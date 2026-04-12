Традиционные паски 300 лет назад делали совсем не так, как сейчас – в чем особенность

Старинные рецепты паски свидетельствуют о том, что праздничный хлеб был символом достатка и творчества, объединяя различные традиции, отметил историк.

Рецепт традиционной украинской паски — как пекли паски 300 лет назад / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Как пекли паску раньше

Каким был рецепт паски в 18 веке

Что добавляли в паску раньше

Современные рецепты паски часто кажутся "традиционными", но на самом деле они могут существенно отличаться от тех, которые использовали украинцы несколько веков назад. Историк объясняет: настоящая паска XVIII века могла удивить даже опытных хозяек. Об этом рассказал украинский историк, глава Института национальной памяти Александр Алферов в видео на YouTube.

Главред выяснил, как раньше делали паски.

Какой была паска 300 лет назад

По словам историка, рецепты старинных пасок сохранились до наших дней, и они значительно отличаются от современных представлений.

"У нас, у историков, есть рецепты пасок, которым по 300 лет", — сказал Александр Алферов.

В частности, один из рецептов был создан для киевского митрополита Рафаила Заборовского.

"Паска, которую приготовили киевскому митрополиту Рафаилу Заборовскому, говорит о том, что в паску добавляли изюм, корицу и шафран", — отметил он.

Неожиданные ингредиенты со всего мира

Еще более интересные детали оставил казацкий полковник XVIII века Иван Куляпка, который описывал кулинарные традиции Гетманщины.

"Что необходимо в пасочку добавлять изюм, шафран, добавлять миндаль и добавлять еще сахар", — рассказал историк.

В то же время важно понимать, что сахар в те времена был совсем другим.

"Извините, но сахар из свеклы начали производить в XIX веке. А в XVIII веке это был тростниковый сахар", — пояснил Алферов.

Кроме того, в паску добавляли даже специи, которые сегодня кажутся нетипичными.

"В том числе, например, белый имбирь, как тогда писали, для духа, или желтый имбирь для цвета — это куркума", — добавил он.

Паска как символ достатка и праздника

Историк отмечает, что паска была не просто выпечкой, а важным обрядовым символом.

"На самом деле рецепт пасок — это не просто рецепт, это концепция. Это торжественный обрядовый хлеб, который украшали и в который добавляли различные ингредиенты", — пояснил Алферов.

Особую роль играли ингредиенты, привезенные из-за границы.

"И особенно почетно было добавить что-то такое, чего не было в Украине, для того, чтобы продемонстрировать, что это история торжества", — отметил он.

Можно ли экспериментировать с паской сегодня

По мнению историка, современные эксперименты с рецептами — это вполне в духе традиции.

"Когда сегодня говорят, можно ли добавлять какие-то другие ингредиенты в паску, ну, конечно, можно. Надо", — подчеркнул Алферов.

Он даже поощряет добавлять новые ингредиенты.

"Добавляйте шоколад, добавляйте другое, цукаты, все, чем можно украсить и сделать ее еще слаще", — сказал историк.

Более того, даже покупать паску — это не противоречит традициям.

"Покупать паски — это тоже не грех… были регионы, где, например, не было белого хлеба… там покупали паски", — резюмирует он.

Вам также может быть интересно:

О личности: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) — украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, сообщает Википедия.

