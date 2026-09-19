'Давайте жить дружно': Путин сделал новое заявление о НАТО и мирных переговорах

Глава Кремля опроверг планы агрессии против европейских стран, но сразу же предупредил о "ответных мерах" и напомнил о ядерном арсенале.

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Путин обратился к Европе, но не обошелся без угроз / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Кратко:

Путин опроверг агрессивные намерения РФ в отношении Европы

Кремль пригрозил ответом за захват судов

Киев он обвинил в нежелании вести переговоры

Диктатор Владимир Путин заявил, что у России якобы нет агрессивных намерений в отношении Европы, и призвал другие страны "жить дружно". Об этом сообщают российские СМИ.

"У РФ нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы", - сказал он. видео дня

При этом диктатор утверждает, что угроз не становится меньше, поскольку НАТО расширяется.

"Давайте жить дружно, иначе нам придется отвечать, по-другому не будет", - добавил Путин.

Он также подчеркнул, что Россия обратила внимание на европейские учения в Балтийском море, посвященные отработке захвата гражданских судов, и заявил о готовности страны-агрессора ответить в случае захвата российских судов.

Глава Кремля упомянул и о ядерном оружии.

"Ядерная триада остается гарантией суверенитета РФ", - подчеркнул он.

Что сказал Путин о переговорах

Кроме того, диктатор утверждает, что Украина, несмотря на заявления, якобы не хочет вести переговоры, а также делает все, чтобы никакого мира не было.

"Представители киевского режима, верхушки в Киеве, говорят о мире, предлагают возобновить якобы переговоры, но сами совершают подобные преступления, делают все для того, чтобы никакого мира не было и никаких переговоров не было", - нагло заявил диктатор РФ.

Готов ли Путин согласиться на мир

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорил, что российский диктатор и военный преступник Владимир Путин ни при каких обстоятельствах не согласится на мир, а возможные переговоры до середины 2027 года могут носить лишь формальный характер.

По его словам, Кремль может использовать сам факт переговоров без реального намерения завершить войну.

"Инициатором всех событий является Путин. И он ни при каких обстоятельствах не согласится на мир. Даже если начнутся мирные переговоры, то до конца первого полугодия 2027 года они будут носить имитационный характер", - подчеркнул он.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Владимир Зеленский заявлял, что Китай политически не на стороне Украины в войне. Хотя, по мнению президента, лидер Китая входит в число тех, кто может мгновенно остановить войну.

Александр Коваленко прогнозирует, что конец 2026 года и начало 2027-го могут стать для Украины периодом резкого роста интенсивности боевых действий из-за увеличения численности российской армии.

В то же время глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война против Украины якобы могла завершиться еще год назад. Этому помешали США и европейские страны, которые якобы отказались от договоренностей, достигнутых во время встречи Путина и Трампа на Аляске в августе 2025 года.

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О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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