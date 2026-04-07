Ценнее золота: что СМЕРШ нашел в лесах Прикарпатья и при чем там Гитлер

О чем идет речь в материале:
- Что известно о секретных документах нацистов в Украине
- Что известно об оккультных практиках Третьего рейха
В разгар Второй мировой войны советские спецслужбы провели операцию, которая десятилетиями оставалась под грифом "совершенно секретно". Речь идет не об оружии или золоте — найденное оказалось гораздо ценнее и в то же время более загадочным. Об этом говорится в сюжете проекта"Затерянный мир", передает 2+2.
Главред выяснил, какие мистические операции проводили нацисты в Украине.
Таинственная находка в лесах Прикарпатья
Как говорится в сюжете, в 1943 году из лесов Ивано-Франковской области вывезли десять железных ящиков. Их содержимое тщательно проверяли спецслужбы СМЕРШ, а к операции привлекали даже офицеров, которые работали за линией фронта.
Политтехнолог Денис Богуш, исследуя архивы своего деда — майора секретной службы, — наткнулся на сенсационные детали. Оказалось, что внутри ящиков были не драгоценности, а документы на разных языках.
Документы, связывающие Украину с оккультными практиками нацистов
Среди найденных материалов были тексты на немецком языке и даже на санскрите. После расшифровки части документов открылись неожиданные факты.
"То, что было на немецком языке, расшифровали: например, Гитлер и Гиммлер были в Кировоградской области, участвовали в каких-то ритуалах", — рассказал Денис Богуш.

Эти данные указывают на то, что руководство Третьего рейха рассматривало территорию Украины не только как стратегический ресурс, но и как место для проведения оккультных практик.
"Точки силы" и интерес нацистов к Украине
Согласно архивам, нацисты могли искать в Украине так называемые "точки силы" — места, которые, по их представлениям, обладали особой энергетикой.
Особое внимание привлекли документы, написанные на санскрите. Это были не просто записи, а материалы, связанные с духовными практиками Востока.
Тайные знания тибетских монахов
В найденных ящиках обнаружили лекции тибетских монахов, которые, по данным исследователей, нацисты пытались изучить и использовать.
"Нацисты вывезли из Тибета около 200 сутр, где описываются все эти реальности и измерения. Там подробно изложено, как с помощью сознания входить в эти измерения", — объясняет эксперт.
Речь идет о сложных практиках воздействия на психику человека, которые граничат с понятиями измененного сознания и альтернативных реальностей.
Почему эти материалы были "ценнее золота"
Для нацистов эти документы могли иметь стратегическое значение. Они рассматривали их не как религиозные тексты, а как инструкции.
Вероятно, речь шла о попытках получить контроль над сознанием, влиять на поведение людей или даже экспериментировать с идеями, которые сегодня кажутся фантастикой — вроде "путешествий" во времени или других измерений.
Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир"
"Затерянный мир" — это телепрограмма, выходящая на канале 2+2, которая освещает экстраординарные события, мировые тайны и невероятные истории.
Новый сезон программы посвящен войне в Украине. Он освещает ключевые события, меняющие мир, и рассказывает о людях, ставших героями во время войны, демонстрируя их стойкость, находчивость и оптимизм. Программа также исследует темные стороны войны, включая причины определенных событий и планы российских идеологов.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред