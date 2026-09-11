"Красная угроза" для Киева: Россия готовит удар баллистикой из КНДР, что известно

В ночь на 12 сентября в Украине сохраняется риск масштабного удара по Киеву и Киевской области, в частности с применением баллистических ракет.

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Мониторинговые каналы предупреждают об угрозе ракетных ударов со стороны КНДР / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Главред

Ключевые тезисы:

Россия может нанести массированный баллистический удар по Киеву

Для столицы объявлен красный уровень опасности на эту ночь

Залп баллистических ракет из КНДР может превысить десяток ракет

Российские оккупационные войска могут нанести новый массированный удар баллистическими ракетами по Киеву в ночь на 12 сентября. Для столицы объявлен "красный уровень" угрозы. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

По их данным, во время предстоящей атаки РФ может запустить по Киеву баллистические ракеты из КНДР.

видео дня

"Повышенная угроза со стороны корейских баллистических ракет для Киева и области в течение этой ночи. Залп может превысить десяток ракет", - предупредили они.

Балистические ракеты КНДР / Инфографика: Главред

В то же время мониторинговый канал monitor оценил уровень угроз для Украины в ночь на 12 сентября. Согласно приведенным данным, стратегическая авиация РФ пока не активна, а угроза применения реактивных беспилотников оценивается как низкая.

При этом сообщается, что единичные БПЛА уже атаковали Киевскую, Житомирскую, Сумскую и Харьковскую области. В течение ночи также возможны дополнительные запуски ударных дронов из районов Донецка и Орла.

Балистическая угроза для Украины в ночь на 12 сентября, по оценке мониторингового канала, находится на среднем уровне.

Какова цель ударов северокорейскими ракетами - комментарий эксперта

Привлечение северокорейских ракетчиков и новых пусковых установок может позволить России нарастить масштабы ракетных ударов по Украине, а одной из главных целей Кремля, вероятно, станет Киев. Об этом сообщил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Главреду.

"К сожалению, северокорейские ракетчики доставит нам головную боль: чем больше боеспособных пусковых установок, тем более мощными будут залпы ракет по украинской территории. Дальность северокорейских ракет значительна: зона поражения на нашей территории составит до 500 км", - подчеркнул Жданов.

В то же время вопрос о конкретных районах дислокации таких подразделений будет зависеть от оперативных планов российского командования. Жданов предполагает, что для этого могут быть задействованы несколько регионов РФ, расположенных вблизи Украины.

"Где Россия разместит пусковые установки северокорейских ракет - угадать сложно: это могут быть Ростовская, Воронежская, Белгородская, Курская, Брянская области РФ. Только российский Генштаб определит, какой участок для него является наиболее важным с точки зрения огневого поражения", - добавил Жданов.

Отдельно эксперт указал на возможный политический и психологический расчет Кремля. По его мнению, атаки на столицу могут рассматриваться Москвой как инструмент давления на общество и попытка повлиять на его отношение к продолжению войны.

"Думаю, что Россия нацелит северокорейские ракеты на Киев и Киевскую область, ведь в любом государстве столица оказывает большое влияние на формирование общественного мнения. А России необходимо сломить сопротивление украинского общества и заставить нас признать, что плохой мир лучше хорошей войны", - добавил Жданов.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил о возможности атак РФ на пункты пропуска на границе с Польшей. Он подчеркнул вероятность атак на пограничные переходы и необходимость готовности стран Европы. Прошлой ночью совместными действиями украинских и польских служб уже удалось устранить прямую угрозу одному из пограничных переходов.

ГСЧС сообщила о последствиях ночной атаки на Киевскую область, в ходе которой пострадали складские помещения. Спасатели отметили, что во время тушения пожара на склады наносились повторные удары. Пожар в Бучанском районе локализовали и сообщили, что распространения огня нет.

Мониторинговый канал "еРадар" обнародовал информацию о потенциальных целях в столице. В сообщении указано более 20 АЗС, находящихся под угрозой в разных районах Киева. Как отмечалось, 9 сентября оккупанты уже нанесли первый удар по АЗС в столице, в результате чего возник пожар и несколько человек получили ранения.

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О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966 года, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный канал на YouTube, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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