История одного из крупнейших городов Украины скрывает неожиданный факт, ведь ключевую роль в его создании сыграли масоны. Речь идет об Одессе — современном мегаполисе на побережье Черного моря, который сегодня является важным экономическим и культурным центром страны. Об этом рассказал основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов в видео на YouTube, передает 2+2.
По его словам, развитие города с самого начала было тесно связано с масонским движением.
Как масоны создавали Одессу
По его словам, еще в конце XVIII века, в период преследования масонов при правлении московской императрицы Екатерины, представители этого движения взялись за создание нового города на месте османской крепости Хаджибей.
Главной фигурой этого процесса стал вице-адмирал Хосе де Рибас — именно он инициировал строительство большого портового центра. Благодаря его усилиям будущая Одесса начала стремительно развиваться как стратегически важный город.
Впоследствии руководство перешло к другому влиятельному деятелю — герцогу Арману де Ришелье, который возглавлял город в 1803–1814 годах.
Масонские символы в архитектуре и культуре Одессы
По словам Акима Галимова, именно в этот период в городе активно внедрялись символы масонской культуры.
"В Одессе Ришелье культивировал посадку масонского дерева — акации. Оно символизирует бессмертие души, победу над смертью и вечную природу человеческого духа", — отметил эксперт.
Акация стала не просто декоративным элементом, а своеобразным символом города и идеологии его основателей.
Кто развивал Одессу после Ришелье
После поражения Наполеона Бонапарта Ришелье вернулся во Францию. Однако развитие Одессы не остановилось.
В 1815 году новым градоначальником стал граф Луи Александр Андро де Ланжерон, также связанный с масонскими кругами. Именно под его руководством город получил мощный экономический и культурный импульс.
По словам Галимова, была введена система свободной торговли Порто-Франко, открыт Ришелье-лицей, создан ботанический сад, обустроен Приморский бульвар и даже основана первая городская газета. Интересно, что большинство преподавателей лицея были масонами из разных стран Европы.
О личности: Аким Галимов
Аким Альфадович Галимов — украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.
