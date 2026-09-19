Дагестан атаковали дроны: взрывы прогремели в Каспийске

Кратко:
- Над Каспийском в Дагестане зафиксировали пролеты беспилотников
- Очевидцы заявляют о многочисленных взрывах возле порта
- В районе находятся база ВМС РФ и нефтеналивные терминалы
Утром 19 сентября в городе Каспийске (Республика Дагестан, РФ) заметили дроны. Местные жители сообщают о взрывах и работе сил ПВО. Каспийск – стратегически важный пункт для российской группировки, поскольку там базируется Каспийская флотилия ВМФ РФ и расположена целая серия объектов, необходимых для военных нужд России.
Жители Каспийска фиксируют пролеты дронов и взрывы. Соответствующие кадры опубликовали мониторинговые группы Exilenova+ и Supernova+.
"Сообщается о многочисленных взрывах вблизи порта Каспийска, Дагестан", - пишут мониторы Exilenova+.
Видео пролета дрона в Дагестане смотрите по ссылке.
Согласно открытым источникам, известно, что в этой местности расположены порт, база ВМС РФ, а также нефтеналивные терминалы, которые Россия использует в военных целях.
На данный момент нет точной информации о том, какой именно объект подвергается атаке.
Российская местная администрация и оперативные штабы не сообщают о последствиях. Также остаётся без подтверждения информация о попаданиях и возгораниях, о которых заявляют местные жители.
Атаки по территории РФ - новости
Как писал Главред, в ночь на 17 сентября в российском Ростове-на-Дону прогремели взрывы на фоне атаки БПЛА. Местные жители публиковали кадры с масштабным пожаром. Под удар попала территория военного аэродрома.
В ночь на 17 сентября российский Ярославль атаковали дроны. Местные власти были вынуждены перекрыть движение в сторону Москвы. После серии взрывов в промышленной зоне Ярославля начался сильный пожар. По предварительным данным, под удар попал крупный нефтеперерабатывающий завод "Славнефть – ЯНОС".
В ночь на 15 сентября в нескольких регионах России прогремели взрывы на фоне атаки дронов и ракет. "Прилеты" есть в Таганроге и Сызрани. Целью атаки стал крупный нефтеперерабатывающий завод компании "Роснефть".
Серия взрывов прогремела в Нижнекамске в Татарстане утром 13 сентября - местные жители фиксировали пролет волны беспилотников и активную работу противовоздушной обороны. Дроны летели над многоэтажками в сторону промышленной зоны, которую в городе обычно называют "нефтянкой".
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Об источнике: Exilenova+
Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.
Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus.
Аудитория - более 100 тысяч подписчиков.
Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот.
Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются.
Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.
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