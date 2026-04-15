Французский учёный раскрыл величайшую тайну казаков: о чём идёт речь

История украинского казачества скрывает немало неожиданных фактов. Один из них связан с легендарными казацкими лодками — чайками, которые наводили страх на врагов в Черном море. Украинский историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов в видео на YouTube рассказал об уникальном открытии, сделанном еще в XVII веке французским инженером Гийомом Левассером де Бопланом.
Уникальное издание XVII века
Речь идет о книге 1660 года, которая стала настоящим источником знаний об Украине того времени.
"Это уникальная книга авторства Гийома Левассера Де Боплана 1660 года, которая называется "Описание Украины и соседних провинций Польши, простирающихся от Московии до Трансильвании". Опубликована в Руане в 1660 году", — рассказал историк.
Именно в этом издании содержится настоящая сенсация.
Первый чертеж казацкой чайки
В книге Боплана зафиксировано первое инженерное изображение легендарной лодки казаков.
"Между страницами 56 и 57 Боплан поместил рисунок казацкой чайки. Это первый чертеж, инженерный чертеж того, как выглядела казацкая лодка", — отмечает Александр Алферов.
Это открытие позволяет не только представить, но и понять конструкцию одной из самых эффективных боевых лодок своего времени.
Как строили казацкие лодки
Согласно описанию, чайка имела уникальную конструкцию, которая обеспечивала ей выносливость и маневренность.
"Обратите внимание, что Боплан предоставляет нам чертежи чайки и демонстрирует, что она изготавливалась из основания (дубового бревна), а затем на него набивались доски, которые, собственно, и формировали борт чайки", — объясняет историк.
Кроме того, лодка имела дополнительные элементы для устойчивости.
"Но одновременно здесь вы видите обозначения, это такие вот связки из камыша, которые повышали устойчивость чайки", — добавляет эксперт.
Почему чайки были непобедимы
Казацкие лодки имели ключевое преимущество перед большими кораблями врага — скорость и маневренность.
"Боплан описывает, что казацкие чайки были очень маневренными. Они вмещали несколько десятков человек и, по сути, были ничем иным, как властелинами Черного моря", — подчеркивает Александр Алферов.
Именно благодаря этому казаки могли совершать дальние морские походы.
"Они выходили и проплывали аж до Константинополя", — отмечает историк.
Как казаки побеждали галеры
Несмотря на то, что у врага были более крупные корабли, казаки часто выходили победителями в сражениях.
"Если чайки видели галеры, то они смело на них нападали, потому что галера была одна, очень неманевренная. И чайки побеждали", — рассказывает Александр Алферов.
Это еще раз доказывает, что технологии и тактика казаков были значительно эффективнее, чем кажется на первый взгляд.
"Этот чертеж демонстрирует, что чайка была однотипной лодкой и делалась, так сказать, с умом", — подытожил Александр Алферов.
О личности: Александр Алферов
Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) — украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, сообщает Википедия.
