Сочи сотрясается от мощных взрывов: порт охватило пламя, поднимается густой дым

Российские паблики заявляют о комбинированной атаке на Сочи морских беспилотников и БПЛА.

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Нападение в Сочи 9 сентября / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

В Сочи прогремела серия мощных взрывов в районе морского порта

Местные группы в соцсетях сообщают о пожаре и густом дыме над портом

Мэр Сочи заявил об угрозе атаки беспилотных катеров

В российском Сочи вечером 9 сентября прогремела серия мощных взрывов. Об этом сообщают местные группы в соцсетях.

По предварительным данным, взрывы происходят в районе морского порта. Местные жители также сообщают о пожарах и густом дыме над акваторией.

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По информации мониторинговых каналов, порт могли атаковать беспилотные катера.

В то же время мэр Сочи Андрей Прошунин официально сообщил об угрозе атаки БЭК. Он призвал жителей и гостей города укрыться в безопасных местах и сохранять спокойствие.

Местные Telegram-каналы публикуют видео, на которых слышны взрывы и выстрелы. На отдельных кадрах виден пожар в районе порта.

Украина может "закрыть небо" над Россией

Главред писал, что из-за регулярных атак Украины вглубь территории РФ во многих российских аэропортах возникают задержки. А недавно Украина официально предупредила международные авиакомпании о стремительном росте опасности полетов над территорией России.

По словам авиационного эксперта Богдана Долинце, то, что Украина может "закрыть небо" над Россией, в фактическом смысле означает не обязательно введение юридического запрета на полеты, а создать такие условия, при которых гражданская авиация не сможет стабильно и безопасно функционировать.

Для этого необходимо регулярное появление неконтролируемых воздушных целей в районах ключевых российских аэропортов, прежде всего московского авиационного узла. Поскольку российская система ПВО обладает значительными возможностями, разовых ударов или единичных дронов недостаточно.

Удары вглубь РФ - последние новости

Как писал Главред, дроны поразили Новоуренгойский завод по подготовке конденсата к транспортировке в Ямало-Ненецком автономном округе. Предприятие расположено в глубоком тылу России - более чем в 3200 км по прямой от Украины.

Напомним, командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди ("Мадяр") сообщил об ударах по целям в Краснодарском крае. В результате ударов были поражены палубный истребитель Су-33, вертолёт Ми-8 и несколько РЛС.

Кроме того, Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о поражении российского фрегата "Адмирал Эссен" в Новороссийске. На палубной надстройке корабля вспыхнул пожар. Военно-морские силы ВС Украины сообщили о применении ракеты "Нептун" для поражения корабля.

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О персоне: Богдан Долинце Богдан Долинце - украинский эксперт в сфере транспорта и авиационной отрасли. Специализируется на вопросах развития авиаперевозок, логистики, инфраструктуры и топливного обеспечения транспортного сектора. Регулярно комментирует ситуацию на рынке авиатоплива, тенденции в европейской и мировой авиации, а также влияние геополитических факторов на перевозки. Выступает в СМИ в качестве аналитика по вопросам функционирования транспортных систем, в частности в контексте кризисных явлений, перебоев в цепочках поставок и изменений спроса на пассажирские и грузовые перевозки. В своих оценках уделяет внимание экономическим последствиям для перевозчиков и пассажиров, а также перспективам адаптации рынка к новым условиям.

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