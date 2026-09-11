Российский Волгоград атаковали ракеты: после ударов горит НПЗ "Лукойла"

Местный губернатор заявил о падении обломков на территории промышленного предприятия.

https://glavred.info/war/rossiyskiy-volgograd-atakovali-rakety-posle-udarov-gorit-npz-lukoyla-10795760.html Ссылка скопирована

Волгоградский НПЗ, вероятно, атаковали ракеты / Коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus, Википедия

Кратко:

Волгоград атаковали ракетами, прогремела серия взрывов

В промышленной зоне вспыхнул пожар

Два человека госпитализированы

В ночь на 11 сентября в российском Волгограде прогремела серия взрывов, после чего в промышленной зоне вспыхнул пожар. В Сети сообщают о ракетном ударе по Волгограду. Вероятно, поду дар попал нефтеперерабатывающий завод, передает Exilenova+.

Около 04:00 в Волгограде и области объявили воздушную тревогу из-за ракетной угрозы. Также в области действовало предупреждение об угрозе беспилотников.

видео дня

В аэропорту Волгограда "Росавиация" ввела план "Ковёр", предусматривающий ограничения на посадку и вылет самолётов.

Россияне писали о громких звуках в Волгоградской области.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что минувшей ночью Влгоград атаковали ракеты, был поврежден многоквартирный дом.

"Два пострадавших мужчин 55 и 42 лет госпитализированы. Также зафиксировано падение обломков на территории промышленного предприятия на юге Волгограда. Работают оперативные службы, ликвидация последствий продолжается", - сообщил Бочаров.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Что известно о Волгоградском НПЗ

Волгоградский нефтеперерабатывающий завод - одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий на юге России, расположенное в Волгограде и принадлежащее нефтяному гиганту "Лукойл". Завод имеет годовую мощность переработки около 14–15 миллионов тонн нефти и производит автомобильный бензин, дизельное топливо и авиационный бензин.

Это предприятие также участвует в обеспечении потребностей российской армии и играет важную роль в нефтяной промышленности РФ.

Атаки по территории РФ - новости

Как писал Главред, в ночь на 11 сентября Саратовскую область России атаковали дроны. В областном центре зафиксированы пожары как минимум на двух объектах. Под удар попал логистический центр OZON - там вспыхнул масштабный пожар.

В ночь на 10 сентября дроны атаковали Республику Дагестан в России и нанесли удар по Махачкале, расположенной более чем в 1400 километрах от границы с Украиной. В городе прогремела серия взрывов, вспыхнул пожар.

Генштаб ВСУ подтвердил, что в ночь на 10 сентября Силы обороны Украины нанесли удар по Махачкалинскому морскому торговому порту в Дагестане. В Новороссийске поражены как минимум три российских корабля

В ночь на 9 сентября Новороссийск в Краснодарском крае РФ массированно атаковали дроны. В городе раздалась серия взрывов, начался масштабный пожар в районе порта.

В российском городе Сочи вечером 9 сентября прогремела серия мощных взрывов. По предварительным данным, взрывы происходили в районе морского порта. Местные жители сообщали о пожарах и густом дыме над акваторией.

Другие новости:

Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus. Аудитория - более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот. Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред