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Ночная атака 15 июня отличалась от предыдущих: Игнат раскрыл важные детали

Инна Ковенько
15 июня 2026, 11:30
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Ночная атака 15 июня отличалась от предыдущих: Игнат раскрыл важные детали
Игнат раскрыл главное отличие массированной атаки / Коллаж: Главред, фото: МИД, скриншот

Массированная атака на Украину 15 июня отличалась от предыдущих российских ударов. По словам начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, она была похожа на обстрел 2 июня.

Ключевое отличие заключается в том, что вместо крылатых ракет "Калибр" на этот раз враг применил "Искандер-К", рассказал в эфире телемарафона Игнат.

"Пожалуй, отличается тем, что не было крылатых ракет "Калибр", но вместо них были крылатые "Искандер-К"… Всего — 70 ракет и 611 БПЛА различных типов. Среди них уже хорошо известные противокорабельные ракеты "Циркон", которые атаковали с Крыма, 34 баллистические ракеты "Искандер-М"…", — сказал Игнат.

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По словам спикера, во время удара украинская ПВО полностью уничтожила все крылатые ракеты, в частности Х-101 и "Искандер-К". Их сбивали как подразделения зенитных ракетных войск, так и пилоты тактической авиации, среди которых были и экипажи истребителей F-16.

Игнат подчеркнул, что баллистика остается главной проблемой противовоздушной обороны, ведь эффективно противодействовать ей могут только системы типа Patriot. Именно поэтому часть таких ракет достигла целей.

"К сожалению, проблемой для нас по-прежнему остается баллистика. Ее могут сбивать системы Patriot. И на этот раз из 34 ракет, летевших по баллистическим траекториям — "Искандер-М"/С-400 — сбито лишь 15. Это довольно высокий результат для такого характера атаки. Из "Цирконов", которые также атакуют как баллистика, у нас 5 сбитых ракет — один из лучших результатов по этому типу", — подчеркнул Игнат.

Искандер-М, ОТРК Искандер-М, 9М723
Искандер-М / Инфографика: Главред

По словам спикера, зафиксировано попадание 20 ракет и 27 беспилотников в разных районах Киева. Также баллистические ракеты попали в Харьков и Днепр.

Массированная атака на Украину 15 июня — последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 15 июня российская оккупационная армия нанесла комбинированный массированный ракетно-дроновый удар. Оккупанты применили 70 ракет и более 400 дронов. Основным направлением удара стал Киев.

Впоследствии стало известно, что оккупанты наносили удары из Крыма и Курска. За короткий промежуток времени враг запускал большое количество ракет различных типов, что максимально затрудняло работу сил ПВО. Кроме столицы, армия РФ также атаковала Киевскую область, Днепр, Харьков, район Кривого Рога, Павлоград, Кропивницкий, Черкассы, Шостку, Чернигов, Николаевскую и Житомирскую области.

Всего было почти 700 воздушных целей. Уже известно как минимум о четырех погибших и 28 раненых в столице. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Враг атаковал также Харьков. В результате повторного удара по предприятию, где уже работали спасатели, погибли пять человек.

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О персоне: Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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Юрий Игнат Ракетная атака на Украину
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