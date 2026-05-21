Выдержат любую жару: 8 лучших цветов для солнечного балкона

Марина Иваненко
21 мая 2026, 03:01
Не все растения способны пережить летнюю жару на балконе. Какие цветы прекрасно растут под прямыми солнечными лучами и требуют минимального ухода.
Цветы для балкона
Цветы для балкона / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Какие растения лучше всего растут на солнечном балконе
  • Как правильно поливать цветы в сильную жару
  • Какие растения выдерживают прямое солнце и засуху

Летом выращивать растения на балконе сложнее, чем в открытом грунте. В горшках земля высыхает быстрее, а бетонные стены и перила дополнительно нагревают воздух. Для балконов на южной или западной стороне нужно выбирать только те виды, которые хорошо переносят прямое солнце и засуху.

Как сообщают на sokszinuvidek.24.hu, если выбрать правильные сорта, ухаживать за ними будет значительно проще. Они не будут постоянно увядать и сохранят красивый вид до осени.

Как правильно ухаживать за растениями в жару

Размер горшков

Покупайте большие емкости светлого цвета. В них корни не перегреваются, а земля остается влажной дольше.

Время полива

Поливайте растения утром или вечером. В полдень вода быстро испаряется, а капли на листьях под солнцем могут вызвать ожоги.

Слив воды

На дне горшков обязательно должны быть отверстия. Избыток влаги у корней вреден для теплолюбивых растений.

8 лучших растений для солнечного балкона

Герань

Это растение хорошо переносит жару и требует минимального ухода. Оно долго цветет в больших горшках и ящиках. Чтобы появлялись новые бутоны, нужно просто вовремя срезать старые цветы.

Петуния

Имеет пышные яркие цветы, которые красиво свисают с подвесных горшков. Ей нужно не менее 5–6 часов солнца в день. В жару петунию необходимо поливать часто — иногда дважды в день.

Портулак

Низкое растение высотой до 15 сантиметров. Оно очень хорошо переносит сухую почву и сильное солнце. Листья накапливают воду, поэтому поливать портулак нужно умеренно и только тогда, когда земля подсохла.

Гибискус

Куст с крупными цветами, который хорошо растет в тепле. Ему нужен большой горшок и регулярный полив. Почва не должна полностью высыхать, но и застоя воды допускать нельзя.

Розмарин

Многолетнее пряное растение, которое можно использовать в кулинарии. Розмарин привык к сухому климату, поэтому хорошо себя чувствует на солнце. Почва под ним должна быть рыхлой. Полив нужен умеренный.

Бархатцы

Простые в уходе цветы, которые подойдут для начинающих. Они бывают разной высоты (от 20 до 60 см) и легко переносят летнюю жару. Их специфический запах также помогает отпугивать вредителей.

Кустовая ромашка

Цветет белыми, желтыми или розовыми цветами с июня по сентябрь. Растению требуется не менее 6–8 часов прямого солнца в день. Из-за этого летом ее приходится поливать ежедневно.

Калибрахоа (мини-петуния)

Имеет большое количество мелких цветков в форме колокольчиков. Хорошо растет на солнце, но в полдень ее лучше немного затенять. Требует умеренного полива и подкормки удобрениями раз в неделю.

Об источнике: Sokszinu Videk

Sokszinu Videk — это венгерский онлайн-портал, работающий в рамках крупного медиахолдинга Central Médiacsoport. Издание посвящено жизни за пределами крупных городов, темам природы, экологии, садоводства, гастрономии, туризма и местных традиций. Его материалы сочетают практические советы для дома и сада с культурными и региональными сюжетами, а также освещают вопросы здоровья и окружающей среды.

