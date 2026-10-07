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Путин готовит почву для операции в Балтии: как НАТО может сорвать план Кремля

Анна Ярославская
7 октября 2026, 10:33
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Изоляция Калининграда НАТО может сорвать блицкриг в Балтии. Горбач объяснил, чего боится Москва.
Войска РФ, страны Балтии
Кремль готовит почву для новой военной операции / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

  • Почему Россия боится изоляции Калининграда
  • Как НАТО может сорвать блицкриг в Балтии
  • Как может выглядеть провокация с "зелеными человечками"

Кремль разворачивает информационную подготовку к возможной "спецоперации" против стран Балтии, а вероятность такого сценария сейчас значительно выше, чем раньше. Об этом сообщил исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач в интервью Главреду.

Логика Кремля, по оценке эксперта, построена на перекладывании ответственности. Москва выстраивает картину, в которой агрессором выглядит кто угодно, кроме нее самой.

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"Путин даже не ищет повода. Он просто обвиняет других в том, что они хотят напасть на него, а потому он якобы вынужден нападать первым", - подчеркнул Горбач.

Непосредственным фоном для тактических шагов Москвы накануне выступления на Валдае стали маневры Альянса. В частности, российский МИД фактически пригрозил, что в случае блокирования эксклава Россия ни перед чем не остановится.

"Они действительно проходили в Польше, и там отрабатывали изоляцию, то есть военную нейтрализацию угрозы со стороны Калининградской области. Но при каком сценарии? Если Россия начнет операцию в странах Балтии. Тогда НАТО придется отвечать военными действиями", - отметил эксперт.

Калининград и Финский залив: две уязвимые точки России

В регионе Горбач выделяет два участка, где позиции Москвы наиболее слабы. Первый из них - Калининградская область: эксклав не имеет прямого сухопутного сообщения с РФ, поэтому с моря его можно отрезать кораблями и авиацией, нейтрализовав военный потенциал.

"Вторая точка - Финский залив. Его также можно перекрыть силами флота и авиации, ограничив выход России в Балтийское море. Расстояние между Финляндией и Эстонией - двумя странами НАТО - позволяет Альянсу это сделать", - объясняет Горбач.

По словам эксперта, такие сценарии являются стандартной частью военного планирования: их всегда отрабатывают гипотетически на случай войны, которую Россия начнет против стран Балтии. Однако в Москве оборонительную логику Альянса воспринимают совсем иначе.

"Россияне же трактуют это как намерение напасть на них первыми. Они понимают, что их сценарий может сорваться. Если НАТО изолирует Калининградскую область и перекроет Финский залив, россиянам будет очень трудно добиться хотя бы той молниеносной победы, которую они могут себе представлять в трех странах Балтии или в какой-то одной из них", - указывает он.

Ядерный аргумент и "зеленые человечки"

Осознавая уязвимость собственных планов, Кремль в очередной раз повышает ставки. Риторика Москвы, по мнению Горбача, вполне вписывается в ее давнюю модель поведения.

"Поэтому и возникает эта истерика: мол, у нас есть ядерное оружие, и мы вас в таком случае "прихлопнем". Но Россия давно использует аргумент ядерного оружия. Он, в принципе, входит в концепцию возможной российской спецоперации в Прибалтике", - говорит эксперт.

Возможный алгоритм действий Москвы Горбач описывает довольно конкретно. По его словам, речь идет о сочетании локальной дестабилизации с запугиванием всего Альянса.

"Условно говоря, можно устроить военную провокацию в одной из стран Балтии, куда-нибудь зайти с какими-то "зелеными человечками", а затем предупредить Альянс, что в случае противодействия Россия применит ядерное оружие. Это уже озвучивалось, описывалось и просчитывалось в различных сценариях", - отметил он.

Принципиальная разница, по мнению Горбача, заключается в другом.

"По большому счету ничего нового нет. Новым является лишь то, что сейчас вероятность того, что Путин может решиться на такую операцию, значительно выше, чем раньше", - резюмировал Горбач.

О чем сказал Путин на Валдае

1 октября на пленарной сессии клуба "Валдай" в Подмосковье глава Кремля Владимир Путин прокомментировал предупреждение российского МИДа о возможном применении ядерного оружия в случае попытки НАТО изолировать Калининградскую область, передает российское издание Вёрстка.

"Это не запугивание. Это ответ на попытки нас запугать", - заявил президент России.

По словам Путина, при прямом нападении на российскую территорию применение всего имеющегося у Москвы вооружения окажется в повестке дня "неизбежно и немедленно".

"Если речь дойдёт до прямого нападения на Российскую Федерацию - в данном случае имеется в виду Калининград, да, может быть, и другие какие-то территории, - конечно, в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос применения Российской Федерацией всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны", - заявил российский диктатор.

Путин заявил, что в случае войны Россия столкнётся с НАТО, которое превосходит её по численности и ресурсам. Поэтому Москва, по его словам, будет вынуждена использовать своё "конкурентное преимущество".

"Да, конечно, Франция и Великобритания - ядерные державы, мы это прекрасно понимаем и отдаём себе в этом отчёт. Но такого оружия, которое есть сегодня у России, нет ни у кого. Это наше конкурентное преимущество", - сказал Путин.

Одновременно российский президент вновь заявил, что Москва не собирается нападать на страны Европы и "никому не угрожает".

Слова Путина продолжили серию российских предупреждений, прозвучавших в конце сентября. Москва направила НАТО дипломатическую ноту, в которой заявила о готовности применить весь свой арсенал, включая ядерное оружие, при попытке изолировать Калининградскую область. Похожие заявления распространили российские посольства в Ирландии, Великобритании и Бельгии.

НАТО ответило, что является оборонительным союзом, а его учения и другая деятельность не угрожают российской территории. Альянс призвал Москву прекратить "безответственную ядерную риторику".

Как Россия может разрушить НАТО изнутри: мнение эксперта

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил, что Россия может вторгнуться в Эстонию под эстонским флагом и короткой операцией спровоцировать раскол НАТО без полномасштабной войны и захвата территорий. Именно такого сценария, а не открытого наступления истощенной российской армии, больше всего опасаются в Европе.

"России не нужно захватывать чью-то территорию – ей достаточно зайти, пошуметь, перестрелять кучу народа, все подорвать-поджечь и уйти. Российские войска вполне могут войти в Эстонию под эстонским флагом как "национально-освободительное движение от западного гнета, которое борется за права русскоязычного населения"", - сказал Жданов в интервью Главреду.

Формально Москва при этом будет открещиваться от причастности, ссылаясь на эстонскую символику и униформу нападающих, указывает он.

Главная опасность такой провокации - не потери на поле боя, а политическая реакция внутри Североатлантического блока. Жданов прогнозирует, что она может привести к краху блока, а следом - и Евросоюза.

5-я статья НАТО
5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

Война России и НАТО - новости

Как писал Главред со ссылкой на El Mundo, страна-агрессор Россия готовит операцию с ударными беспилотниками против Испании, Франции или Италии. Запускать дроны планируют с торговых судов в международных водах. Американская разведка собрала данные об этих планах Кремля и передала их нескольким европейским правительствам, а Париж, Мадрид и Рим получили отдельное предупреждение о возможной подготовке атаки против одной из трех стран.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что часть западных политиков якобы пытается спровоцировать прямой конфликт между НАТО и Россией после провала стратегии, направленной на поражение Москвы в войне против Украины. По мнению Фицо, Европа сейчас как никогда близка к масштабной войне, которая может выйти за пределы украинского конфликта.

Американская разведка допускает вероятность военного нападения страны-агрессора России на страну НАТО в период с осени 2026 года по 2029-й. Об этом пишет издание The Atlantic.

В свою очередь, диктатор РФ Владимир Путин заявил, что у России якобы нет агрессивных намерений в отношении Европы, и призвал другие страны "жить дружно".

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О персоне: Владимир Горбач

Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины.

Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

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