Как можно закрепить гирлянду на стене и шторах: лучшие идеи для праздника дома

Если вы еще не создали новогоднюю атмосферу дома - то уже пора.

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Как правильно вешать гирлянду-штору - на тюль или под тюль / Коллаж Главреда. Фото: ua.depositphoto.com, Pexels

Праздничное настроение может легко создать новогодняя атмосфера дома, самый простой способ - украсить комнаты гирляндами теплых оттенков. Однако в данном случае есть риск повреждения обоев или шторы. Рассказываем, как правильно вешать гирлянду - на стену, штору или тюль.

Как можно закрепить гирлянду на стене

Самый проверенный способ - маленькие, тоненькие гвоздики, так как обычный скотч может повредить слой краски или обои. Кроме того, скотч не всегда выдерживает гирлянду, если ее много.

Иногда при покупке гирлянд в комплект входят и специальные крепления - так называемые клипсы. В таком случае используйте их. Даже если их нет в комплекте - можете отдельно купить в крупных супермаркетах.

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На тканевые поверхности (шторы, тюль) лучше всего использовать неприметные булавки. Но крепить следует осторожно - чтобы не повредить дроты гирлянды, отвечающие за освещение.

На окна можно использовать двухсторонний скотч, но будьте готовы, что отдирать его придется долго, а потом - еще и протирать стекло моющими средствами.

Удобным вариантом остаются крючки на присосках - они выдерживают вес гирлянд и их легко потом будет снимать.

Как красиво повесить гирлянду

Если вам кажется скучной гирлянда на окне или стене, воспользуйтесь такими идеями.

Самый простой способ "для ленивых" - просто купить уже готовый светящийся занавес. Его будет достаточно закрепить на окнах.

На стене гирлянду можно разместить в форме елочки - повесьте огоньки зигзагом, скрепив их булавками или маленькими гвоздиками.

Также вы можете украсить гирлянду фотографиями - вешайте снимки на скрепки или используйте декоративные прищепки.

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