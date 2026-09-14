РФ готовит новые ракеты для ударов по Украине: 'Флеш' назвал критический срок

Россия заключила контракты на поставку нового поколения недорогих средств поражения, которые летят быстрее, ниже и активно маневрируют.

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Россия готовит замену реактивным "Шахедам" / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, t.me/serhii_flash

Главное из заявления "Флеша":

Срок на разработку перехватчиков - буквально полгода

Новые ракеты РФ быстрее, маневреннее и летят на низких высотах

Украинские разработчики работают над несколькими типами перехватчиков

У Украины есть около полугода, чтобы создать собственные недорогие ракеты-перехватчики, способные противостоять новому типу российских малых крылатых ракет. Об этом заявил внештатный советник Президента по технологическим вопросам, эксперт в области технологий Сергей "Флеш" Бескрестнов в интервью Radio NV.

"У нас сейчас есть буквально полгода для того, чтобы разработать и построить наши недорогие твердотопливные ракеты, которые будут решать такую проблему для нас, как недорогие российские крылатые ракеты", - сказал он. видео дня

Логика противника, по словам эксперта, строится на опережении: в Москве рассчитывают, что столица вскоре будет прикрыта новым классом средств ПВО, и уже готовят то, что сможет обойти эти средства.

"Россияне также понимают, что у нас сейчас будут реактивные перехватчики и мы закроем Киев. Но они сейчас работают над созданием и делают ставку на следующую итерацию. Это уже маленькие крылатые дешевые ракеты", - отметил "Флеш".

К этой категории он отнес российские разработки "Бандероль", "Дань-Т", "Дань-М" и "Гербера-5". Их характеристики принципиально отличаются от нынешних целей: большая скорость, способность активно маневрировать и полет на очень низких высотах.

Ракета Бандероль / Инфографика: Главред

Масштаб производства, по его оценке, уже заложен в контрактах российского ВПК, и речь идет не об единичных образцах.

"У нас есть данные разведки, мы видим, что они заключили контракты на поставку таких ракет, в том числе и реактивных "Шахедов", то есть там указано примерное количество. И они будут делать на это ставку", - добавил Бескрестнов.

Почему нынешние разработки могут не сработать

Средства, которые сейчас создают для борьбы с реактивными "Шахедами", рискуют устареть еще до массового развертывания - именно поэтому работу над новым классом вооружения нужно начинать немедленно, подчеркивает эксперт.

"Через пять месяцев там уже не будут работать реактивные перехватчики, потому что скорость там еще выше. И нужно создавать дешевые украинские ракеты для того, чтобы сбивать все это", - подчеркнул он.

Бескрестнов также сообщил, что в настоящее время украинские разработчики работают сразу над несколькими вариантами скоростных перехватчиков, предназначенных для противодействия реактивным "Шахедам".

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Как сейчас уничтожаются скоростные БПЛА

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что у Украины уже есть прототипы средств перехвата реактивных дронов, но Вооруженные силы Украины пока не могут в полной мере на них рассчитывать.

По его словам, скоростные БПЛА сейчас уничтожаются с помощью авиации, зенитных ракетных комплексов и средств малой ПВО.

"Работает авиация, работают зенитные ракетные войска. Если дрон находится в зоне досягаемости малых средств противовоздушной обороны или переносных зенитно-ракетных комплексов, задействуются соответствующие средства", - пояснил он.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, мониторинговые каналы предупреждали, что Россия может в ближайшие дни нанести новый массированный удар по Украине, причем под угрозой могут оказаться не только Киев, но и города на западе страны - в частности, Львов и Ивано-Франковск.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив также говорил, что западные области Украины могут чаще попадать под вражеские удары.

Пресс-секретарь Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявлял, что Россия готовит новую волну ударов по Украине сразу с нескольких направлений, а атаки могут продолжаться в течение всего дня. Есть информация, что враг может атаковать сегодня и с севера, и с востока

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О персоне: Сергей "Флеш" Бескрестнов Бескрестнов Сергей Александрович, позывной "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, технический блогер. Председатель ОО "Центр радиотехнологий", пишет Википедия. С апреля 2022 года занимается консультированием и обучением различных воинских подразделений и других силовых структур Украины. С июля 2026 года - советник президента Украины по вопросам технологических направлений обороны.

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