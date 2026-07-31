Трамп ответил отказом: Украина рискует остаться зимой без ракет для Patriot

По данным СМИ, в США не хотят передавать Украине необходимые ракеты-перехватчики.

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В США отказали Украине в поставке крайне необходимого вооружения / Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube, t.me/V_Zelenskiy_official

Кратко:

Трамп отказал Зеленскому в поставке ракет для Patriot на зиму

Украина ищет альтернативные варианты защиты от российских обстрелов

Президент Украины Владимир Зеленский попросил американского лидера Дональда Трампа передать Киеву 300 ракет для Patriot, чтобы уничтожать баллистические ракеты страны-агрессора России зимой.

Несмотря на то, что в холодное время года угроза атак на энергетическую инфраструктуру Украины возрастает, а уже сейчас запасы ракет-перехватчиков в Украине почти исчерпаны, президент США ответил Зеленскому отказом. Об этом пишет издание The Atlantic.

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Почему Трамп отказал Зеленскому

По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), около двух третей американских запасов ракет-перехватчиков США потратили на войну в Иране.

Сейчас у США есть лишь 759 самых современных ракет Patriot. Поскольку Зеленский попросил чуть меньше половины таких ракет, Трамп отказал, но пообещал Украине предоставить лицензию на собственное производство.

Patriot / Инфографика: Главред

Нюанс в том, что развертывание производства займет годы, а ракеты для сбивания баллистических ракет Украине нужны уже "на вчера". Поэтому Украина рассматривает альтернативный вариант - поражение пусковых установок на территории РФ.

"Без возможности поражать пусковые установки на территории России у нас нет четкого плана действий на эту зиму", - сказал изданию один из украинских чиновников.

Через сколько лет Украина сможет создать первые перехватчики

Главред писал, что, по словам военного обозревателя Bild Юлиана Рёпке, от момента официального подтверждения договоренностей до появления готовой ракеты в Украине пройдет около двух лет.

Он пояснил, что сам процесс согласования контрактов и вопросов интеллектуальной собственности традиционно длится месяцами. Поэтому Россия сможет изготовить более 1400 ракет "Искандер-М", прежде чем Украина сможет изготовить свой первый перехватчик Patriot.

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Напомним, Главред писал, что, по словам Зеленского, если Украина не найдет ракеты-перехватчики, Россия может уничтожить электростанции и тем самым оставить миллионы украинцев без света и отопления в холодное время года. Это приведет к настоящей гуманитарной катастрофе.

Ранее сообщалось, что США начали процесс передачи Украине лицензий на производство ракет-перехватчиков Patriot, переведя вопрос из плоскости политических обещаний в плоскость практической реализации.

Накануне стало известно, что на развертывание Украиной производства ракет ПВО типа Patriot, имеющих решающее значение для обороны Украины, может уйти не менее года.

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Об источнике: The Atlantic The Atlantic - американский журнал и мультиплатформенное издательство, базирующееся в Вашингтоне, округ Колумбия. Основан в 1857 году в Бостоне. Сегодня издание публикует статьи о политике, международных делах, бизнесе и экономике, культуре и искусстве, технологиях и науке, пишет Википедия.

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