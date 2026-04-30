Самый высокий человек в мире поразил признанием: скрывал долгие годы

Рекордсмен Султан Косен откровенно рассказал о здоровье, боли и личной жизни, признавшись, что мечтает изменить лишь одну деталь.

Рост мужчины достигает 251 см, и уже 17 лет он остается самым высоким человеком в мире / Коллаж Главред, фото: instagram.com/sultankosen47

Обладатель рекорда Гиннесса Султан Косен откровенно рассказал о жизни, полной испытаний, боли и надежды. В документальном фильме телеканала Channel 4 43-летний мужчина впервые подробно поделился тем, что на самом деле хотел бы изменить в своей судьбе.

Житель Турции признался, что, несмотря на мировую известность, мечтает о простых вещах. Мужчина хотел бы свободно ходить, бегать и путешествовать без боли. По словам Косена, если бы у него была возможность что-то изменить, то он выбрал бы вернуть здоровье своим коленям. Об этом пишет Unilad.

Признание, которое удивило многих

Рост Косена достигает 251 см, и уже 17 лет он остается самым высоким человеком в мире. Однако за этим достижением скрываются серьезные проблемы со здоровьем. Мужчина страдает гигантизмом и акромегалией, вызванными опухолью гипофиза.

С 25 лет мужчина передвигается с помощью костылей или инвалидной коляски и регулярно испытывает боль. За годы ему провели несколько операций на ногах и головном мозге.

"Если бы я мог что-то изменить в своей жизни, я бы изменил только свои колени. Я бы хотел больше ходить, бегать, путешествовать. Просто жить свободнее", - признался Косен.

Жизнь с постоянной болью

Несмотря на мировую известность, повседневная жизнь Косена далека от легкости. Его рост создает нагрузку на суставы, а каждое движение требует усилий.

"Иногда самые простые вещи становятся сложными. Люди не всегда понимают, как это тяжело жить с таким телом", - сказал турок.

Самый высокий мужчина и самая низкая женщина в мире / Фото: instagram.com/sultankosen47

По словам его брата Хасана, Султан много времени проводит дома, часто сидит за компьютером и ему не хватает обычной жизни, общения, новых впечатлений.

История любви и болезненного расставания

В личной жизни Косена тоже были непростые моменты. Он был женат на Мерве Дибо, с которой познакомился в 2013 году. Их свадьба стала громким событием и собрала около 1500 гостей.

Сначала пара опровергала слухи о проблемах в отношениях, уверяя, что счастлива вместе. Однако в 2021 году их брак все же распался.

Об источнике: UNILAD Британская интернет-медийная компания и веб-сайт, принадлежащий LADbible Group. Компания позиционирует себя как "основную платформу для молодежи для последних новостей и актуального вирусного контента" и имеет офисы в Лондоне и Манчестере.

