Почему в неделе 7 дней: откуда взялся календарь, по которому живет весь мир

Французы пытались изменить даже часы и сделать неделю 10-дневной... Как возник современный календарь и почему 7 дней стали нормой.

Почему в неделе 7 дней?

О чем вы узнаете:

Почему люди придумали именно 7-дневную неделю

Как неделя связана с Вавилоном и Библией

Какие недели существовали в разных странах мира

Год и месяц нам подсказала природа: за год сменяются времена года, а за 30 дней Луна делает полный круг на небе. А вот неделю из 7 дней люди просто придумали. К тому же цифра 7 математически очень неудобна, но она распространилась по всему миру.

Как пишет научное издание IFLScience, самые первые люди вообще не делили месяц на недели. Они просто считали дни от одного полного лунного цикла до другого.

Откуда взялась магическая цифра 7

Разделить месяц на части решили в Древнем Вавилоне. Там каждый седьмой день считали особенным и называли его "сапатту" (отсюда пошло знакомое нам слово "шаббат" или "суббота").

Затем эту идею перехватила Библия, где написано, что Бог сотворил мир за 7 дней. Далее через религию и Римскую империю этот график стал популярным по всей планете.

Какими были недели в разных странах мира

Пока европейцы не привезли свой календарь в другие страны, в мире царил полный беспорядок:

В Китае и Древнем Египте неделя длилась 10 дней.

У римлян (до того, как они стали христианами) неделя состояла из 8 дней.

Племена майя и ацтеки работали неделями по 13 дней.

На острове Ява неделя состояла всего из 5 дней.

Как французы хотели изменить все время

В конце XVIII века во Франции произошла революция. Новое правительство решило изменить вообще все, включая время. Они отменили 7-дневную неделю и сделали ее 10-дневной.

Более того, они хотели переделать даже часы, ведь вуказе правительства говорилось:

День делится на 10 часов, час — на 100 минут, а минута — на 100 секунд.

Дошло до того, что в документах писали странные даты. Например, сестра Наполеона выходила замуж "в 7,5 часов", что сейчас означает в 18:00.

Но людям такой эксперимент совсем не понравился. Новое время запутало всю страну, реформа продержалась менее семи лет, и французы вернулись к привычной нам неделе. С тех пор никто больше не рисковал отменять уже известную всем семерку.

Об источнике: IFLScience IFLScience — это популярное британское научно-популярное издание, основанное в 2012 году Элис Эндрюс. Оно выросло из успешной страницы в Facebook и специализируется на освещении новостей космоса, медицины, биологии и технологий в развлекательной и доступной форме. Несмотря на периодическую критику в научных кругах за чрезмерную сенсационность и кликбейт, ресурс остается одним из самых влиятельных медиа для широкой аудитории, успешно сочетая серьезную науку с юмором, мемами и ярким визуальным контентом.

