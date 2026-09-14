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Засор в раковине исчезнет за минуту: сантехник поделился простым труком с бутылкой

Дарья Пшеничник
14 сентября 2026, 15:12
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Этот метод работает только до тех пор, пока вода ещё стекает в отверстие, - при полной закупорке трубы он бессилен.
Засор в раковине исчезнет за минуту: сантехник поделился простым труком с бутылкой
Что рекомендует испанский сантехник, если ваша кухонная раковина засорилась / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

видео дня
  • Как прочистить слив обычной пластиковой бутылкой
  • Когда этот метод точно не поможет
  • Почему пластиковые бутылки опасны при повторном использовании

Обычная пластиковая бутылка с водой способна заменить химическое средство для труб, когда вода в кухонной раковине начинает стекать медленнее, чем обычно. Прижатая к сливной дырке и резко сжатая бутылка создает в трубе гидравлический удар, который сдвигает с места мелкие отложения, сообщает Kertvar.

По принципу действия этот способ близок к классическому вантузу: вода из бутылки поступает в трубу под высоким давлением и пробивает слой грязи, открывая проход для стока.

Порядок действий прост. Бутылку наполняют водой, переворачивают горлышком вниз и плотно прижимают к сливной дырке, после чего сильно сжимают стенки. Далее открывают кран и проверяют, увеличилась ли скорость слива. При необходимости процедуру повторяют несколько раз.

Ключевое условие эффективности - герметичность. Если горлышко прилегает неплотно и вода выплескивается наружу, часть давления теряется, а результат будет значительно слабее.

Когда метод бессилен

Рассчитывать на бутылку стоит только при частичном засоре - то есть тогда, когда вода все еще уходит в отверстие, просто медленнее, чем обычно. Если просвет трубы перекрыт полностью, давления от сжатой бутылки не хватит.

Нет смысла и бесконечно повторять процедуру. Если после нескольких попыток слив не улучшился, проблема серьезнее, и здесь уже понадобятся специальные инструменты или помощь сантехника.

Почему пластиковую бутылку не стоит наполнять повторно

Отдельный аспект темы - безопасность самой тары. Пластиковые бутылки из-под воды производитель рассчитывает на одноразовое использование, поэтому регулярно наполнять их заново специалисты не рекомендуют. Со временем на стенках появляются микроцарапины и повреждения, в которых легко закрепляются и размножаются бактерии.

Риск возрастает, если бутылка остается в нагретом салоне автомобиля. При повышенной температуре часть веществ активнее переходит из пластика в напиток - в частности, для сурьмы, которую используют в производстве PET, зафиксировали существенно более высокий уровень миграции именно в тепле.

Для ежедневного ношения воды более практичны стеклянные или стальные бутылки из нержавеющей стали: они долговечнее, проще в мытье и менее подвержены микроповреждениям. Стекло не впитывает запах и вкус напитка, а среди стальных вариантов есть термомодели, которые летом сохраняют воду холодной, а зимой - горячей.

Именно поэтому несколько пустых пластиковых бутылок рекомендуется оставлять не для питья, а для бытовых нужд, в частности для борьбы с небольшим засором слива.

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Об источнике: Kertvár.hu

Kertvár.hu - венгерский онлайн-ресурс, специализирующийся на региональных новостях, полезных советах для дома и сада, кулинарии и бытовых лайфхаках. Материалы сайта ориентированы на широкую аудиторию и регулярно используются международными СМИ в качестве источника для практических и бытовых рубрик.

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