Эстония полностью закрывает границу с РФ: названа причина радикального решения

Поводом для такого решения стала попытка атаки на компанию Threod Systems, занимающуюся производством беспилотников.

https://glavred.info/world/estoniya-polnostyu-zakryvaet-granicu-s-rf-nazvana-prichina-radikalnogo-resheniya-10812434.html Ссылка скопирована

Эстония полностью закроет границу с РФ / Коллаж: Главред, фото: соцсети, Минобороны Эстонии

Главное:

Эстония закроет все пункты пропуска на границе с Россией с 1 декабря

Причиной стала неудачная попытка диверсии на заводе Threod Systems

Таллинн обвинил в подготовке атаки российскую военную разведку

Эстония с 1 декабря 2026 года закроет все пункты пропуска на границе с Россией. Решение было принято после попытки поджога на оборонном предприятии страны по заказу российского ГРУ.

Об этом 15 ноября сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна в соцсети X.

видео дня

По его словам, эстонская сторона получила четкие доказательства того, что российская военная разведка (ГРУ) отдала приказ совершить диверсионную атаку на предприятие оборонной промышленности Эстонии.

В ответ Таллинн решил закрыть все пункты пропуска на российско-эстонской границе. Тсахкна подчеркнул, что враждебные действия против Эстонии будут иметь последствия, а "попытки запугать, дестабилизировать или подорвать нашу безопасность не останутся без ответа".

"Закрытие пограничных пунктов пропуска ограничит возможности России вести враждебную деятельность в Эстонии и усилит наши усилия по предотвращению обхода санкций", - отметил Маргус Цтахкна.

Цахкна добавил, что уже проинформировал о решении коллег из Финляндии, Латвии и Литвы.

Напомним, накануне стало известно о неудавшейся попытке диверсии на эстонском оборонном предприятии Threod Systems, специализирующемся на производстве беспилотников.

Может ли РФ напасть на страны НАТО

Оперная певица, общественная деятельница и бывшая депутат Государственной думы РФ Мария Максакова говорила, что Россия может попытаться спровоцировать новую эскалацию против стран НАТО, если это поможет Кремлю удержать власть и обеспечить интересы военного окружения диктатора Владимира Путина.

По её мнению, одним из потенциальных направлений такого обострения может стать Калининград.

"На данном этапе я расцениваю усиление риторики в отношении Калининграда как желание имитировать удар под чужим флагом. Если такие действия откроют перед режимом перспективу существования, Путин это сделает. По-видимому, в путинской шайке есть неистовое крыло, которое склоняет Путина к такой эскалации", - подчеркнула она.

НАТО vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

Угроза вторжения РФ в страны НАТО - что известно

Как сообщал Главред, главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявлял, что Североатлантический альянс всегда готов ответить на любое нападение со стороны страны-агрессора РФ. В то же время представитель НАТО не считает конфликт между РФ и Альянсом "неизбежным или неотвратимым".

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач заявлял, что Кремль разворачивает информационную подготовку к возможной "спецоперации" против стран Балтии, а вероятность такого сценария сейчас значительно выше, чем раньше.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов предполагал, что Россия может вторгнуться в Эстонию под эстонским флагом и с помощью короткой операции спровоцировать раскол НАТО без полномасштабной войны и захвата территорий.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред