Нужно ли целовать покойного в лоб: священник объяснил, как правильно прощаться

В Украине существует множество традиций, связанных с прощанием с умершими, однако не все из них являются религиозными предписаниями.

Обязательно ли целовать покойного в лоб на похоронах

Похоронные ритуалы в Украине издавна окутаны множеством традиций, правил и, порой, откровенных суеверий. Во время похорон с покойным прощаются у гроба и часто целуют в лоб.

Главред узнал, является ли это действие обязательным религиозным каноном, без которого прощание считается неполноценным. Своим мнением и откровенной личной историей в TikTok поделился священник ПЦУ Алексей Филюк.

Обязательно ли целовать покойного в лоб

По словам священника, в христианстве нет четкой "аксиомы" или требования обязательно целовать покойного. Это скорее традиция, сложившаяся в обществе, но она не должна становиться принудительной, особенно для детей.

"Когда я был маленьким, у соседей умерла бабушка. И меня моя бабушка толкает на похоронах: "Иди целуй Ганю, прощайся"... У меня, например, травма с детства", - откровенно рассказал священник.

Как можно прощаться с умершим

Филюк отметил, что прощание с умершим является глубоко личным моментом для каждого человека. Близкие родственники или друзья могут захотеть попрощаться через поцелуй в руку, лоб или другой жест, и это является естественным проявлением любви и уважения.

В то же время, как подчеркнул священник, никто не обязан этого делать, если испытывает внутренний дискомфорт. Уважение можно выразить совсем по-другому.

Как правильно проститься без прикосновений

Алексей Филюк напоминает, что главное в похоронном обряде — это молитва за упокой души и искреннее уважение к памяти человека, а не механическое выполнение физических действий. Если вы не чувствуете внутренней потребности или силы подойти к телу, достаточно выполнить простой и спокойный жест.

"Будьте людьми и не заставляйте целовать покойного детей или взрослых. Не хочет человек так прощаться — пришел, поклонился, сказал: "Будь здорова, бабушка" — и все", - резюмировал священник ПЦУ.

О личности: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк — украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозёрка в Тернопольской области. Помимо духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих приемных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сбор средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

