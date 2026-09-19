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Дагестан атаковали дроны: взрывы прогремели в Каспийске

Анна Ярославская
19 сентября 2026, 08:31
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Местные власти пока не раскрывают данные о повреждениях.
Каспийск, атака дронов
Каспийск атаковали дроны / Коллаж: Главред, фото: скриншот видео Fire Point, google.com/search

Кратко:

  • Над Каспийском в Дагестане зафиксировали пролеты беспилотников
  • Очевидцы заявляют о многочисленных взрывах возле порта
  • В районе находятся база ВМС РФ и нефтеналивные терминалы

Утром 19 сентября в городе Каспийске (Республика Дагестан, РФ) заметили дроны. Местные жители сообщают о взрывах и работе сил ПВО. Каспийск – стратегически важный пункт для российской группировки, поскольку там базируется Каспийская флотилия ВМФ РФ и расположена целая серия объектов, необходимых для военных нужд России.

Жители Каспийска фиксируют пролеты дронов и взрывы. Соответствующие кадры опубликовали мониторинговые группы Exilenova+ и Supernova+.

видео дня

"Сообщается о многочисленных взрывах вблизи порта Каспийска, Дагестан", - пишут мониторы Exilenova+.

Видео пролета дрона в Дагестане смотрите по ссылке.

скриншот

Согласно открытым источникам, известно, что в этой местности расположены порт, база ВМС РФ, а также нефтеналивные терминалы, которые Россия использует в военных целях.

На данный момент нет точной информации о том, какой именно объект подвергается атаке.

Российская местная администрация и оперативные штабы не сообщают о последствиях. Также остаётся без подтверждения информация о попаданиях и возгораниях, о которых заявляют местные жители.

Атаки по территории РФ - новости

Как писал Главред, в ночь на 17 сентября в российском Ростове-на-Дону прогремели взрывы на фоне атаки БПЛА. Местные жители публиковали кадры с масштабным пожаром. Под удар попала территория военного аэродрома.

В ночь на 17 сентября российский Ярославль атаковали дроны. Местные власти были вынуждены перекрыть движение в сторону Москвы. После серии взрывов в промышленной зоне Ярославля начался сильный пожар. По предварительным данным, под удар попал крупный нефтеперерабатывающий завод "Славнефть – ЯНОС".

В ночь на 15 сентября в нескольких регионах России прогремели взрывы на фоне атаки дронов и ракет. "Прилеты" есть в Таганроге и Сызрани. Целью атаки стал крупный нефтеперерабатывающий завод компании "Роснефть".

Серия взрывов прогремела в Нижнекамске в Татарстане утром 13 сентября - местные жители фиксировали пролет волны беспилотников и активную работу противовоздушной обороны. Дроны летели над многоэтажками в сторону промышленной зоны, которую в городе обычно называют "нефтянкой".

Другие новости:

Об источнике: Exilenova+

Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.

Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus.

Аудитория - более 100 тысяч подписчиков.

Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот.

Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются.

Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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