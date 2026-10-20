Путина могут подталкивать к эскалации против НАТО: Максакова назвала причины

У Путина и его окружения есть две причины для нападения на страны НАТО.

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Окружение Путина заинтересовано в продолжении и расширении войны / Коллаж: Главред, фото: карта Google Maps, t.me/news_kremlin

Что сказала Максакова:

Российские военные могут подталкивать Путина к новой войне ради выгоды

Кремль может использовать Калининград для провокации под чужим флагом

Эскалация может стать способом сохранения власти и обогащения окружения Путина

Страна-агрессор Россия может попытаться спровоцировать новую эскалацию против стран НАТО, если это поможет Кремлю удержать власть и обеспечить интересы военного окружения диктатора Владимира Путина. Одним из потенциальных направлений такого обострения может стать Калининград, а разговоры о скорой военной операции могут быть частью опасных сценариев, которые российские силовики предлагают руководству страны.

Об этом сообщила опернаяпевица, общественная деятельница и бывшая депутат Государственной думы РФ Мария Максакова на чате в Главреде.

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По оценке Максаковой, внутри российского военного руководства могут быть люди, заинтересованные в продолжении агрессивной политики из-за личной выгоды. Она считает, что такие интересы способны влиять на информацию, которую получает Путин, и на его представления о перспективах новой войны.

"Поэтому, безусловно, есть "мясники", которые убеждают Путина в высокой вероятности такого сценария. Они не могут сказать Путину прямо, что он ошибся, что пошел не туда - они пытаются сделать клизму комару так, чтобы тот не заметил. Поэтому военные и рисуют царю такие сценарии, при которых они могли бы оказаться поближе к кормушке", - заявила Максакова.

Почему Калининград может стать очагом обострения

Особое внимание Максакова уделила Сувалкскому коридору - участку между Польшей и Литвой, имеющему стратегическое значение для связи стран Балтии с остальной частью НАТО. Она связывает интерес к этому направлению с давними геополитическими замыслами российских силовых структур в отношении Калининграда.

Смотрите запись беседы с Марией Максаковой, в которой она рассказала о том, что может остановить Путина:

Максакова также поставила под сомнение решения, принятые во время распада СССР, когда, по её мнению, Москва была уязвима из-за экономического кризиса и зависимости от гуманитарной помощи.

Она считает, что тогда западные страны могли поднять вопрос о возвращении территорий, которые она называет оккупированными.

Сувалкский коридор / Инфографика: Главред

Возможна ли провокация РФ под чужим флагом

Усиление российской риторики вокруг Калининграда Максакова рассматривает не только как территориальные претензии, но и как потенциальный инструмент для создания повода к дальнейшим действиям.

"На данном этапе я расцениваю усиление риторики в отношении Калининграда как желание имитировать удар под чужим флагом. Если такие действия откроют перед режимом перспективу существования, Путин это сделает. По-видимому, в путинской клике есть неистовое крыло, которое склоняет Путина к такой эскалации", - заявила Максакова.

Она также предупредила, что поведение российского руководства может зависеть от его внутреннего состояния и оценки рисков. По мнению бывшей депутатки Госдумы, интересы отдельных представителей окружения Путина могут сочетаться с готовностью режима к дальнейшему обострению.

"Это обсуждается сначала как способ обогащения, а затем, учитывая запущенное состояние буйного безумия, могут быть разные варианты - мы же не знаем, на какой стадии он сейчас находится", - подчеркнула Максакова.

Угроза нападения РФ и стран НАТО - последние новости

Напомним, Главред писал, что война с НАТО позволит Путину объяснить российскому населению, почему в стране происходит тоталитарный переход, возобновляются репрессии, усиливается контроль и происходят другие подобные процессы.

Ранее главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что Североатлантический альянс всегда готов ответить на любое нападение со стороны России.

Накануне стало известно, что Кремль делает ставку на системный террор против Украины, чтобы изменить представление Запада о ходе войны и запугать Европу. Борьбу за сознание западных элит Москва считает не менее важной, чем наступление на фронте.

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О персоне: Мария Максакова Мария Петровна Максакова-Игенбергс (24 июля 1977 года, Мюнхен, ФРГ) - российская и украинская (с 2016 года) оперная певица (меццо-сопрано), общественная деятельница, бывшая депутат Госдумы РФ VI созыва от партии "Единая Россия" (исключена 16 февраля 2017 года). С декабря 2016 года проживает в Украине. Осуждает российское вторжение в Украину. В октябре 2017 года в интервью журналисту Айдеру Муждабаеву извинилась перед украинцами и крымскими татарами за голосование Госдумы РФ за аннексию Крыма Россией и подчеркнула, что в момент голосования отсутствовала в парламенте и в стране, пишет Википедия.

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