Кофе больше не будет горьким или разбавленным: сколько ложек нужно на чашку

Даже дорогой кофе может получиться невкусным, если добавить слишком мало или слишком много кофе на чашку воды.

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Сколько кофе нужно на одну чашку/ Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Сколько молотого кофе нужно на одну чашку

Какие пропорции кофе и воды подходят для кофеварки и кофемашины

Сколько растворимого кофе нужно добавить, чтобы напиток получился насыщенным

Приготовление кофе кажется простым, но именно пропорции определяют, будет ли напиток сбалансированным и приятным или, наоборот, горьким или водянистым. Даже качественные зерна не спасут ситуацию, если количество кофе и воды подобрано неправильно.

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Сколько кофе нужно на одну чашку (без кофемашины)

Для стандартной чашки объемом около 240 мл бариста советуют использовать две столовые ложки молотого кофе без горки, пишет УНИАН. Это дает умеренную крепость и чистый вкус. Если хочется более легкого напитка, можно уменьшить количество до полутора ложек.

Важно учитывать степень обжарки и помол. Светлая обжарка раскрывает фруктовые и кислые оттенки, темная - придает насыщенность и горечь. Помол также имеет значение: слишком мелкий делает напиток горьким, слишком крупный - слабым.

Кофе / Инфографика: Главред

Сколько кофе нужно для кофеварки и кофемашины

Для эспрессо стандарт практически неизменен: на одну порцию требуется от 7 до 12 граммов молотого кофе, что соответствует примерно двум столовым ложкам. В фильтровых кофеварках лучше всего работает средний помол, ведь он обеспечивает равномерное прохождение воды и стабильный вкус.

Еще один нюанс - вода. Отметки на резервуаре кофеварки не всегда соответствуют привычному объему чашки, поэтому стоит проверить, сколько миллилитров приходится на одну деление. Это поможет избежать ситуаций, когда кофе получается слишком крепким или слишком слабым.

Растворимый кофе

Для растворимого кофе пропорции другие: достаточно 1–2 чайных ложек порошка на чашку. Одна ложка даёт мягкий вкус, две - более насыщенный. Добавлять молотый кофе непосредственно в растворимый не стоит, ведь он не растворится и образует осадок. Если хочется большей крепости, рекомендуем приготовить небольшую порцию молотого кофе отдельно и смешать её с растворимым.

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Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяются через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

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