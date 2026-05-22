Как вырастить крупный чеснок: чем поливать грядки в конце мая

В мае чеснок уже не нуждается в большом количестве азота. Какая подкормка поможет сформировать крупные головки и улучшить будущий урожай.

Чем подкормить чеснок в мае

В конце мая озимый чеснок начинает формировать головку. Под землей в это время делится луковица и появляются будущие зубчики. Чтобы они выросли крупными и крепкими, растению нужна правильная помощь. Подробнее расскажет Главред.

Автор канала "Наша дача" рассказывает о том, чем именно подкормить чеснок в этот период и почему обычные удобрения уже не подходят.

Какое удобрение нужно чесноку в мае

Сейчас чесноку больше всего нужен калий. Именно этот элемент отвечает за то, чтобы головка росла большой. А вот азота (который стимулирует рост зелени) сейчас должно быть совсем мало, ведь ботва уже выросла.

Азот этим растениям нужен был чуть раньше, когда мы наращивали листья. Мы уже на это повлияли, масса наращена. Именно калий и будет влиять на хороший рост головки, — объясняет автор канала.

Но не стоит полностью отказываться от других элементов, ведь через листья чеснок тоже получает питание.

Как приготовить подкормку для чеснока

Для майского полива подойдет любое комплексное удобрение, где калия значительно больше, чем азота (например, с формулой 5-10-15). Автор видео использует для этого "Рост-концентрат".

25 мл удобрения следует развести в 10 литрах воды. Затем нужно хорошо перемешать раствор в лейке и просто полить чеснок под корень.

Главное правило полива, о котором забывают огородники

Помимо удобрений, в конце мая чесноку очень нужна вода. Но стоит помнить, что чеснок не любит, когда на грядке стоит болото. Если же земля будет сухой, больших головок ждать не стоит.

Нужно следить за тем, чтобы грядка была хорошо увлажненной, но не заливать ее слишком сильно.

Об источнике: Youtube-канал "Наша дача!" На Youtube-канал "Наша дача!" подписаны 147 тысяч человек. На канале можно найти полезные советы по садоводству и огородничеству. Ведет канал его автор по имени Валерий. "Выращиваем овощи и цветы на даче в Киевской области! Присоединяйтесь, и будем выращивать вместе", — написал он в своем профиле.

