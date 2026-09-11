Отнюдь не "вірьовка": как правильно на украинском назвать то, чем связывают вещи

Словари фиксируют слово "верёвка" лишь как разговорный вариант, тогда как литературная норма имеет праславянские корни.

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Почему слово "веревка" - ошибка / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, magnific

Вы узнаете:

Откуда в украинский язык попало слово "верёвка"

Как правильно назвать этот предмет

Известный хор носит имя Верьовки или Вирьовки

Слово "вірьовка" не относится к литературной норме украинского языка: словари приводят его с пометкой "разговорное", а в этимологии указывают на вероятное заимствование из русского "веревка". Нормативным эквивалентом лингвисты называют "мотузку", сообщает 24 Канал.

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Несмотря на это, разговорный вариант десятилетиями закреплялся в речи из-за длительного влияния русского языка. Его следы остались даже в классических текстах.

"Щось теліпається на шиї у коня! Коли ж дивиться – вірьовка", - писал Григорий Квитка-Основьяненко.

Отдельная история - спортивная терминология. В правилах соревнований, технических регламентах и условиях проведения стартов по альпинизму, скалолазанию и спортивному туризму оба слова долгое время использовались как равнозначные, и кое-где такая практика сохраняется до сих пор.

Почему нормой является "мотузка"

Украинский эквивалент имеет праславянское происхождение: основа "мотуз" образована от глаголов motati и vęzati. Именно поэтому нормативными будут конструкции "мотузка порвалась", "свяжи это мотузкой" или "ребенок тянул за мотузку".

В зависимости от длины, толщины и способа плетения изделия украинский язык предлагает еще ряд названий - "мотузка порвалася", "зв'яжи це мотузкою" или "дитина тягнула за мотузку".

Одна буква - и уже фамилия

С разговорным вариантом связана распространенная ошибка, из-за которой можно оказаться в неловком положении. Речь идет о названии Национального заслуженного академического украинского народного хора Украины имени Григория Веревки.

Фамилия композитора, хорового дирижера и фольклориста пишется через "е" - Верьовка. Поэтому "хор імені Вірьовки" - неправильный вариант: веревка - это то, чем что-то связывают, а Верьовка - фамилия человека.

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Об источнике: 24 канал 24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия. Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владелицей которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине. Вещает с 1 марта 2006 года. "24 канал" представляет новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде и курсах валют.

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