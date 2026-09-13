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РФ подготовила ракеты для нового обстрела: какие области под угрозой удара

Мария Николишин
13 сентября 2026, 22:23
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Мониторы предупредили, что противник пополнил запасы баллистического оружия в Брянской области.
РФ подготовила ракеты для нового обстрела: какие области под угрозой удара
Угроза баллистического удара по Киеву и области / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Существует угроза комбинированного удара по Киеву
  • В Брянскую область завезли 18 "Искандер-М" и 5 ракет КНДР
  • Угроза ударных БПЛА оценивается как низкая

В течение ближайших 24–36 часов страна-агрессор Россия может нанести комбинированный ракетно-дроновый удар по Киеву и области. Об этом сообщили мониторинговые каналы.

В частности, канал monitor писал, что на данный момент стратегическая авиация неактивна, а угроза ударных БПЛА низкая, однако существует риск баллистических ударов.

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"Балистические угрозы на ночь высоки - имеется предупреждение об угрозе применения баллистического вооружения по Киеву и Киевской области в течение следующих нескольких суток", - говорится в сообщении.

Кроме того, мониторы добавили, что, по имеющейся информации, по состоянию на 12 сентября противник осуществил дополнительную поставку ракет в Брянскую область. Речь идет о:

  • 18 баллистических ракет "Искандер-М";
  • 5 баллистических ракет северокорейского производства;
  • возможное дальнейшее поступление ракет "Искандер-1000".
РФ подготовила ракеты для нового обстрела: какие области под угрозой удара
Искандер-1000 / Инфографика: Главред

РФ может усилить удары по западу Украины

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что западные области Украины могут чаще подвергаться вражеским ударам.

"Сегодня у нас есть информация о том, что, к сожалению, удары по западу Украины могут стать несколько чаще. Мы видим, что удары наносятся по всему западу страны", - подчеркнул он.

Мэр города призвал жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 13 сентября российские войска массированно атаковали западные области Украины ударными беспилотниками. В частности, обломки одного из сбитых вражеских беспилотников упали на территорию предприятия в Хмельницком районе. Там возник пожар.

Также РФ нанесла удар по АЗС возле пункта пропуска на границе с Польшей. После удара вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил саму заправку и грузовые автомобили, находившиеся поблизости.

Кроме того, примерно в двух километрах от польской границы российские войска атаковали локомотив пассажирского поезда. Не исключено, что целью российского реактивного дрона мог быть дипломатический поезд, который незадолго до атаки находился на станции.

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О персоне: Руслан Марцинкив

Руслан Марцинкив - украинский политик, мэр Ивано-Франковска (с 2015 года). Народный депутат Украины VII созыва. Член партии "Всеукраинское объединение "Свобода". Лауреат Премии Кабинета Министров Украины за особые достижения молодежи в развитии Украины (2009), пишет Википедия.

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