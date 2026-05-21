Число раненых растет: РФ ударила по многоэтажкам Днепра, что известно

Юрий Берендий
21 мая 2026, 17:44обновлено 21 мая, 18:37
В результате российского обстрела Днепра были повреждены два многоэтажных дома, число пострадавших возросло до 11 человек, сообщили в ОВА.
Что известно о последствиях удара РФ по Днепру 21 мая / Коллаж: Главред, фото: Днепропетровская ОВА

О чем идет речь в материале:

  • Россия нанесла удар дронами по Днепру
  • Повреждены два многоэтажных дома
  • Поранения получили 11 человек, среди них ребенок

Днем, 21 мая, российские оккупанты нанесли удар дронами по Днепру. В результате атаки повреждены многоэтажки, есть раненые. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

"Предварительно, повреждены два многоэтажных дома. Возник пожар", — отметил он.

Александр Ганжа позже уточнил, что в результате российской атаки на Днепр ранения получили пять человек. Среди пострадавших — 34-летний мужчина, а также женщины в возрасте 43, 58, 66 и 78 лет. Четверо из них госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Позже количество раненых в результате удара РФ по Днепру возросло до 11 человек.

Среди пострадавших есть 13-летний мальчик, которого также госпитализировали. Всего, по данным ОВА, в больницах находятся восемь человек, их состояние медики оценивают как средней тяжести. Еще трое пострадавших проходят амбулаторное лечение.

инфографика шахед, шахед, шахеды
"Шахед" / Инфографика: Главред

Напомним, Россия изменила тактику атак дронами "Шахед" по Украине и начала применять беспилотники не только ночью, но и днем, из-за чего воздушные тревоги во многих городах длятся по несколько часов подряд. Аналитики предупреждают о психологическом давлении на гражданских. Также враг пытается перегрузить украинскую ПВО большим количеством целей.

Как ранее сообщал Главред, после удара дронами по домам и детскому саду в Одессе 18 мая пострадали ребенок и взрослый, а в нескольких районах города зафиксировали серьезные разрушения жилой инфраструктуры. Повреждения также получили лицей и гражданские объекты.

До этого дронный удар РФ по центру Харькова повредил выходы из метро, контактную сеть и остановки общественного транспорта. В разных районах города пострадали люди. Российские войска в последние недели все чаще атакуют гражданскую инфраструктуру крупных городов.

О персоне: Александр Ганжа

Александр Ганжа — украинский политик, глава Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости Днепра война в Украине новости Днепропетровска Днепропетровская область атака дронов
