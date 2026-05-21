Тиктокер взорвал интернет, показав странную деталь на прищепках

Константин Пономарев
21 мая 2026, 12:25
Скрытая функция обычных прищепок для белья стала вирусной в TikTok, а пользователи признались, что не знали о ней годами.
Мужчина раскрыл неожиданное предназначение маленьких отверстий на обычных прищепках
  • Для чего на самом деле нужны отверстия на прищепках
  • Как простой лайфхак изменил привычный способ сушки белья
  • Какие советы по сушке одежды удивили пользователей сети

Пользователи TikTok массово пересматривают способ развешивания белья после вирусного ролика, в котором раскрыли неожиданное предназначение маленьких отверстий на обычных прищепках. Простая бытовая деталь вызвала бурную реакцию в интернете и собрала миллионы просмотров.

Видео опубликовал британский пользователь TikTok под ником @jpee074. В кадре он показал, что продевает бельевую веревку не под прищепкой, как делают большинство людей, а прямо через небольшие отверстия под зажимом. По его словам, именно для этого они и были созданы.

Скрытая функция обычных прищепок

Автор ролика признался, что сам случайно узнал о "секретной функции" только недавно. Мужчина написал, что всю жизнь использовал прищепки неправильно, а открытие буквально изменило его подход к сушке белья.

Ролик быстро стал вирусным и вызвал настоящий шквал комментариев. Тысячи пользователей признались, что никогда раньше не замечали эту особенность конструкции.

Почему отверстия на прищепках удивили людей

Многие зрители были уверены, что отверстия нужны исключительно для крепления деталей при производстве. Однако оказалось, что они помогают надежнее фиксировать прищепку на бельевой веревке и предотвращают ее скольжение при сильном ветре.

Отверстия помогают надежнее фиксировать прищепку на бельевой веревке
Некоторые пользователи писали, что после увиденного с нетерпением ждут следующей стирки, чтобы попробовать новый способ. Другие шутили, что десятилетиями неправильно пользовались самым обычным предметом быта.

"Моя одежда исчезнет за 2 секунды, развеваясь на ветру", - написала одна девушка.

Особенно активно на видео реагировали люди старшего возраста. В комментариях многие признавались, что узнали об этом только после 30, 40 и даже 50 лет.

TikTok — популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом.

Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент.

TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

