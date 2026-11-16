Риск ядерной аварии в Украине растет - почему считают опасной зиму-2026

Худшим сценарием европейские регуляторы называют блэкаут, который одновременно затронет девять действующих реакторов.

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Риск ядерной аварии в Украине этой зимой растет из-за ударов по энергосистеме / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Кратко:

Регуляторы 38 стран бьют тревогу из-за ударов РФ по энергетике

Худший сценарий - блэкаут, который затронет девять реакторов

Пик риска ядерной аварии эксперты ожидают этой зимой

Риск ядерной аварии в Украине этой зимой растет из-за ракетно-дроновых ударов страны-агрессора России по энергетической инфраструктуре. Об этом предупредили европейские ядерные регуляторы, которые представляют 38 стран, в том числе все государства ЕС, США, Великобританию, Канаду и Японию.

С призывом к России прекратить атаки выступили HERCA (Ассоциация руководителей европейских органов по радиационной защите), WENRA (Ассоциация ядерных регуляторов Западной Европы) и NORA (Руководители северных органов радиационной безопасности). Об их совместном заявлении сообщило агентство Reuters.

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Главная обеспокоенность заключается в том, что без стабильного электроснабжения из сети украинским АЭС все сложнее обеспечивать охлаждение ядерного материала и предотвращать его расплавление. В таком случае возможны выбросы радиоактивных веществ в атмосферу, как во время Чернобыльской катастрофы 1986 года.

В совместном заявлении регуляторы прямо связали эту угрозу с войной.

"Вместе мы выражаем глубокую обеспокоенность ростом рисков для ядерной безопасности, возникающих в результате войны России против Украины и продолжающихся атак на энергетическую инфраструктуру страны", - говорится в документе.

Почему самой опасной считают эту зиму

Председатель HERCA и NORA Пер Странд отметил, что в последние недели российские атаки стали более смертоносными. По его словам, враг применяет дроны с более мощной боевой частью и более высокой точностью наведения.

"Из-за этой новой тактики россиян очевидно, что наибольший риск ядерной аварии придется на эту зиму", - заявил Странд.

Худшим сценарием он назвал общенациональное отключение украинской энергосистемы, которое одновременно затронуло бы все девять действующих ядерных реакторов.

"Одновременный выход из строя девяти реакторов с потенциальной утечкой радиоактивных веществ создал бы весьма серьезную ситуацию", - указал председатель HERCA.

Странд подчеркнул, что этого можно избежать, если уже сейчас оказать давление на Россию, чтобы она прекратила удары по энергетике. В противном случае европейским странам придется совместно готовиться к чрезвычайным ситуациям и возможным последствиям ядерной аварии.

Что происходит с украинскими АЭС

В Украине четыре атомные электростанции, три из них работают и, по данным Reuters, обеспечивают около 80% электроэнергии зимой. Оккупированная Запорожская АЭС электроэнергию не вырабатывает, однако ей необходимо внешнее питание для охлаждения реакторов.

По данным МАГАТЭ, с начала полномасштабной войны ЗАЭС теряла внешнее питание 27 раз. В агентстве также отметили, что военная активность дестабилизировала энергосеть Украины и часть действующих энергоблоков была вынуждена снизить мощность.

Атомная генерация Украины / Инфографика: Главред

Возможны ли блэкауты в Украине этой зимой?

Руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип в интервью Главреду отмечал, что жесткие ограничения электроснабжения этой зимой вполне вероятны.

"Абсолютно реалистичным является сценарий, при котором графики будут очень жесткими или вообще будут возникать блэкауты в отдельных регионах - примерно так, как мы это переживали в ноябре 2022 года", - сказал эксперт.

Говоря о тактике врага, Прокип пояснил, что россияне прежде всего пытаются отрезать от энергосистемы крупные города, где не хватает собственной генерации.

"Первая - попытки отрезать от энергосистемы крупные энергодефицитные города, которые не имеют достаточной собственной генерации. Это Киев и Одесса", - пояснил Прокип.

Вместе с тем аналитик обратил внимание, что подобные атаки враг проводил и раньше, но долгосрочного результата так и не добился.

"Они неоднократно били по этим подстанциям. И ни разу им не удалось достичь такого результата, чтобы серьезно вывести их из строя на длительный срок - например, более чем на десять дней", - подчеркнул эксперт.

Удары по энергетике - новости

Как сообщал Главред, 7 ноября Россия нанесла массированный удар по энергетике Украины. По данным Минэнерго, были повреждены сети, по которым электроэнергия с АЭС поступает в Киев и центральные регионы. Без света тогда остались потребители в столице и ряде областей.

В начале ноября украинские атомные станции были вынуждены сократить выработку. Первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов сообщил, что АЭС снизили мощность генерации из-за масштабных атак. В стране тогда ввели многочасовые отключения света.

Последствия обстрелов продолжают ощущать жители разных регионов. Президент Владимир Зеленский рассказал, что в Белой Церкви и Броварах люди оставались без электроэнергии по несколько суток. Об этом он заявил 13 ноября.

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