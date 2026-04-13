Масоны основали один из крупнейших городов Украины: как он называется сейчас

Становление и развитие города в конце XVIII — начале XIX века были тесно связаны с влиянием масонов на культуру и архитектуру.

История одного из крупнейших городов Украины скрывает неожиданный факт, ведь ключевую роль в его создании сыграли масоны. Речь идет об Одессе — современном мегаполисе на побережье Черного моря, который сегодня является важным экономическим и культурным центром страны. Об этом рассказал основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов в видео на YouTube, передает 2+2.

По его словам, развитие города с самого начала было тесно связано с масонским движением.

Как масоны создавали Одессу

По его словам, еще в конце XVIII века, в период преследования масонов при правлении московской императрицы Екатерины, представители этого движения взялись за создание нового города на месте османской крепости Хаджибей.

Главной фигурой этого процесса стал вице-адмирал Хосе де Рибас — именно он инициировал строительство большого портового центра. Благодаря его усилиям будущая Одесса начала стремительно развиваться как стратегически важный город.

Впоследствии руководство перешло к другому влиятельному деятелю — герцогу Арману де Ришелье, который возглавлял город в 1803–1814 годах.

Масонские символы в архитектуре и культуре Одессы

По словам Акима Галимова, именно в этот период в городе активно внедрялись символы масонской культуры.

"В Одессе Ришелье культивировал посадку масонского дерева — акации. Оно символизирует бессмертие души, победу над смертью и вечную природу человеческого духа", — отметил эксперт.

Акация стала не просто декоративным элементом, а своеобразным символом города и идеологии его основателей.

Кто развивал Одессу после Ришелье

После поражения Наполеона Бонапарта Ришелье вернулся во Францию. Однако развитие Одессы не остановилось.

В 1815 году новым градоначальником стал граф Луи Александр Андро де Ланжерон, также связанный с масонскими кругами. Именно под его руководством город получил мощный экономический и культурный импульс.

По словам Галимова, была введена система свободной торговли Порто-Франко, открыт Ришелье-лицей, создан ботанический сад, обустроен Приморский бульвар и даже основана первая городская газета. Интересно, что большинство преподавателей лицея были масонами из разных стран Европы.

О личности: Аким Галимов Аким Альфадович Галимов — украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

