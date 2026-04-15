Французский учёный раскрыл величайшую тайну казаков: о чём идёт речь

Юрий Берендий
15 апреля 2026, 21:57
Книга французского инженера XVII века раскрывает малоизвестные подробности об Украине и впервые представляет инженерный чертеж легендарной казацкой чайки.
История Украины — французский учёный раскрыл величайшую тайну казаков

  • Как выглядела казацкая чайка
  • Чем известны казацкие чайки
  • Чем славились казаки

История украинского казачества скрывает немало неожиданных фактов. Один из них связан с легендарными казацкими лодками — чайками, которые наводили страх на врагов в Черном море. Украинский историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов в видео на YouTube рассказал об уникальном открытии, сделанном еще в XVII веке французским инженером Гийомом Левассером де Бопланом.

Уникальное издание XVII века

Речь идет о книге 1660 года, которая стала настоящим источником знаний об Украине того времени.

"Это уникальная книга авторства Гийома Левассера Де Боплана 1660 года, которая называется "Описание Украины и соседних провинций Польши, простирающихся от Московии до Трансильвании". Опубликована в Руане в 1660 году", — рассказал историк.

Именно в этом издании содержится настоящая сенсация.

Первый чертеж казацкой чайки

В книге Боплана зафиксировано первое инженерное изображение легендарной лодки казаков.

"Между страницами 56 и 57 Боплан поместил рисунок казацкой чайки. Это первый чертеж, инженерный чертеж того, как выглядела казацкая лодка", — отмечает Александр Алферов.

Это открытие позволяет не только представить, но и понять конструкцию одной из самых эффективных боевых лодок своего времени.

Как строили казацкие лодки

Согласно описанию, чайка имела уникальную конструкцию, которая обеспечивала ей выносливость и маневренность.

"Обратите внимание, что Боплан предоставляет нам чертежи чайки и демонстрирует, что она изготавливалась из основания (дубового бревна), а затем на него набивались доски, которые, собственно, и формировали борт чайки", — объясняет историк.

Кроме того, лодка имела дополнительные элементы для устойчивости.

"Но одновременно здесь вы видите обозначения, это такие вот связки из камыша, которые повышали устойчивость чайки", — добавляет эксперт.

Почему чайки были непобедимы

Казацкие лодки имели ключевое преимущество перед большими кораблями врага — скорость и маневренность.

"Боплан описывает, что казацкие чайки были очень маневренными. Они вмещали несколько десятков человек и, по сути, были ничем иным, как властелинами Черного моря", — подчеркивает Александр Алферов.

Именно благодаря этому казаки могли совершать дальние морские походы.

"Они выходили и проплывали аж до Константинополя", — отмечает историк.

Как казаки побеждали галеры

Несмотря на то, что у врага были более крупные корабли, казаки часто выходили победителями в сражениях.

"Если чайки видели галеры, то они смело на них нападали, потому что галера была одна, очень неманевренная. И чайки побеждали", — рассказывает Александр Алферов.

Это еще раз доказывает, что технологии и тактика казаков были значительно эффективнее, чем кажется на первый взгляд.

"Этот чертеж демонстрирует, что чайка была однотипной лодкой и делалась, так сказать, с умом", — подытожил Александр Алферов.

О личности: Александр Алферов

Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) — украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, сообщает Википедия.

