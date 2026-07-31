Netflix потерял новый фильм с Николасом Кейджем: на компанию подали в суд

Netflix оказался в центре многомиллионного иска из-за пропажи фильма с Николасом Кейджем.

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Netflix потерял новый фильм с Николасом Кейджем / коллаж: Главред, фото: Википедия

Кратко:

Иск против компании Netflix подал кинопродюсер Саймон Афрам

Иск составляет 105 миллионов долларов

Стриминговый сервис Netflix столкнулся с иском на 105 миллионов долларов после исчезновения копии еще не вышедшего фильма "Стойкость" с Николасом Кейджем в главной роли. Об этом сообщает Variety.

Иск против компании подал кинопродюсер Саймон Афрам. По его словам, в июне он передал Netflix жесткий диск с копией картины, чтобы платформа могла рассмотреть возможность приобретения прав на ее выпуск. Однако, когда представитель продюсера попытался забрать носитель, связь с компанией на некоторое время прервалась. Позже в Netflix сообщили, что жесткий диск был похищен.

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Директор отдела оригинальных кинопроектов Netflix Шон Берни рассказал, что неизвестные украли сразу несколько жестких дисков, которые находились на одном из офисных столов. По его словам, внутренняя служба безопасности пыталась установить личность злоумышленников, однако сделать это не удалось.

При этом, как утверждается в иске, копия фильма не была защищена паролем, хотя подобная практика считается стандартной в киноиндустрии. Несмотря на это, картина до сих пор не появилась в открытом доступе. В Netflix предполагают, что похитители могли руководствоваться не желанием распространить фильм, а намерением сдать украденные жесткие диски на металлолом.

В компании также выразили сожаление, что продюсер сразу решил обратиться в суд, не дожидаясь результатов внутреннего расследования.

Как отмечает издание, Саймон Афрам уже становился участником громкого судебного разбирательства. Ранее он подал иск против режиссера Мартина Скорсезе, утверждая, что тот согласился стать исполнительным продюсером "Стойкости" за 500 тысяч долларов, но не принимал участия в развитии проекта. Впоследствии стороны урегулировали спор во внесудебном порядке.

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О персоне: Николас Кейдж Николас Кейдж - американский актер, продюсер и режиссер. Родился 7 января 1964 года в Лос-Анджелесе. Кейдж является лауреатом премий "Оскар" и "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль в драме "Покидая Лас-Вегас" (1995), а также известен своим эксцентричным актерским стилем и огромным количеством ярких ролей в Голливуде. Кейдж невероятно разнопланов - он снимался как в шедеврах авторского кино, так и в культовых боевиках эпохи VHS, а также в экспериментальных хоррорах. Николас - племянник режиссера Фрэнсиса Форда Копполы (автора "Крестного отца"). В начале своей карьеры он намеренно взял псевдоним Кейдж (в честь супергероя комиксов Люка Кейджа и композитора Джона Кейджа), чтобы пробиться самостоятельно и избежать обвинений в кумовстве. Актер стал абсолютной иконой интернет-культуры. Его гипертрофированная мимика, безумные взгляды и эмоциональные крики в фильмах (например, в "Поцелуе вампира") породили десятки культовых сетевых мемов.

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