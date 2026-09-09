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Не такой уж и святой: что о прошлом Владимира Великого не рассказывают учебники

Юрий Берендий
9 сентября 2026, 17:15
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Образ крестителя Руси в противовес языческому правителю: какие тайны скрывает личная жизнь князя Владимира и как изменился его статус после крещения.

Не такой уж и святой: что о прошлом Владимира Великого не рассказывают учебники
Владимир Великий - что скрывало прошлое будущего святого / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Сколько женщин было у Владимира Великого
  • Как изменился Владимир Великий после принятия христианства

Образ Владимира Святославича как мудрого государственного деятеля, святого и крестителя Киевской Руси прочно закрепился в школьной истории. В то же время период его языческого правления существенно отличался от более позднего образа князя. До принятия христианства в 988 году Владимир жил по правилам своей эпохи. Для языческой элиты полигамия была обычной практикой, а количество женщин у правителя могло восприниматься как признак его статуса, богатства и влияния. Об этом говорится в видео YouTube-проекта "Затерянный мир", передает 2+2.

видео дня

Главред выяснил ,что известно о гареме Владимира Великого.

Какой была личная жизнь Владимира Великого

Отмечается, что киевский князь вел чрезвычайно бурную личную жизнь. Летописные упоминания характеризуют его как правителя, который проявлял значительный интерес к женщинам и мог брать к себе девушек независимо от их социального положения или положения семьи.

Эта сторона биографии Владимира резко контрастирует с его более поздним церковным образом. Именно поэтому историки обращают внимание на различие между князем языческого периода и правителем, который впоследствии стал одним из центральных символов христианизации Руси.

Что историк рассказал о Владимире

Историк Артур Бабенко отмечает, что личные привычки князя были одной из самых противоречивых сторон его биографии. По его словам, Владимир не ограничивался привычными для своего времени нормами.

"Владимир - это тот, кто проиграл в своей страсти к женщинам. Это тот человек, который соблазнял замужних женщин и девушек. И это тот человек, который не останавливался ни перед чем, чтобы воспользоваться женщинами и так далее", - отметил историк Артур Бабенко.

Смотрите видео о гареме Владимира Великого:

Владимир Великий до крещения Руси

Языческий период правления князя демонстрирует другую сторону его личности - без позднейшего ореола святого и крестителя Руси. Власть в тогдашнем обществе в значительной степени опиралась на силу, военную мощь и количество покоренных людей.

На этом фоне личная жизнь правителя также была частью демонстрации статуса. Полигамия среди языческой элиты не считалась чем-то необычным, а поведение Владимира, судя по приведенным в материале свидетельствам, выделялось даже на фоне суровых обычаев той эпохи.

Как изменился образ князя после 988 года

Переломным моментом стало изменение веры государства. После принятия христианства фигура Владимира приобрела совершенно иное историческое и религиозное значение, а его прежняя жизнь стала восприниматься через призму последующего обращения в веру.

Напомним, как ранее сообщал Главред, во втором выпуске канала "Хмаринка HISTORY" выяснили историю происхождения русского языка. В материале они акцентировали внимание на политическом конструировании языка как ключевом факторе формирования официального названия и статуса. Название "русский" было введено во времена Петра I и Екатерины II как инструмент легитимизации притязаний Москвы на наследие Киевской Руси.

Историк Александр Алфёров рассказывал об историческом источнике XVII века, содержащем уникальные сведения о казацких лодках. В тексте материала приведен первый инженерный чертеж чайки и пояснения относительно её конструкции. Согласно описанию, книга была опубликована в Руане в 1660 году и содержит иллюстрацию между листами 56 и 57.

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Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир"

"Затерянный мир" - это телепрограмма, выходящая на канале 2+2, которая освещает необычные события, мировые тайны и невероятные истории.

Новый сезон программы посвящён войне в Украине. Он освещает ключевые события, меняющие мир, и рассказывает о людях, ставших героями во время войны, демонстрируя их стойкость, находчивость и оптимизм. Программа также исследует тёмные стороны войны, включая причины определённых событий и планы российских идеологов.

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