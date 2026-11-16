IP20, IP44, IP65 или IP67: чем отличаются гирлянды и какую выбрать

Первая цифра IP описывает защиту от пыли, вторая - от воды, но важны также вилка и блок питания.

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Что означают IP20, IP44 и IP65 на гирляндах - как выбрать / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Что означают две цифры после букв IP

Какую гирлянду можно вешать на фасад или забор

Почему защита нужна проводам, вилке и блоку питания

Маркировка IP на гирляндах прямо указывает, где их можно безопасно включать: в сухой комнате или на улице под дождем и снегом. Это международная система классификации, а не произвольный код производителя, поэтому перед покупкой стоит проверить символ на упаковке, сообщает Kobieta INTERIA.PL.

Правильная степень защиты - лишь часть безопасности: так же важно не забывать выключать гирлянды на ночь. Что означают цифры после букв IP и какие гирлянды подходят для комнаты, балкона или сада, рассказывает Главред.

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Что означает маркировка IP на гирляндах

Аббревиатура IP происходит от английского Ingress Protection. Она определяет степень защиты корпуса устройства от проникновения твердых тел и воды. Это международная система классификации, которая позволяет оценить, при каких условиях оборудованием можно пользоваться безопасно.

Символ состоит из букв IP и двух цифр, и каждая из них несет отдельную информацию:

первая цифра показывает устойчивость к проникновению твердых тел - пыли, мелких предметов;

вторая цифра указывает на уровень защиты от воды - от брызг и струй до временного погружения.

В обоих случаях более высокая цифра означает более высокую степень защиты. Например, маркировка IP65 означает, что устройство полностью защищено от пыли, а его корпус выдерживает струи воды, летящие с разных направлений. Впрочем, даже высокая степень защиты не гарантирует устойчивости к любым условиям.

Какие гирлянды выбрать для дома: IP20 и IP44

Одно из базовых обозначений - IP20. Цифра 2 означает защиту от доступа к опасным частям пальцем и от предметов диаметром не менее 12,5 мм. Цифра 0 указывает, что специальной защиты от воды нет.

Гирлянды с такой маркировкой предназначены в первую очередь для сухих помещений. Ими можно украсить елку, полки, мебель или окна в гостиной и спальне, если производитель допускает такое использование. Однако их не следует размещать там, где они могут подвергаться воздействию влаги, брызг или осадков.

Более широкую защиту обеспечивает маркировка IP44. Цифра 4 означает защиту от твердых тел диаметром не менее 1 мм, а вторая четверка свидетельствует об устойчивости к брызгам воды, падающим с разных сторон. Такое освещение подходит для мест, где существует риск случайного попадания воды. Его можно использовать, в частности, в отдельных зонах ванной комнаты, а также на балконах и крытых террасах, если условия монтажа соответствуют рекомендациям производителя.

IP44 нередко выбирают и для праздничного декора вне здания. Однако не стоит считать, что каждая гирлянда с такой маркировкой пригодна для круглогодичного использования под открытым небом. Важны также конструкция изделия, способ подключения и информация о его назначении.

Гирлянды для балкона, фасада и сада: IP65 и IP67

Если гирлянды планируется развесить на фасаде, заборе или в саду, стоит обратить внимание на более высокие степени защиты. Одна из них - IP65. Цифра 6 означает полную пыленепроницаемость, а цифра 5 подтверждает устойчивость к струям воды, направленным на корпус с разных сторон. Благодаря этому такие устройства можно использовать в местах, где бывает дождь и грязь, при условии, что производитель предусмотрел их для наружного использования.

Еще более высокий уровень защиты от воды обеспечивает IP67. Как и в IP65, цифра 6 означает полную защиту от пыли. Цифра 7 указывает, что изделие прошло испытания временным погружением в воду при определенных условиях - стандартно на глубину до 1 метра в течение 30 минут.

Это не означает, что такие гирлянды можно без ограничений держать под водой. Для постоянного погружения, например в бассейне, нужны изделия, специально предназначенные для этого и соответствующие надлежащим требованиям.

Смотрите видео о том, как выбрать гирлянду на елку:

Что еще проверить перед установкой на улице

Как отмечают авторы издания, безопасность наружного освещения зависит не только от маркировки IP на самих гирляндах. Важна также устойчивость проводов, вилок и блока питания, а также способ соединения отдельных элементов. Если хотя бы один из этих элементов не приспособлен к влаге, вся установка может представлять опасность.

Приборы, которые стоит выключать на ночь для экономии электроэнергии / Инфографика: Главред

Новогодние гирлянды: что еще советовали специалисты

Напомним, как ранее сообщал Главред, польское издание Dobrze Mieszkaj рассказало об основных трендах праздничного декора 2026 года. Новые рождественские тренды 2026 года предполагают смену доминирующего цвета и обновленные идеи украшений. В материале указано, что красный уступит место глубокому бордовому, а декор дополнят большие банты, плетеные фигурки и сочетание натуральных материалов с металлическим блеском.

Эксперты по фэн-шуй посоветовали, где лучше поставить елку в доме для поддержания гармонии и благополучия. Рекомендуемые зоны для елки включают южную и юго-восточную части гостиной как места, ассоциирующиеся с удачей и благополучием. В публикации также отмечается, что не рекомендуется ставить елку в северной части комнаты и следует избегать перекрытия проходов и дверей.

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