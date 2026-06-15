Зеленский и Буданов обещают "возмездие" за российский удар по Лавре

В Киеве ликвидировали пожары в районе Лавры и Художественного арсенала после российского удара.

https://glavred.info/ukraine/zelenskiy-vimagaye-vidpovidi-a-budanov-poobicyav-10772984.html Ссылка скопирована

Нападение на Лавру / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Ключевое:

В результате атаки РФ погибли 11 человек, 53 получили ранения

Удар по Киево-Печерской лавре был целенаправленным

Россию заставят заплатить за преступления

В Киеве ликвидировали пожары на территории Киево-Печерской лавры и Мыстецкого арсенала. В результате российской атаки пострадали 53 человека, еще 11 погибли. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Подтверждено, что два российских дрона целенаправленно атаковали ту часть города, где расположены Лавра и Мыстецкий Арсенал. На данный момент известно о 35 пострадавших в Киеве. Всего по стране ранено 53 человека и известно о 11 погибших в результате этого массированного российского удара. Мои соболезнования всем родным и близким", — заявил глава государства.

видео дня

Зеленский добавил, что Украина находится в постоянной связи с международными партнерами относительно последствий атаки и необходимого реагирования. По его словам, важно, что мировые лидеры, общественные деятели и международные организации не молчат.

"Поручил МИД Украины и всей нашей дипломатической команде максимально активизировать сегодня все контакты с партнерами, чтобы международные мероприятия этой и следующей недель дали реальные результаты для усиления нашей защиты и глобального давления на Россию за эту войну. Нужен справедливый ответ на этот российский удар", — подчеркнул президент.

Заявление Буданова

Глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что в результате атаки также пострадали Киев и Харьков. Он подчеркнул, что среди погибших есть спасатели, которые ликвидировали последствия предыдущих ударов.

"Россияне атаковали Киево-Печерскую лавру — горел Успенский собор.Кадры охваченной пламенем древней христианской святыни — еще одно доказательство геноцидного характера развязанной Россией войны против Украины: они стремятся уничтожить нашу родословную, нашу идентичность, наше культурное наследие", — заявил он.

Буданов назвал атаку "варварской" и заявил, что удар по Киево-Печерской лавре является свидетельством "беспомощности и убожества, которые прогрессируют в кремлевских коридорах". Он напомнил, что во время Второй мировой войны Успенский собор уже был разрушен, а независимая Украина восстановила его.

"За весь террор, который совершила Россия, международное давление на нее должно расти. Мы все восстановим и заставим агрессора заплатить за преступления", — добавил глава ОП.

Какова цель атак РФ в столице — мнение эксперта

Глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев в эфире Киев24 подчеркнул, что повреждение системы водоснабжения может стать одной из главных угроз для Киева в летний период. По его словам, существует риск целенаправленных атак на инфраструктуру водоснабжения столицы.

"Враг будет пытаться оставить Киев без воды, и к этому нужно готовиться каждому киевлянину. Если в случае со светом преимущественно все уже имеют EcoFlow и подобные зарядные станции, то в других случаях нужно тщательно готовиться", — предупредил он.

Игнатьев советует без паники сформировать минимальный запас воды на несколько дней. По его словам, необходимо иметь примерно 2 литра питьевой воды на одного человека в сутки и 3-4 литра технической.

Удар по Украине 15 июня — что известно

Значительные разрушения и жертвы после массированного обстрела 15 июня зафиксированы в Киеве и других городах страны. Владимир Зеленский призвал международных партнеров увеличить давление на Россию и усилить помощь с ПВО, особенно после удара по Киево-Печерской лавре. Более подробно о последствиях атаки на Украину.

Как сообщал Главред, массированная атака 15 июня отличалась от предыдущих использованием баллистических ракет "Искандер-К" вместо "Калибров". По словам Юрия Игната, главной проблемой остаются баллистические ракеты, которые могут эффективно сбивать только системы типа Patriot.

Российское Министерство обороны попыталось переложить ответственность за удар по Киево-Печерской лавре на ВСУ, заявив о якобы поражении ракетой "Патриот". Эти заявления опровергли в Воздушных силах Украины.

Читайте также:

О личности: Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 года – до 2 января 2026 года), генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия. 2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Президента Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред