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Трамп, Си и Путин впервые встретятся втроем: Китай подтвердил саммит в Шэньчжэне

Анна Ярославская
16 ноября 2026, 07:31
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Белый дом называет главной темой первой в истории встречи в таком формате сокращение ядерных арсеналов, а будут ли обсуждать войну в Украине, пока неизвестно.
Трамп, Си Цзиньпин, Путин
Саммит Трампа, Си и Путина пройдет 19 ноября / Коллаж: Главред, фото: Белый дом, сайт Кремля

Главное:

  • Пекин подтвердил трехстороннюю встречу лидеров США, КНР и России
  • Саммит пройдет 19 ноября в Шэньчжэне
  • Главной темой станет сокращение ядерных вооружений
  • Будут ли обсуждать войну в Украине, пока не уточняют

Китай официально подтвердил первый в истории трехсторонний саммит лидеров США, КНР и России. Дональд Трамп, Си Цзиньпин и Владимир Путин встретятся 19 ноября в технологическом мегаполисе Шэньчжэнь. Повестку дня переговоров в Пекине не раскрыли, сообщает Министерство иностранных дел КНР.

Приоритеты американской стороны уже обозначили в Вашингтоне. На брифинге в Белом доме заявили, что в центре разговора будет ядерное нераспространение.

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"Президент ясно дал понять, что, помимо прочего, он обсудит сокращение ядерного оружия в мире. Президент Трамп считает, что это распространение очень опасно", - заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Оливия Уэйлс.

Трамп отправляется в четырёхдневное турне по Азии в понедельник, 16 ноября. Помимо Китая, он посетит Филиппины. Вместе с президентом в Китай летит Илон Маск, но на встрече с Си Цзиньпином и Путиным его не будет.

Договор истек, арсеналы растут

Еще до официального подтверждения встречи в CNN предполагали, что во время переговоров в кулуарах саммита АТЭС лидеры трех стран могут заняться подготовкой соглашения о контроле над ядерным оружием. Тема обострилась после того, как в феврале истек срок действия последнего договора между США и Россией о ядерном разоружении.

Тем временем Китай стремительно наращивает собственный ядерный арсенал. Впрочем, официальные лица быстрого прорыва не ждут и сдержанно оценивают шансы на новое соглашение по ядерным вопросам. По их мнению, переговоры в Шэньчжэне станут лишь отправной точкой.

Иран в списке тем, Украина - под вопросом

Помимо ядерного блока, лидеры планируют обсудить ситуацию вокруг Ирана, сообщают источники. Будут ли Трамп, Си и Путин говорить о войне в Украине, пока не уточняется.

Зачем Пекину и Москве трехсторонний саммит

Как писало в начале ноября индийское издание The Hindu, Трамп, находясь в Китае, заявлял о заинтересованности во встрече с Си Цзиньпином и Путиным для обсуждения контроля над ядерным оружием. Путин же сосредоточен на обсуждении войны в Украине без участия Киева за столом переговоров.

Директор китайской программы Центра Стимсона Сунь Юнь считает, что Пекин тщательно срежиссирует саммит.

"Я думаю, это произойдет. Вопрос лишь в формате и содержании. Китай стремится создать нужную картинку, но без лишних затрат", - отметила она.

Бывший высокопоставленный чиновник Госдепартамента США в администрации Барака Обамы, а ныне ведущий эксперт Института политики Азиатского общества Денни Рассел убежден, что инициатива исходит от Москвы.

"Президент Путин выиграет от трехсторонней встречи больше всех, и россияне явно являются главными инициаторами ее проведения, что стало бы для них дипломатическим успехом", - считает Рассел.

По его словам, Трампу с его слабостью к авторитарным сильным лидерам такая встреча понравилась бы, хотя советники предостерегают президента от обсуждения Украины в таком формате.

Сунь Юнь добавляет, что Россия, вероятно, попытается сблизить позиции США и Китая с точкой зрения Москвы по Украине, поэтому Пекину придется сдерживать российские манипуляции. В то же время Китай не будет вступать в переговоры о контроле над вооружениями, Украине или Иране, ограничившись стандартными дипломатическими фразами.

Самым большим вызовом для Пекина эксперт называет восприятие этого события в мире: саммит не должен выглядеть так, будто три великие державы делят мир.

Китай инфографика
Позиция Китая по войне в Украине / Инфографика: Главред

Встреча Трампа, Путина и Си Цзиньпина - новости

Как сообщал Главред, Кремль анонсировал отдельную встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, лидеры продолжат обсуждение войны в Украине в ходе двусторонних переговоров. Также в Москве заявили, что продолжается согласование повестки дня трехсторонней встречи РФ, КНР и США.

Между тем в Европе опасаются неожиданных шагов со стороны России. Канцлер Германии Фридрих Мерц в Дублине призвал Трампа избегать сюрпризов в отношении Украины на переговорах в Китае. В ЕС не хотят повторения сценария встречи на Аляске.

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