Главное из заявления Мадьяра:
- Мирное соглашение должно содержать реальные гарантии безопасности
- Мир не обеспечил суверенитет Украины
- Будапешт не планирует отправлять солдат в Украину
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что мирное соглашение по Украине должно содержать реальные гарантии безопасности. Об этом он сказал в интервью, фрагмент которого опубликовал Clash Report.
По его словам, документ, который был подписан в Будапеште в 1994 году, должен был обеспечить территориальную целостность и суверенитет Украины. Однако международное сообщество не смогло выполнить взятые на себя обязательства.
"Проблема заключается в том, что международное сообщество фактически не выполнило свою задачу и не обеспечило целостность и независимость Украины", — подчеркнул он.
Мадьяр добавил, что сейчас необходимо достичь нового мирного соглашения, которое будет предусматривать "реальные гарантии безопасности" для Украины.
Кроме того, он подтвердил, что Будапешт не планирует отправлять венгерских солдат в Украину.
Условия для достижения мира в Украине
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что в войне России против Украины наступает переломный момент, поэтому для достижения мира необходимо сосредоточиться на трех важных элементах: дипломатии, давлении и силе.
"Нам необходим новый импульс в наших усилиях по установлению мира, одновременно с усилением наших специальных долгосрочных санкций и других рычагов влияния", — подчеркнул он.
Мирные переговоры — последние новости
Как сообщал Главред, пресс-секретарь кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что подготовленный ВСУ план ударов по военным и стратегически важным объектам на территории РФ не способствует мирным переговорам.
В то же время помощник российского диктатора и военного преступника Путина Юрий Ушаков признал нецелесообразность трехсторонних мирных переговоров с участием РФ, США и Украины для завершения войны.
Издание Financial Times также писало, что Украина и Россия фактически утратили интерес к мирным переговорам с участием США, несмотря на оптимистичные заявления Вашингтона.
О персоне: Петер Мадьяр
Петер Мадьяр — венгерский политик и юрист. Он привлек внимание СМИ, когда в 2024 году объявил о своем намерении основать партию, предлагая альтернативу тому, что он считал "искусственным расколом" между парламентской оппозицией и Fidesz-KDNP — правящей коалицией в Венгрии, пишет Википедия. Его партия "Тиса" стала победителем парламентских выборов 2026 года.
