Ценнее золота: что СМЕРШ нашел в лесах Прикарпатья и при чем там Гитлер

В лесах Прикарпатья обнаружены документы Третьего рейха, свидетельствующие об интересе нацистов к оккультным практикам и "точкам силы" на территории Украины.

https://glavred.info/culture/cennee-zolota-chto-smersh-nashel-v-lesah-prikarpatya-i-pri-chem-tam-gitler-10754735.html Ссылка скопирована

Тайны Третьего рейха — что СМЕРШ обнаружил в лесах Прикарпатья / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Что известно о секретных документах нацистов в Украине

Что известно об оккультных практиках Третьего рейха

В разгар Второй мировой войны советские спецслужбы провели операцию, которая десятилетиями оставалась под грифом "совершенно секретно". Речь идет не об оружии или золоте — найденное оказалось гораздо ценнее и в то же время более загадочным. Об этом говорится в сюжете проекта"Затерянный мир", передает 2+2.

Главред выяснил, какие мистические операции проводили нацисты в Украине.

видео дня

Таинственная находка в лесах Прикарпатья

Как говорится в сюжете, в 1943 году из лесов Ивано-Франковской области вывезли десять железных ящиков. Их содержимое тщательно проверяли спецслужбы СМЕРШ, а к операции привлекали даже офицеров, которые работали за линией фронта.

Политтехнолог Денис Богуш, исследуя архивы своего деда — майора секретной службы, — наткнулся на сенсационные детали. Оказалось, что внутри ящиков были не драгоценности, а документы на разных языках.

Документы, связывающие Украину с оккультными практиками нацистов

Среди найденных материалов были тексты на немецком языке и даже на санскрите. После расшифровки части документов открылись неожиданные факты.

"То, что было на немецком языке, расшифровали: например, Гитлер и Гиммлер были в Кировоградской области, участвовали в каких-то ритуалах", — рассказал Денис Богуш.

Смотрите видео о тайных операциях Третьего рейха:

Эти данные указывают на то, что руководство Третьего рейха рассматривало территорию Украины не только как стратегический ресурс, но и как место для проведения оккультных практик.

"Точки силы" и интерес нацистов к Украине

Согласно архивам, нацисты могли искать в Украине так называемые "точки силы" — места, которые, по их представлениям, обладали особой энергетикой.

Особое внимание привлекли документы, написанные на санскрите. Это были не просто записи, а материалы, связанные с духовными практиками Востока.

Тайные знания тибетских монахов

В найденных ящиках обнаружили лекции тибетских монахов, которые, по данным исследователей, нацисты пытались изучить и использовать.

"Нацисты вывезли из Тибета около 200 сутр, где описываются все эти реальности и измерения. Там подробно изложено, как с помощью сознания входить в эти измерения", — объясняет эксперт.

Речь идет о сложных практиках воздействия на психику человека, которые граничат с понятиями измененного сознания и альтернативных реальностей.

Почему эти материалы были "ценнее золота"

Для нацистов эти документы могли иметь стратегическое значение. Они рассматривали их не как религиозные тексты, а как инструкции.

Вероятно, речь шла о попытках получить контроль над сознанием, влиять на поведение людей или даже экспериментировать с идеями, которые сегодня кажутся фантастикой — вроде "путешествий" во времени или других измерений.

Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир" "Затерянный мир" — это телепрограмма, выходящая на канале 2+2, которая освещает экстраординарные события, мировые тайны и невероятные истории. Новый сезон программы посвящен войне в Украине. Он освещает ключевые события, меняющие мир, и рассказывает о людях, ставших героями во время войны, демонстрируя их стойкость, находчивость и оптимизм. Программа также исследует темные стороны войны, включая причины определенных событий и планы российских идеологов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред