Масоны основали один из крупнейших городов Украины: как он называется сейчас

Юрий Берендий
13 апреля 2026, 04:35
Становление и развитие города в конце XVIII — начале XIX века были тесно связаны с влиянием масонов на культуру и архитектуру.
История масонов в Украине — какой крупный город Украины основали масоны

История одного из крупнейших городов Украины скрывает неожиданный факт, ведь ключевую роль в его создании сыграли масоны. Речь идет об Одессе — современном мегаполисе на побережье Черного моря, который сегодня является важным экономическим и культурным центром страны. Об этом рассказал основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов в видео на YouTube, передает 2+2.

По его словам, развитие города с самого начала было тесно связано с масонским движением.

Как масоны создавали Одессу

По его словам, еще в конце XVIII века, в период преследования масонов при правлении московской императрицы Екатерины, представители этого движения взялись за создание нового города на месте османской крепости Хаджибей.

Главной фигурой этого процесса стал вице-адмирал Хосе де Рибас — именно он инициировал строительство большого портового центра. Благодаря его усилиям будущая Одесса начала стремительно развиваться как стратегически важный город.

Впоследствии руководство перешло к другому влиятельному деятелю — герцогу Арману де Ришелье, который возглавлял город в 1803–1814 годах.

Масонские символы в архитектуре и культуре Одессы

По словам Акима Галимова, именно в этот период в городе активно внедрялись символы масонской культуры.

"В Одессе Ришелье культивировал посадку масонского дерева — акации. Оно символизирует бессмертие души, победу над смертью и вечную природу человеческого духа", — отметил эксперт.

Акация стала не просто декоративным элементом, а своеобразным символом города и идеологии его основателей.

Кто развивал Одессу после Ришелье

После поражения Наполеона Бонапарта Ришелье вернулся во Францию. Однако развитие Одессы не остановилось.

В 1815 году новым градоначальником стал граф Луи Александр Андро де Ланжерон, также связанный с масонскими кругами. Именно под его руководством город получил мощный экономический и культурный импульс.

По словам Галимова, была введена система свободной торговли Порто-Франко, открыт Ришелье-лицей, создан ботанический сад, обустроен Приморский бульвар и даже основана первая городская газета. Интересно, что большинство преподавателей лицея были масонами из разных стран Европы.

Вам также может быть интересно:

О личности: Аким Галимов

Аким Альфадович Галимов — украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

В Кремле назвали единственное условие для завершения войны — что будет с переговорами

В Кремле назвали единственное условие для завершения войны — что будет с переговорами

Для четырех знаков зодиака скоро начнется период удачи и везения – кто они

Для четырех знаков зодиака скоро начнется период удачи и везения – кто они

Оккупанты расстреляли украинских военнопленных – DeepState

Оккупанты расстреляли украинских военнопленных – DeepState

Ограничения возвращаются: что будет со светом 13 апреля

Ограничения возвращаются: что будет со светом 13 апреля

Кроты навсегда убегут с участка: какой простой раствор нужно вылить в нору

Кроты навсегда убегут с участка: какой простой раствор нужно вылить в нору

Последние новости

05:11

Не случайно: почему в СССР перила на лестницах устанавливали именно с левой стороны

04:49

Светлая седмица-2026: что нельзя делать в первую неделю после Пасхи

04:35

Масоны основали один из крупнейших городов Украины: как он называется сейчасВидео

04:28

В Украине ожидаются заморозки: синоптики удивили своим прогнозом

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в аэропорту за 41 с

Пасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздникПасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздник
03:15

Сенсационное открытие: раскрыта тайна Антарктиды с таинственным островом

02:25

Поддержка США под вопросом: названы три сценария обострения отношений с Украиной

01:21

Правда о жизни на Сечи без стереотипов — воспоминания последнего запорожцаВидео

12 апреля, воскресенье
23:56

Резкий поворот погоды: важное предупреждение синоптиков для Киева

Реклама
23:27

"Мы никогда не сдадимся": Орбан поздравил оппонента и сделал заявление

23:16

В Днепре потеплеет: когда в городе ожидается самый тёплый день недели

22:33

Один неожиданный трюк — и клубника станет в разы крупнее и сочнееВидео

21:32

РФ готовит новую войну в Европе: тревожный прогноз атаки стран НАТО

21:16

Выборы в Венгрии завершились с рекордной явкой: результаты подсчета

20:57

Бой Усик — Верховен в Египте: стал известен полный список поединков андеркарда

20:51

Перемирие превратилось в "мясорубку": россияне добили дронами раненых бойцов РФ

20:03

Меня устраивает: пропагандистка Симоньян готовит семью к своей смерти

19:55

Ограничения возвращаются: что будет со светом 13 апреля

19:45

Огурцы взойдут уже на третий день: проверенный метод выращивания рассадыВидео

19:35

Один трюк — и гриль сияет без усилий: главный секрет опытных кулинаровВидео

Реклама
19:10

Европа рискует потерять поддержку США: Невзлин назвал опасную причинумнение

19:05

Подозрение на микроинсульт: 31-летняя блогерша попала в больницу на Пасху

18:50

Заказать может любой желающий: появилась частная система ПВО

18:43

Воспользовавшись перемирием: РФ массово перебрасывает технику на важное направление

18:34

В Венгрии заявили о фальсификациях на выборах — у Орбана готовятся к боям

18:25

Продвижение РФ: у врага успех в двух областях Украины – DeepState

18:09

Не шумеры и не египтяне: кто на самом деле первым сварил пиво

18:03

Ничего общего с христианством: зачем бьются яйцами на ПасхуВидео

17:25

Провал переговоров с Тегераном: громкая угроза Трампа о морской блокаде Ирана

17:02

Признак сглаза или болезни: почему серебряный крестик внезапно почернел

16:44

Будет +21: синоптики назвали дату потепления в Украине

16:30

Выборы в Венгрии бьют рекорды: что известно о ходе голосования

16:29

Расстрел пленных бойцов ВСУ на Пасху: РФ готовит циничную провокацию

16:15

Чистотел спасает огород: почему его ни в коем случае нельзя уничтожать

16:03

"Торонто мне не зашло": жена Остапчука назвала причину их эмиграции

15:59

Не защита, а приговор: почему нельзя замыкаться "на ключ"

15:15

В Кремле назвали единственное условие для завершения войны — что будет с переговорами

15:09

Пасха-2026: украинские звезды поздравили с праздником и показали освящение пасок

14:43

Кроты навсегда убегут с участка: какой простой раствор нужно вылить в нору

14:36

Чужой фамилия вместо своей: почему украинские мужчины становились примаками

Реклама
14:14

"Человек свободной души": умер звезда "Бэтмена"

14:04

Почему нельзя брызгать на кота водой: настоящую причину знают не всеВидео

13:42

Цветут до самых морозов: 5 растений для балкона, не требующих ухода

13:29

Буданов назвал новую дату обмена пленными и указал на проблему — что известно

12:54

Кому 13 апреля молиться об укреплении веры и стойкости: какой церковный праздник

12:47

Традиционные паски 300 лет назад делали совсем не так, как сейчас – в чем особенностьВидео

12:33

Большинство их даже не слышало: какие уникальные украинские слова репрессировали в СССР

12:19

Пауки в доме: скрытая угроза или знак удачи — что говорят эксперты

12:04

"Стараюсь держаться": Алина Шаманская сообщила о горе в семье

11:51

Буданов раскрыл интересный нюанс по пасхальному перемирию - чего ждать дальше

