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Почему именно в сентябре рождается больше всего детей: объяснение учёных

Марина Иваненко
11 сентября 2026, 22:03
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Почему сентябрь считается одним из самых популярных месяцев для рождения детей? Рассказываем, как декабрьские праздники могут влиять на статистику.
Почему пик рождаемости приходится на сентябрь
Почему пик рождаемости приходится на сентябрь / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Почему в сентябре рождается больше детей
  • Как зимние праздники влияют на количество зачатий
  • Какие дни года являются самыми редкими для рождения

Статистические данные о рождаемости в разных странах свидетельствуют, что сентябрь часто входит в число месяцев с наибольшим количеством дней рождения. Среди популярных дат также называют 9 сентября, которое в отдельных статистических массивах занимает одно из первых мест по количеству рождений. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание Popular Science, анализ данных о рождаемости за два десятилетия показал, что 9 из 10 самых популярных дат рождения приходятся именно на сентябрь. Одним из возможных объяснений такого сезонного распределения является период зачатия, который для многих детей приходится на декабрь. Средняя беременность длится около 38 недель с момента зачатия, поэтому значительная часть сентябрьских детей могла быть зачата в конце декабря.

видео дня

Почему декабрь может влиять на сентябрьский бэби-бум

Одним из объяснений сезонных колебаний рождаемости являются особенности декабрьского периода. Зимние праздники, отпуска и больше времени, проводимого дома, могут влиять на количество зачатий.

В то же время сезонность рождаемости зависит от страны, культуры, социальных условий и других факторов. Поэтому одна причина не может объяснить высокие показатели сентябрьских рождений во всех регионах мира.

Как праздники влияют на количество зачатий

Декабрь традиционно ассоциируется с зимними праздниками, семейными встречами и отдыхом. Для части людей этот период означает больше свободного времени и меньшую рабочую нагрузку, что потенциально может сказываться на количестве зачатий.

Отдельно отмечают и популярность помолвок в декабре. Этот месяц часто связывают с романтическими событиями и планированием семьи, хотя прямая связь между количеством предложений руки и сердца и рождаемостью через девять месяцев не является единственным объяснением сезонной статистики.

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Имеет ли значение время года

Исследователи также рассматривают биологические и сезонные факторы. Продолжительность светового дня, температура воздуха и другие сезонные условия могут влиять на репродуктивную функцию человека.

В частности, некоторые исследования указывают на возможные сезонные изменения показателей мужской фертильности. Однако эти факторы нельзя рассматривать как универсальную причину сентябрьского пика рождаемости, поскольку результаты зависят от конкретной популяции и климата.

Самые популярные мужские имена
Самые популярные мужские имена / Инфографика: Главред

В какие дни рождается меньше всего детей

Самой редкой календарной датой для дня рождения остается 29 февраля, поскольку она встречается только в високосные годы. Низкие показатели рождаемости также часто фиксируются в дни крупных государственных и религиозных праздников.

Одно из объяснений заключается в том, что плановые кесаревы сечения и индукции родов обычно назначают на рабочие дни. Из-за этого в отдельные праздники может рождаться меньше детей, чем в обычные дни.

Наиболее популярные женсике имена
Наиболее популярные женсике имена / Инфографика: Главред

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Об источнике: Popular Science

Popular Science - американский научно-популярный журнал и веб-сайт, посвящённый темам науки, технологий, инноваций и их практической пользе для повседневной жизни.

Журнал основан в мае 1872 года Эдвардом Л. Юмансом под названием Popular Science Monthly с целью распространения научных знаний среди образованных читателей, не обязательно являющихся профессиональными учёными.

В ранних выпусках публиковались материалы таких известных учёных, как Чарльз Дарвин, Луи Пастер и другие.

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