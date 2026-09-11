Российский Волгоград атаковали ракеты: после ударов горит НПЗ "Лукойла"

Кратко:
- Волгоград атаковали ракетами, прогремела серия взрывов
- В промышленной зоне вспыхнул пожар
- Два человека госпитализированы
В ночь на 11 сентября в российском Волгограде прогремела серия взрывов, после чего в промышленной зоне вспыхнул пожар. В Сети сообщают о ракетном ударе по Волгограду. Вероятно, поду дар попал нефтеперерабатывающий завод, передает Exilenova+.
Около 04:00 в Волгограде и области объявили воздушную тревогу из-за ракетной угрозы. Также в области действовало предупреждение об угрозе беспилотников.
В аэропорту Волгограда "Росавиация" ввела план "Ковёр", предусматривающий ограничения на посадку и вылет самолётов.
Россияне писали о громких звуках в Волгоградской области.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что минувшей ночью Влгоград атаковали ракеты, был поврежден многоквартирный дом.
"Два пострадавших мужчин 55 и 42 лет госпитализированы. Также зафиксировано падение обломков на территории промышленного предприятия на юге Волгограда. Работают оперативные службы, ликвидация последствий продолжается", - сообщил Бочаров.
Что известно о Волгоградском НПЗ
Волгоградский нефтеперерабатывающий завод - одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий на юге России, расположенное в Волгограде и принадлежащее нефтяному гиганту "Лукойл". Завод имеет годовую мощность переработки около 14–15 миллионов тонн нефти и производит автомобильный бензин, дизельное топливо и авиационный бензин.
Это предприятие также участвует в обеспечении потребностей российской армии и играет важную роль в нефтяной промышленности РФ.
Атаки по территории РФ - новости
Как писал Главред, в ночь на 11 сентября Саратовскую область России атаковали дроны. В областном центре зафиксированы пожары как минимум на двух объектах. Под удар попал логистический центр OZON - там вспыхнул масштабный пожар.
В ночь на 10 сентября дроны атаковали Республику Дагестан в России и нанесли удар по Махачкале, расположенной более чем в 1400 километрах от границы с Украиной. В городе прогремела серия взрывов, вспыхнул пожар.
Генштаб ВСУ подтвердил, что в ночь на 10 сентября Силы обороны Украины нанесли удар по Махачкалинскому морскому торговому порту в Дагестане. В Новороссийске поражены как минимум три российских корабля
В ночь на 9 сентября Новороссийск в Краснодарском крае РФ массированно атаковали дроны. В городе раздалась серия взрывов, начался масштабный пожар в районе порта.
В российском городе Сочи вечером 9 сентября прогремела серия мощных взрывов. По предварительным данным, взрывы происходили в районе морского порта. Местные жители сообщали о пожарах и густом дыме над акваторией.
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Об источнике: Exilenova+
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