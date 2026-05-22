Три системных провала РФ из-за войны в Украине: в Bild раскрыли проигрыш Кремля

Нынешняя война создает для руководства РФ сразу несколько критических проблем, которые сложно решить.

РФ проигрывает в Украине

Полномасштабная война против Украины, которую Россия рассматривала как способ укрепить свой международный статус, на пятый год превратилась в серьезную проблему для Кремля.

Как пишет Bild, нынешняя война создает для руководства РФ сразу несколько критических проблем, которые сложно решить.

Первый фактор

Речь идет о больших потерях среди российских военных. По западным оценкам, РФ ежемесячно теряет около 35 тысяч солдат убитыми и ранеными. Российские оппозиционные журналисты оценивают количество погибших примерно в 352 тысячи человек, из которых известны имена около 217,8 тысячи.

Несмотря на постоянное пополнение армии новыми контрактниками, темпы наращивания численности фактически остановились.

Второй фактор

Фиксируется изменение баланса на фронте. В материале указано, что Россия впервые за долгое время теряет больше территорий, чем захватывает. Общий результат продвижения с начала года составляет около 220 квадратных километров, что равно примерно 0,04% территории Украины. В то же время украинские силы смогли деоккупировать около 189 квадратных километров.

Третий фактор

Ключевым вызовом называют перенос боевых действий вглубь России. Украинские беспилотники регулярно атакуют нефтеперерабатывающие заводы, военные объекты и инфраструктуру в тылу.

Война, задуманная как краткая зарубежная операция, на пятый год превратилась в системную внутреннюю проблему для России, добавили аналитики.

Возможные исходы войны

Эксперт Центра Карнеги Россия–Евразия Татьяна Становая утверждает, что для Кремля ключевое значение имеют не только территории. Она считает, что главная цель Москвы — сохранить контроль над Украиной и не допустить её развития в направлении, которое в России рассматривают как угрозу собственным интересам

Ранее появился тревожный прогноз о завершении войны с "капитуляцией". Если Дональд Трамп подталкивает Украину к капитуляции, скорее всего, есть этот "договорняк", считает Роман Свитан.

Напомним, ране эксперт выдал прогноз о завершении войны. В ближайшее время россияне не планируют предпринимать реальные шаги для окончания войны, считает Виктор Андрусив.

Как ранее сообщал Главред, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.

Об источнике: Bild Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия. Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение. В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

