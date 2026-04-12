Традиционные паски 300 лет назад делали совсем не так, как сейчас – в чем особенность

Современные рецепты паски часто кажутся "традиционными", но на самом деле они могут существенно отличаться от тех, которые использовали украинцы несколько веков назад. Историк объясняет: настоящая паска XVIII века могла удивить даже опытных хозяек. Об этом рассказал украинский историк, глава Института национальной памяти Александр Алферов в видео на YouTube.
Какой была паска 300 лет назад
По словам историка, рецепты старинных пасок сохранились до наших дней, и они значительно отличаются от современных представлений.
"У нас, у историков, есть рецепты пасок, которым по 300 лет", — сказал Александр Алферов.
В частности, один из рецептов был создан для киевского митрополита Рафаила Заборовского.
"Паска, которую приготовили киевскому митрополиту Рафаилу Заборовскому, говорит о том, что в паску добавляли изюм, корицу и шафран", — отметил он.
Неожиданные ингредиенты со всего мира
Еще более интересные детали оставил казацкий полковник XVIII века Иван Куляпка, который описывал кулинарные традиции Гетманщины.
"Что необходимо в пасочку добавлять изюм, шафран, добавлять миндаль и добавлять еще сахар", — рассказал историк.
В то же время важно понимать, что сахар в те времена был совсем другим.
"Извините, но сахар из свеклы начали производить в XIX веке. А в XVIII веке это был тростниковый сахар", — пояснил Алферов.
Смотрите видео о том, не грех ли покупать паски:
Кроме того, в паску добавляли даже специи, которые сегодня кажутся нетипичными.
"В том числе, например, белый имбирь, как тогда писали, для духа, или желтый имбирь для цвета — это куркума", — добавил он.
Паска как символ достатка и праздника
Историк отмечает, что паска была не просто выпечкой, а важным обрядовым символом.
"На самом деле рецепт пасок — это не просто рецепт, это концепция. Это торжественный обрядовый хлеб, который украшали и в который добавляли различные ингредиенты", — пояснил Алферов.
Особую роль играли ингредиенты, привезенные из-за границы.
"И особенно почетно было добавить что-то такое, чего не было в Украине, для того, чтобы продемонстрировать, что это история торжества", — отметил он.
Можно ли экспериментировать с паской сегодня
По мнению историка, современные эксперименты с рецептами — это вполне в духе традиции.
"Когда сегодня говорят, можно ли добавлять какие-то другие ингредиенты в паску, ну, конечно, можно. Надо", — подчеркнул Алферов.
Он даже поощряет добавлять новые ингредиенты.
"Добавляйте шоколад, добавляйте другое, цукаты, все, чем можно украсить и сделать ее еще слаще", — сказал историк.
Более того, даже покупать паску — это не противоречит традициям.
"Покупать паски — это тоже не грех… были регионы, где, например, не было белого хлеба… там покупали паски", — резюмирует он.
Вам также может быть интересно:
- Ценнее золота: что СМЕРШ нашел в лесах Прикарпатья и при чем там Гитлер
- У украинцев есть феномен, который трудно объяснить: историк раскрыл нюанс
- Не в Киеве и не во Львове: где в Украине появилась первая ложа масонов и кто в ней был
О личности: Александр Алферов
Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) — украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, сообщает Википедия.
