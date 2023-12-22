Как можно закрепить гирлянду на стене и шторах: лучшие идеи для праздника дома

Праздничное настроение может легко создать новогодняя атмосфера дома, самый простой способ - украсить комнаты гирляндами теплых оттенков. Однако в данном случае есть риск повреждения обоев или шторы. Рассказываем, как правильно вешать гирлянду - на стену, штору или тюль.
Как можно закрепить гирлянду на стене
Самый проверенный способ - маленькие, тоненькие гвоздики, так как обычный скотч может повредить слой краски или обои. Кроме того, скотч не всегда выдерживает гирлянду, если ее много.
Иногда при покупке гирлянд в комплект входят и специальные крепления - так называемые клипсы. В таком случае используйте их. Даже если их нет в комплекте - можете отдельно купить в крупных супермаркетах.
На тканевые поверхности (шторы, тюль) лучше всего использовать неприметные булавки. Но крепить следует осторожно - чтобы не повредить дроты гирлянды, отвечающие за освещение.
На окна можно использовать двухсторонний скотч, но будьте готовы, что отдирать его придется долго, а потом - еще и протирать стекло моющими средствами.
Удобным вариантом остаются крючки на присосках - они выдерживают вес гирлянд и их легко потом будет снимать.
Как красиво повесить гирлянду
Если вам кажется скучной гирлянда на окне или стене, воспользуйтесь такими идеями.
Самый простой способ "для ленивых" - просто купить уже готовый светящийся занавес. Его будет достаточно закрепить на окнах.
На стене гирлянду можно разместить в форме елочки - повесьте огоньки зигзагом, скрепив их булавками или маленькими гвоздиками.
Также вы можете украсить гирлянду фотографиями - вешайте снимки на скрепки или используйте декоративные прищепки.
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