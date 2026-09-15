Ракеты и дроны ударили по РФ: горит крупный НПЗ, поражены склады Ozon

Последствия ночной атаки зафиксированы в Ростовской и Самарской областях.

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Сызранский НПЗ горит после атаки / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+

Кратко:

Произошла массированная атака ракет и дронов по объектам в РФ

В Сызрани загорелся крупный нефтеперерабатывающий завод

В Таганроге повреждены склад Ozon и дома

В ночь на 15 сентября в нескольких регионах России прогремели взрывы на фоне атаки дронов и ракет. "Прилеты" есть в Таганроге и Сызрани.

Атака на Таганрог

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что Таганрог атаковали ракеты. Среди прочего поврежден склад Ozon.

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"Сегодня ночью Таганрог подвергся массированной ракетной атаке. По оперативной информации погибших и пострадавших нет. Множественные последствия на земле, возникло несколько возгораний", - написал он.

По словам Слюсаря, "в результате ракетной атаки повреждены: остекление 2 многоквартирных и 3 частных домов, учебного заведения, коммерческого здания, газовая труба, склады сельхозпредприятий, продуктовый магазин, склад Озон".

Мэр Таганрога Светлана Камбулова подтвердила атаку на склад Ozon и склады сельхозпредприятий, а также уточнила, что в результате ракетной атаки повреждено остекление 5 многоквартирных и 3 частных домов. По ее словам, на местах работают экстренные службы.

В свою очередь, мониторинговый канал Exilenova+ ночью писал о том, что в Таганроге, по предварительным данным, под ударом мог оказаться авиационный научно-технический комплекс имени Бериева. На этом объекте россияне занимаются, в частности, ремонтом и модернизацией военных самолетов.

"По предварительным данным, Силы обороны нанесли ракетные удары по Таганрогскому авиационному научно-техническому комплексу имени Г. М. Бериева, где ремонтируют и модернизируют военные самолеты", - пишут аналитики.

Этот объект является одним из ключевых российских предприятий, занимающихся разработкой и ремонтом военной авиации в России. Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что на этом комплексе, в частности, осуществляется ремонт самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, которые РФ применяет в войне против Украины.

В Сызрани горит НПЗ

Помимо Таганрога, этой ночью под ударом оказался также город Сызрань в Самарской области. Около 02:00 OSINT-каналы сообщали о взрывах и "прилетах" в городе, показав кадры с места событий.

Пожар в Сызрани зафиксирован на территории промышленной зоны. Целью атаки стал крупный нефтеперерабатывающий завод компании "Роснефть".

Пожар в Сызрани / Фото: Exilenova+

Впоследствии аналитики уточнили, что на территории Сызранского НПЗ было зафиксировано сразу несколько очагов возгорания после ударов БПЛА.

Сызранский НПЗ - один из крупнейших в России. Он перерабатывает примерно 8,5 млн тонн нефти в год, или около 170 тыс. баррелей в сутки. Завод производит моторное и авиационное топливо, мазут, битум и сжиженные углеводородные газы.

Горит Сызранский НПЗ / Фото: Exilenova+

Губернатор Самарской Вячеслав Федорищев сообщил об атаке дронов ВСУ на промышленное предприятие. По его словам, было поражено более 40 беспилотников. При этом обошлось без пострадавших.

"Есть повреждения на одном из промышленных предприятий, а также нескольких жилых объектов (выбиты стекла). Ведет работу оперативный штаб", - написал Федорищев.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Трамп объявил энергетическое перемирие в войне РФ с Украиной

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп заявил о начале энергетического перемирия между Украиной и Россией. По его словам, Киев и Москва согласились не наносить удары по энергетическим объектам друг друга.

Трамп утверждает, что договоренность должна действовать для обеих сторон и касается именно атак на энергетическую инфраструктуру.

"Украина согласилась не наносить удары по объектам российской энергетики. Россия согласилась поступить так же!" - заявил Трамп.

Удары по НПЗ в РФ - новости

Как писал Главред, серия взрывов прогремела в Нижнекамске в Татарстане утром 13 сентября - местные жители фиксировали пролет волны беспилотников и активную работу противовоздушной обороны. Дроны летели над многоэтажками в сторону промышленной зоны, которую в городе обычно называют "нефтянкой".

В ночь на 11 сентября в российском Волгограде прогремела серия взрывов, после чего в промышленной зоне вспыхнул пожар. В Сети сообщают о ракетном ударе по Волгограду. Вероятно, под удар попал нефтеперерабатывающий завод.

В ночь на 6 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Рязани Рязанской области РФ.

28 августа Россию атаковали дроны. В Ярославской области под удар попал НПЗ. Кроме того, БПЛА заметили в Саратовской области, Подмосковье и Москве.

В ночь на 26 августа беспилотники атаковали Нижегородскую область страны-агрессора России. Под удар попал Кстовский НПЗ - один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов нефтяного гиганта "Лукойл".

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Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus. Аудитория - более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот. Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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