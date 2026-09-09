РФ прицельно ударила БПЛА по ТРЦ в Сумах: есть погибшие, среди раненых – дети

В результате удара со стороны РФ были повреждены здание ТРЦ и автомобили на парковке.

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Последствия удара по ТРЦ в Сумах / Коллаж: Главред, фото: Сумская ОГА, t.me/kobzarartemsn

Что известно:

Россия нанесла удар БПЛА по ТРЦ в Сумах

Погибли три человека

В больницу доставили 21 человека

Российские войска нанесли прицельный удар ударными БПЛА по территории торгово-развлекательного центра в Сумах. В результате атаки погибли как минимум три человека. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

В результате удара повреждено здание ТРЦ и автомобили, припаркованные на территории. Также возник пожар.

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"На данный момент подтверждена гибель одного человека. Предварительно, количество погибших может быть больше. Также есть раненые", - заявил Григоров.

Григоров предупредил о возможности повторных ударов и призвал жителей не приближаться к месту попадания и оставаться в безопасных местах. Позже глава ОГА уточнил, что известно о трёх погибших в результате вражеской атаки БПЛА по территории ТРЦ в Сумах.

"Двое человек ранены", - добавил он.

Обновлено 22:02: Известно о 21 раненом в результате российской атаки БпЛА на ТЦ в центре Сум. Среди раненых – трое детей. В тяжелом состоянии в больницах находятся четверо травмированных, в том числе 16-летняя девочка.

Последствия атаки на Сумы / Фото: скриншот

Видео с последствиями атаки БПЛА по ТРЦ в Сумах смотрите по ссылке.

По словам и.о. мэра Сум Артема Кобзаря, российские войска, вероятно, нанесли удар по одному из торговых центров в Заречном районе города с помощью реактивных БПЛА. На данный момент известно о 14 пострадавших.

"Среди пострадавших в результате вражеского удара БПЛА по ТРЦ в Сумах - трое детей. В больницу доставлены 14 человек. Четверо - в тяжелом состоянии. Врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь", - написал Олег Григоров.

На месте работают все соответствующие службы. Продолжается ликвидация последствий удара.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в разных регионах страны продолжаются спасательные работы. В Сумах российский беспилотник нанес удар в районе торгово-развлекательного центра.

"На данный момент известно о двух погибших, ещё 14 человек получили ранения. В результате жестокого удара по девятиэтажному дому в Киеве один человек погиб, семеро получили травмы, среди них двое детей. С ночи и в течение утра россияне массированно атаковали Николаев. К сожалению, два человека погибли, еще семеро ранены. Мои соболезнования родным и близким погибших", - рассказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что партнерам необходимо совместно работать над мерами по деэскалации и прекращению убийств. По его словам, об этом Украина говорила с командой президента США и европейскими представителями.

"Если эта российская война будет продолжаться и дальше, все теракты и террористические тактики, которые Россия отрабатывает в Украине и от которых мы ищем и выстраиваем защиту, могут стать средствами такого же давления и на другие государства. Все это касается не одной страны. Террор - это всегда угроза для многих, и противодействовать этому нужно совместно", - подчеркнул он.

Куда нанесет удары РФ после временного прекращения атак - мнение эксперта

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что после завершения паузы Россия, скорее всего, может возобновить массированные удары по Украине. Одним из главных направлений атак вновь может стать Киев.

По его словам, Россия может в течение следующих 7–10 дней проводить массированные обстрелы украинской территории, сосредоточив основное внимание на столице. Эксперт также предупредил о возможности нового комбинированного удара в ближайшие 48 часов.

"Я думаю, что они продолжат в том же духе где-то в среднем 7–10 дней массированные обстрелы нашей территории, прежде всего столицы. Кстати, если вы видели, уже появилось предупреждение, что в ближайшие 48 часов Россия готова нанести удар. Массированный комбинированный удар по Киеву и Киевской области, как это было ранее", - сказал Жданов.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Изюмская ГВА сообщила, что российский беспилотник попал в пассажирский поезд, следовавший по маршруту "Харьков - Изюм". Ранения получили как минимум шесть человек.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о серии вражеских ударов реактивными дронами по территории Киева, в результате которых возникли пожары и были повреждены многоэтажные здания. Кличко отметил, что в столице есть пострадавшие.

Впоследствии Кличко сообщил об очередных ударах по Киеву ударными дронами возле крупного торгово-развлекательного центра и в других районах города. Кличко уточнил, что число пострадавших возросло до 16, среди них двое детей.

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О персоне: Артем Кобзар Артем Николаевич Кобзар (род. 6 августа 1982 года, Сумы, Украина) - украинский политик, исполняющий обязанности мэра Сум. В 2009 году окончил Сумской национальный аграрный университет по специальности "Учёт и аудит", получил квалификацию специалиста по учёту и аудиту. 13 октября 2023 года избран на должность секретаря Сумского городского совета, пишет Википедия.

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