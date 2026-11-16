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Доллар и евро резко полетели вниз: появился курс валют на 17 ноября

Инна Ковенько
16 ноября 2026, 15:51
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НБУ опубликовал официальный курс валют на вторник, 17 ноября.
Курс валют на 17 ноября
Курс валют на 17 ноября / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Сколько будет стоить доллар 17 ноября
  • Насколько подешевел курс евро
  • Каким будет курс злотого 17 ноября

Во вторник, 17 ноября, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Доллар несколько ослабил свои позиции по отношению к гривне, евро также пошел на спад. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

Курс доллара на 17 ноября

Во вторник официальный курс доллара США несколько снизился по сравнению с предыдущим днем (16 ноября). НБУ ослабил курс американской валюты на 4 копейки - до 45,39 гривны за доллар.

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Курс евро на 17 ноября

Курс евро также пошел на спад. Официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 49,98 гривны за один евро, то есть гривна укрепилась на 23 копейки.

Как менялся курс евро в Украине
Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Курс злотого на 17 ноября

Курс злотого на вторник, 17 ноября, упал на 5 копеек. НБУ установил курс польской валюты на уровне 11,34 гривны за злотый.

Каким будет курс доллара до конца года

Экономист и финансист Александр Савченко заявил, что американская валюта не подорожает до 50 гривен до конца 2026 года.

По его мнению, гривна и в дальнейшем будет постепенно ослабевать, но ориентиром является уровень 46–47 грн за доллар.

"Доллар не будет стоить 50 грн к концу 2026 года. Это неадекватные выводы и незрелые мнения. Гривна действительно потеряла несколько копеек за последние недели, однако это естественные колебания с трендом к ослаблению валюты. Потому что сейчас у нас действительно плохой торговый баланс", - подчеркнул он.

Курс доллара
Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Главред писал, что в понедельник, 16 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс валют. Евро и злотый подешевели, а доллар продолжил дорожать.

Напомним, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозировал, что курс доллара в Украине может взлететь до 50-60 гривен, если западные партнеры задержат финансовую помощь.

В то же время доктор экономических наук Алексей Плотников отмечал, что в ноябре доллар, вероятно, не подешевеет. Курс продолжит колебаться в нынешних диапазонах и не опустится ниже 45 грн/долл.

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