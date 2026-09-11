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Российский Волгоград атаковали ракеты: после ударов горит НПЗ "Лукойла"

Анна Ярославская
11 сентября 2026, 08:33
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Местный губернатор заявил о падении обломков на территории промышленного предприятия.
Волгоградский НПЗ
Волгоградский НПЗ, вероятно, атаковали ракеты / Коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus, Википедия

Кратко:

  • Волгоград атаковали ракетами, прогремела серия взрывов
  • В промышленной зоне вспыхнул пожар
  • Два человека госпитализированы

В ночь на 11 сентября в российском Волгограде прогремела серия взрывов, после чего в промышленной зоне вспыхнул пожар. В Сети сообщают о ракетном ударе по Волгограду. Вероятно, поду дар попал нефтеперерабатывающий завод, передает Exilenova+.

Около 04:00 в Волгограде и области объявили воздушную тревогу из-за ракетной угрозы. Также в области действовало предупреждение об угрозе беспилотников.

видео дня

В аэропорту Волгограда "Росавиация" ввела план "Ковёр", предусматривающий ограничения на посадку и вылет самолётов.

Россияне писали о громких звуках в Волгоградской области.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что минувшей ночью Влгоград атаковали ракеты, был поврежден многоквартирный дом.

"Два пострадавших мужчин 55 и 42 лет госпитализированы. Также зафиксировано падение обломков на территории промышленного предприятия на юге Волгограда. Работают оперативные службы, ликвидация последствий продолжается", - сообщил Бочаров.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Инфографика: Главред

Что известно о Волгоградском НПЗ

Волгоградский нефтеперерабатывающий завод - одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий на юге России, расположенное в Волгограде и принадлежащее нефтяному гиганту "Лукойл". Завод имеет годовую мощность переработки около 14–15 миллионов тонн нефти и производит автомобильный бензин, дизельное топливо и авиационный бензин.

Это предприятие также участвует в обеспечении потребностей российской армии и играет важную роль в нефтяной промышленности РФ.

Атаки по территории РФ - новости

Как писал Главред, в ночь на 11 сентября Саратовскую область России атаковали дроны. В областном центре зафиксированы пожары как минимум на двух объектах. Под удар попал логистический центр OZON - там вспыхнул масштабный пожар.

В ночь на 10 сентября дроны атаковали Республику Дагестан в России и нанесли удар по Махачкале, расположенной более чем в 1400 километрах от границы с Украиной. В городе прогремела серия взрывов, вспыхнул пожар.

Генштаб ВСУ подтвердил, что в ночь на 10 сентября Силы обороны Украины нанесли удар по Махачкалинскому морскому торговому порту в Дагестане. В Новороссийске поражены как минимум три российских корабля

В ночь на 9 сентября Новороссийск в Краснодарском крае РФ массированно атаковали дроны. В городе раздалась серия взрывов, начался масштабный пожар в районе порта.

В российском городе Сочи вечером 9 сентября прогремела серия мощных взрывов. По предварительным данным, взрывы происходили в районе морского порта. Местные жители сообщали о пожарах и густом дыме над акваторией.

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Об источнике: Exilenova+

Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.

Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus.

Аудитория - более 100 тысяч подписчиков.

Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот.

Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются.

Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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