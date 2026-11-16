Трамп, Си и Путин впервые встретятся втроем: Китай подтвердил саммит в Шэньчжэне

Главное:
- Пекин подтвердил трехстороннюю встречу лидеров США, КНР и России
- Саммит пройдет 19 ноября в Шэньчжэне
- Главной темой станет сокращение ядерных вооружений
- Будут ли обсуждать войну в Украине, пока не уточняют
Китай официально подтвердил первый в истории трехсторонний саммит лидеров США, КНР и России. Дональд Трамп, Си Цзиньпин и Владимир Путин встретятся 19 ноября в технологическом мегаполисе Шэньчжэнь. Повестку дня переговоров в Пекине не раскрыли, сообщает Министерство иностранных дел КНР.
Приоритеты американской стороны уже обозначили в Вашингтоне. На брифинге в Белом доме заявили, что в центре разговора будет ядерное нераспространение.
"Президент ясно дал понять, что, помимо прочего, он обсудит сокращение ядерного оружия в мире. Президент Трамп считает, что это распространение очень опасно", - заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Оливия Уэйлс.
Трамп отправляется в четырёхдневное турне по Азии в понедельник, 16 ноября. Помимо Китая, он посетит Филиппины. Вместе с президентом в Китай летит Илон Маск, но на встрече с Си Цзиньпином и Путиным его не будет.
Договор истек, арсеналы растут
Еще до официального подтверждения встречи в CNN предполагали, что во время переговоров в кулуарах саммита АТЭС лидеры трех стран могут заняться подготовкой соглашения о контроле над ядерным оружием. Тема обострилась после того, как в феврале истек срок действия последнего договора между США и Россией о ядерном разоружении.
Тем временем Китай стремительно наращивает собственный ядерный арсенал. Впрочем, официальные лица быстрого прорыва не ждут и сдержанно оценивают шансы на новое соглашение по ядерным вопросам. По их мнению, переговоры в Шэньчжэне станут лишь отправной точкой.
Иран в списке тем, Украина - под вопросом
Помимо ядерного блока, лидеры планируют обсудить ситуацию вокруг Ирана, сообщают источники. Будут ли Трамп, Си и Путин говорить о войне в Украине, пока не уточняется.
Зачем Пекину и Москве трехсторонний саммит
Как писало в начале ноября индийское издание The Hindu, Трамп, находясь в Китае, заявлял о заинтересованности во встрече с Си Цзиньпином и Путиным для обсуждения контроля над ядерным оружием. Путин же сосредоточен на обсуждении войны в Украине без участия Киева за столом переговоров.
Директор китайской программы Центра Стимсона Сунь Юнь считает, что Пекин тщательно срежиссирует саммит.
"Я думаю, это произойдет. Вопрос лишь в формате и содержании. Китай стремится создать нужную картинку, но без лишних затрат", - отметила она.
Бывший высокопоставленный чиновник Госдепартамента США в администрации Барака Обамы, а ныне ведущий эксперт Института политики Азиатского общества Денни Рассел убежден, что инициатива исходит от Москвы.
"Президент Путин выиграет от трехсторонней встречи больше всех, и россияне явно являются главными инициаторами ее проведения, что стало бы для них дипломатическим успехом", - считает Рассел.
По его словам, Трампу с его слабостью к авторитарным сильным лидерам такая встреча понравилась бы, хотя советники предостерегают президента от обсуждения Украины в таком формате.
Сунь Юнь добавляет, что Россия, вероятно, попытается сблизить позиции США и Китая с точкой зрения Москвы по Украине, поэтому Пекину придется сдерживать российские манипуляции. В то же время Китай не будет вступать в переговоры о контроле над вооружениями, Украине или Иране, ограничившись стандартными дипломатическими фразами.
Самым большим вызовом для Пекина эксперт называет восприятие этого события в мире: саммит не должен выглядеть так, будто три великие державы делят мир.
Встреча Трампа, Путина и Си Цзиньпина - новости
Как сообщал Главред, Кремль анонсировал отдельную встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, лидеры продолжат обсуждение войны в Украине в ходе двусторонних переговоров. Также в Москве заявили, что продолжается согласование повестки дня трехсторонней встречи РФ, КНР и США.
Между тем в Европе опасаются неожиданных шагов со стороны России. Канцлер Германии Фридрих Мерц в Дублине призвал Трампа избегать сюрпризов в отношении Украины на переговорах в Китае. В ЕС не хотят повторения сценария встречи на Аляске.
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