Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ прицельно ударила БПЛА по ТРЦ в Сумах: есть погибшие, среди раненых – дети

Руслана Заклинская
9 сентября 2026, 20:34обновлено 9 сентября, 22:05
google news Подпишитесь
на нас в Google
В результате удара со стороны РФ были повреждены здание ТРЦ и автомобили на парковке.
РФ прицельно ударила БПЛА по ТРЦ в Сумах: есть погибшие, среди раненых – дети
Последствия удара по ТРЦ в Сумах / Коллаж: Главред, фото: Сумская ОГА, t.me/kobzarartemsn

Что известно:

  • Россия нанесла удар БПЛА по ТРЦ в Сумах
  • Погибли три человека
  • В больницу доставили 21 человека

Российские войска нанесли прицельный удар ударными БПЛА по территории торгово-развлекательного центра в Сумах. В результате атаки погибли как минимум три человека. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

В результате удара повреждено здание ТРЦ и автомобили, припаркованные на территории. Также возник пожар.

видео дня

"На данный момент подтверждена гибель одного человека. Предварительно, количество погибших может быть больше. Также есть раненые", - заявил Григоров.

Григоров предупредил о возможности повторных ударов и призвал жителей не приближаться к месту попадания и оставаться в безопасных местах. Позже глава ОГА уточнил, что известно о трёх погибших в результате вражеской атаки БПЛА по территории ТРЦ в Сумах.

"Двое человек ранены", - добавил он.

Обновлено 22:02: Известно о 21 раненом в результате российской атаки БпЛА на ТЦ в центре Сум. Среди раненых – трое детей. В тяжелом состоянии в больницах находятся четверо травмированных, в том числе 16-летняя девочка.

РФ прицельно ударила БПЛА по ТРЦ в Сумах: есть погибшие, среди раненых – дети
Последствия атаки на Сумы / Фото: скриншот

Видео с последствиями атаки БПЛА по ТРЦ в Сумах смотрите по ссылке.

По словам и.о. мэра Сум Артема Кобзаря, российские войска, вероятно, нанесли удар по одному из торговых центров в Заречном районе города с помощью реактивных БПЛА. На данный момент известно о 14 пострадавших.

"Среди пострадавших в результате вражеского удара БПЛА по ТРЦ в Сумах - трое детей. В больницу доставлены 14 человек. Четверо - в тяжелом состоянии. Врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь", - написал Олег Григоров.

На месте работают все соответствующие службы. Продолжается ликвидация последствий удара.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в разных регионах страны продолжаются спасательные работы. В Сумах российский беспилотник нанес удар в районе торгово-развлекательного центра.

"На данный момент известно о двух погибших, ещё 14 человек получили ранения. В результате жестокого удара по девятиэтажному дому в Киеве один человек погиб, семеро получили травмы, среди них двое детей. С ночи и в течение утра россияне массированно атаковали Николаев. К сожалению, два человека погибли, еще семеро ранены. Мои соболезнования родным и близким погибших", - рассказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что партнерам необходимо совместно работать над мерами по деэскалации и прекращению убийств. По его словам, об этом Украина говорила с командой президента США и европейскими представителями.

"Если эта российская война будет продолжаться и дальше, все теракты и террористические тактики, которые Россия отрабатывает в Украине и от которых мы ищем и выстраиваем защиту, могут стать средствами такого же давления и на другие государства. Все это касается не одной страны. Террор - это всегда угроза для многих, и противодействовать этому нужно совместно", - подчеркнул он.

Куда нанесет удары РФ после временного прекращения атак - мнение эксперта

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что после завершения паузы Россия, скорее всего, может возобновить массированные удары по Украине. Одним из главных направлений атак вновь может стать Киев.

По его словам, Россия может в течение следующих 7–10 дней проводить массированные обстрелы украинской территории, сосредоточив основное внимание на столице. Эксперт также предупредил о возможности нового комбинированного удара в ближайшие 48 часов.

"Я думаю, что они продолжат в том же духе где-то в среднем 7–10 дней массированные обстрелы нашей территории, прежде всего столицы. Кстати, если вы видели, уже появилось предупреждение, что в ближайшие 48 часов Россия готова нанести удар. Массированный комбинированный удар по Киеву и Киевской области, как это было ранее", - сказал Жданов.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Изюмская ГВА сообщила, что российский беспилотник попал в пассажирский поезд, следовавший по маршруту "Харьков - Изюм". Ранения получили как минимум шесть человек.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о серии вражеских ударов реактивными дронами по территории Киева, в результате которых возникли пожары и были повреждены многоэтажные здания. Кличко отметил, что в столице есть пострадавшие.

Впоследствии Кличко сообщил об очередных ударах по Киеву ударными дронами возле крупного торгово-развлекательного центра и в других районах города. Кличко уточнил, что число пострадавших возросло до 16, среди них двое детей.

Читайте также:

О персоне: Артем Кобзар

Артем Николаевич Кобзар (род. 6 августа 1982 года, Сумы, Украина) - украинский политик, исполняющий обязанности мэра Сум.

В 2009 году окончил Сумской национальный аграрный университет по специальности "Учёт и аудит", получил квалификацию специалиста по учёту и аудиту. 13 октября 2023 года избран на должность секретаря Сумского городского совета, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине БПЛА Сумы ТРЦ Сумская область новости Украины новости Сумской области
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Самолет Зеленского едва не сбил дрон — что известно

Самолет Зеленского едва не сбил дрон — что известно

21:40Украина
РФ прицельно ударила БПЛА по ТРЦ в Сумах: есть погибшие, среди раненых – дети

РФ прицельно ударила БПЛА по ТРЦ в Сумах: есть погибшие, среди раненых – дети

20:34Украина
РФ повторно атаковала Киев: возле крупного ТРЦ поднялся густой дым - первые детали

РФ повторно атаковала Киев: возле крупного ТРЦ поднялся густой дым - первые детали

20:32Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Сколько белья класть в барабан: ошибка, из-за которой ломается стиральная машина

Сколько белья класть в барабан: ошибка, из-за которой ломается стиральная машина

Почти 6-бальная магнитная буря накрыла Землю: сколько продлится шторм G2

Почти 6-бальная магнитная буря накрыла Землю: сколько продлится шторм G2

"Могу умереть": муж Наталки Денисенко раскрыл причину освобождения от службы в ВСУ

"Могу умереть": муж Наталки Денисенко раскрыл причину освобождения от службы в ВСУ

"Живу как монах": украинский актер-воин рассказал, как похудел на 40 кг

"Живу как монах": украинский актер-воин рассказал, как похудел на 40 кг

Китайский гороскоп на завтра, 10 сентября: Крысам - забота, Козлам - паранойя

Китайский гороскоп на завтра, 10 сентября: Крысам - забота, Козлам - паранойя

Последние новости

21:46

Застарелый жир с вытяжки исчезнет в считанные минуты: поможет простой домашний раствор

21:45

Зачем добавлять водку в вазу с цветами: неожиданный результат простого трюка

21:40

Самолет Зеленского едва не сбил дрон — что известно

21:23

Привлекут деньги и прогонят беду: какие деревья нужно посадить возле дома

21:05

Зачем наклеивать скотч на шину автомобиля: секретный лайфхак опытных водителей

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
20:47

Сеньйора 115 килограм: женщина покорила судей "Україна має талант" танцем животаВидео

20:34

РФ прицельно ударила БПЛА по ТРЦ в Сумах: есть погибшие, среди раненых – дети

20:32

РФ повторно атаковала Киев: возле крупного ТРЦ поднялся густой дым - первые детали

20:26

Apple представила iPhone 18 и другие новинки: что изменилось и сколько они стоят

Реклама
20:22

Опытные хозяйки опрыскивают подушки уксусом — для чего

20:15

Замена Уиткоффа и Кушнера: кто может представлять США на переговорах с Путиным

20:10

Российские "Молнии" стали сложнее для обнаружения: "Флэш" предупредил о новой угрозе

19:41

Какие дрова никогда нельзя бросать в огонь: лесоруб назвал их и объяснил, почемуВидео

19:35

Москитная сетка засияет чистотой: как быстро помыть ее без снятия

19:17

Дроны достали цель за 3200 км: Fire Point заявила о рекордном ударе по РФ

19:10

Кремль собрался перекроить Германию: Эйдман о плане Путинамнение

18:59

Улитки исчезнут и не вернутся: какое растение отпугивает их лучше, чем химияВидео

18:56

Встреча с прошлым — сентябрь 2026 года изменит жизнь 5 знаков зодиака

18:56

Армия РФ продвинулась на двух ключевых направлениях: что происходит на фронте

18:36

Украина показала новую ракету для "Ольхи": на что способен боеприпас

Реклама
18:24

Лаванда будет густой и пышной: что обязательно нужно сделать с кустом осенью

18:13

Ошибки при осеннем посеве: какие сидераты запрещено высевать вместе

18:07

Не "мучные изделия": как правильно на украинском назвать отдел с выпечкой

17:46

ВМС ударили ракетой "Нептун" по фрегату РФ "Адмирал Эссен" — начался пожар

17:46

Неожиданное средство из холодильника: что на самом деле удаляет налет в ванной

17:43

"Некрасивая": Мозговая поделилась откровением о жизни с Пономаревым

17:30

Гороскоп на завтра, 10 сентября: Весам — эмоции, Стрельцам — сюрприз

17:29

Метро в Киеве будет работать по новому графику: когда изменения вступят в силу

17:25

Россия ударила по 9-этажке в Киеве: есть жертвы, что известно о последствиях

17:15

Не такой уж и святой: что о прошлом Владимира Великого не рассказывают учебникиВидео

17:08

У Путина назвали место новых переговоров и выставили условие для завершения войны

16:56

Почему нельзя носить деньги в кармане: основные риски и финансовые приметы

16:49

Жучки могут появиться даже в закрытой упаковке: как правильно хранить муку и крупы

16:46

Россия определила новые цели для ударов по Киеву: по чему целятся реактивные дроны

16:39

"Никогда в своей жизни": Тина Кароль сообщила о сложном решенииВидео

16:31

"Украинская" киста Насти Каменских стала мемом и взорвала соцсети

16:12

Доллар и евро внезапно взлетели: новый курс валют на 10 сентября

16:06

Удар по Новороссийску: Силы обороны добивают фрегат "Адмирал Эссен"

16:04

РФ готовит удар баллистикой по западу Украины: что известно о новой ракете и её целях

15:49

На каких вещах из осеннего гардероба нельзя экономить: стилистка назвала топ-7Видео

Реклама
15:48

Большие проблемы со здоровьем: Леня из "Ворониных" похудел на 100 килограмм

15:41

Долго горят и дают много тепла: какие дрова считаются лучшими для отопления

15:20

Уехавший из Украины Остапчук отреагировал на удар РФ по телеканалу "Мы – Украина"

15:12

"Сейчас могу заплакать": Лилия Ребрик рассказала про свой непростой отдых

15:01

Опасные заставки для смартфона: какие фотографии запрещено использовать

14:41

Ранний урожай без лишних усилий: как и когда правильно сеять морковь под зиму

14:40

Украинцам рекомендуют класть фольгу в крупы – крутой бабушкин лайфхак

14:40

Гороскоп Таро на завтра 10 сентября: Тельцам - надежда, Овнам - не боятся

14:18

Максимум тепла от дров: народные хитрости и главные табу отопления

14:10

Куда девать опавшие листья осенью: простые способы превратить их в пользу для участка

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять