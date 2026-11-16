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IP20, IP44, IP65 или IP67: чем отличаются гирлянды и какую выбрать

Юрий Берендий
16 ноября 2026, 16:57
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Первая цифра IP описывает защиту от пыли, вторая - от воды, но важны также вилка и блок питания.
IP20, IP44, IP65 или IP67: чем отличаются гирлянды и какую выбрать
Что означают IP20, IP44 и IP65 на гирляндах - как выбрать / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Что означают две цифры после букв IP
  • Какую гирлянду можно вешать на фасад или забор
  • Почему защита нужна проводам, вилке и блоку питания

Маркировка IP на гирляндах прямо указывает, где их можно безопасно включать: в сухой комнате или на улице под дождем и снегом. Это международная система классификации, а не произвольный код производителя, поэтому перед покупкой стоит проверить символ на упаковке, сообщает Kobieta INTERIA.PL.

Правильная степень защиты - лишь часть безопасности: так же важно не забывать выключать гирлянды на ночь. Что означают цифры после букв IP и какие гирлянды подходят для комнаты, балкона или сада, рассказывает Главред.

видео дня

Что означает маркировка IP на гирляндах

Аббревиатура IP происходит от английского Ingress Protection. Она определяет степень защиты корпуса устройства от проникновения твердых тел и воды. Это международная система классификации, которая позволяет оценить, при каких условиях оборудованием можно пользоваться безопасно.

Символ состоит из букв IP и двух цифр, и каждая из них несет отдельную информацию:

  • первая цифра показывает устойчивость к проникновению твердых тел - пыли, мелких предметов;
  • вторая цифра указывает на уровень защиты от воды - от брызг и струй до временного погружения.

В обоих случаях более высокая цифра означает более высокую степень защиты. Например, маркировка IP65 означает, что устройство полностью защищено от пыли, а его корпус выдерживает струи воды, летящие с разных направлений. Впрочем, даже высокая степень защиты не гарантирует устойчивости к любым условиям.

Какие гирлянды выбрать для дома: IP20 и IP44

Одно из базовых обозначений - IP20. Цифра 2 означает защиту от доступа к опасным частям пальцем и от предметов диаметром не менее 12,5 мм. Цифра 0 указывает, что специальной защиты от воды нет.

Гирлянды с такой маркировкой предназначены в первую очередь для сухих помещений. Ими можно украсить елку, полки, мебель или окна в гостиной и спальне, если производитель допускает такое использование. Однако их не следует размещать там, где они могут подвергаться воздействию влаги, брызг или осадков.

Более широкую защиту обеспечивает маркировка IP44. Цифра 4 означает защиту от твердых тел диаметром не менее 1 мм, а вторая четверка свидетельствует об устойчивости к брызгам воды, падающим с разных сторон. Такое освещение подходит для мест, где существует риск случайного попадания воды. Его можно использовать, в частности, в отдельных зонах ванной комнаты, а также на балконах и крытых террасах, если условия монтажа соответствуют рекомендациям производителя.

IP44 нередко выбирают и для праздничного декора вне здания. Однако не стоит считать, что каждая гирлянда с такой маркировкой пригодна для круглогодичного использования под открытым небом. Важны также конструкция изделия, способ подключения и информация о его назначении.

Гирлянды для балкона, фасада и сада: IP65 и IP67

Если гирлянды планируется развесить на фасаде, заборе или в саду, стоит обратить внимание на более высокие степени защиты. Одна из них - IP65. Цифра 6 означает полную пыленепроницаемость, а цифра 5 подтверждает устойчивость к струям воды, направленным на корпус с разных сторон. Благодаря этому такие устройства можно использовать в местах, где бывает дождь и грязь, при условии, что производитель предусмотрел их для наружного использования.

Еще более высокий уровень защиты от воды обеспечивает IP67. Как и в IP65, цифра 6 означает полную защиту от пыли. Цифра 7 указывает, что изделие прошло испытания временным погружением в воду при определенных условиях - стандартно на глубину до 1 метра в течение 30 минут.

Это не означает, что такие гирлянды можно без ограничений держать под водой. Для постоянного погружения, например в бассейне, нужны изделия, специально предназначенные для этого и соответствующие надлежащим требованиям.

Смотрите видео о том, как выбрать гирлянду на елку:

Что еще проверить перед установкой на улице

Как отмечают авторы издания, безопасность наружного освещения зависит не только от маркировки IP на самих гирляндах. Важна также устойчивость проводов, вилок и блока питания, а также способ соединения отдельных элементов. Если хотя бы один из этих элементов не приспособлен к влаге, вся установка может представлять опасность.

Приборы, которые стоит выключать на ночь для экономии электроэнергии
Приборы, которые стоит выключать на ночь для экономии электроэнергии / Инфографика: Главред

Новогодние гирлянды: что еще советовали специалисты

Напомним, как ранее сообщал Главред, польское издание Dobrze Mieszkaj рассказало об основных трендах праздничного декора 2026 года. Новые рождественские тренды 2026 года предполагают смену доминирующего цвета и обновленные идеи украшений. В материале указано, что красный уступит место глубокому бордовому, а декор дополнят большие банты, плетеные фигурки и сочетание натуральных материалов с металлическим блеском.

Эксперты по фэн-шуй посоветовали, где лучше поставить елку в доме для поддержания гармонии и благополучия. Рекомендуемые зоны для елки включают южную и юго-восточную части гостиной как места, ассоциирующиеся с удачей и благополучием. В публикации также отмечается, что не рекомендуется ставить елку в северной части комнаты и следует избегать перекрытия проходов и дверей.

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