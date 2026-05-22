Не случайно: что означает куриное яйцо у двери и как его убрать

Марина Иваненко
22 мая 2026, 12:12
Яйцо во дворе может быть не просто случайностью. Как в народе толковали такую находку и что советовали делать после этого.
Что делать, если нашел яйцо возле дома
Что делать, если вы нашли яйцо возле дома / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Что означает найти яйцо у двери, во дворе или в огороде
  • В каких случаях яйцо считалось хорошей приметой
  • Как защитить дом от плохой энергии

Находка куриного яйца у порога или во дворе может показаться случайностью. Можно подумать, что его потеряла курица или подбросили соседи. По народным приметам, такое яйцо может быть предупреждением об опасности, особенно если вы не держите домашнюю птицу — подробнее расскажет Главред.

Как отмечают на ТСН, яйцо под дверью или на тропинке к дому наши предки считали магическим знаком. Они верили, что это приносит неприятности, хотя иногда такая находка могла сулить и что-то хорошее.

Яйцо возле дома: что на самом деле означает такая находка

В народе значение находки объясняли в зависимости от того, где именно оно лежало и как выглядело.

Яйцо у двери или порога

Это признак того, что кто-то пытается вам навредить. Такое яйцо могли подкинуть, чтобы поссорить семью или принести в дом болезни.

Яйцо во дворе или в огороде

Если у вас есть свои куры, то это хороший знак, обещающий прибыль. Если же кур нет, то это предупреждение о том, что кто-то завидует вашему достатку.

Трещины и следы крови: самая опасная примета

Это самый плохой знак. В народе говорили: "Яйцо с трещиной — трещина в доме". Это может означать, что впереди будут большие ссоры или денежные потери.

Что нужно сделать, если нашли яйцо возле дома

Чтобы защитить себя и свой дом, народные традиции советуют поступить так:

Не берите яйцо голыми руками

Обязательно наденьте перчатки или возьмите тряпку или палочки. Голыми руками прикасаться нельзя.

Бытовые приметы
Бытовые приметы / Инфографика: Главред

Не заносите находку в дом

Оставьте яйцо на улице, чтобы не занести в дом чужую плохую энергию.

Выбросьте или закопайте подальше от дома

Закопайте яйцо где-нибудь далеко от дома или выбросьте в реку или ручей. Также его можно сжечь, читая молитву "Отче наш".

Очистите двор

Окропите порог святой водой, обойдите вокруг дома с зажженной свечой, а на ночь насыпьте у двери немного соли.

Прочитайте молитву

Для собственного спокойствия прочитайте защитную молитву, например, "Псалом 90" или молитву Ангелу-хранителю.

Видео о том, есть ли разница между белыми и коричневыми яйцами, можно посмотреть здесь:

Когда яйцо возле дома — хорошая примета

Бывают и приятные исключения. Если ваша собственная курица просто снесла яйцо где-то в углу двора и устроила там гнездо, это прекрасная примета. Она означает, что скоро у вас будут хорошие новости, деньги или пополнение в семье. Такое яйцо обычно не трогают.

Что следует учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

