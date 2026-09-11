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Мыши будут убегать из дома и сада: какие растения точно отпугнут грызунов осенью

Дарья Пшеничник
11 сентября 2026, 14:01
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Чернокор, бузина, черемуха и горчица создают барьер, а подснежник и воронье глаз действуют уже как ядовитая приманка.

Мыши будут убегать из дома и сада: какие растения точно отпугнут грызунов осенью
Какие травы отпугивают мышей / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

видео дня
  • Каких растений мыши боятся больше всего
  • Что разложить возле нор в доме и кладовой
  • Пропорции ядовитых приманок из руководств

Осенняя миграция мышей в жилища, сараи и кладовые каждый год приводит к порче запасов зерна, круп и даже несъедобных материалов, и именно тогда владельцы домов ищут альтернативу сильнодействующим ядам. Риск для детей и домашних животных заставляет возвращаться к старым руководствам, где описаны методы борьбы с грызунами с помощью распространенных растений и кустарников, сообщает УНИАН.

Речь идет не только о домашних мышах, но и о полевках и крысах. Классический прием - растения с резким ароматом, которые раскладывали возле нор, в помещениях, вокруг стогов и стволов деревьев.

Какого запаха боятся грызуны

Чернокорень лекарственный используют как в свежем, так и в сухом виде: растения рекомендуют ошпарить кипятком, связать в пучки и развесить в доме, сарае или кладовой. Несколько веточек оставляют непосредственно у входов в норы и в местах, где грызуны появляются чаще всего.

Ветки черной бузины с листьями раскладывают вдоль стен, в углах и рядом с запасами. Молодые деревья дополнительно обвязывают такими ветками - это защищает кору от повреждений зимой.

Помогают и неорганические смеси. Золу пропитывают креолином и размещают в проблемных зонах: резкий запах такой смеси должен отпугивать грызунов.

Для защиты участка снаружи высаживают черемуху - она неприхотлива, хорошо переносит холод, а весной наполняет участок приятным ароматом. Горчицу сеют по краям грядок или между ними, к тому же она быстро растёт и улучшает структуру почвы как сидерат.

Когда запаха уже недостаточно

Предыдущие методы лишь создают вокруг здания или сада некомфортную среду. Следующая группа растений влияет на численность популяции напрямую - за счет естественной токсичности.

Зрелые семена осеннего подснежника измельчают и смешивают с пищевой приманкой с выраженным ароматом. В книге приводится пропорция 20 г семян на 1 кг приманки - крупы, муки или семян.

Измельченное корневище вороньего глаза добавляют к приманке в соотношении 5 г на 100 г основы.

Чернокорень имеет ещё одно применение: летом его высаживают по периметру огорода, вокруг дома и погреба, формируя естественный барьер. Осенью, после отцветания, корни выкапывают, подсушивают - без обработки кипятком - и раскладывают в местах активности грызунов.

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Об источнике: УНИАН

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