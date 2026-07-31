РФ впервые ударила по компании из США: уничтожен завод дронов в Киеве - The Guardian

Ракета РФ уничтожила завод Terminal Autonomy в столице Украины. Завод выпускал дроны AQ-400 Scythe и AQ-100 Bayonet.

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В Киеве разбомбили завод дронов, который принадлежит компании из Делавэра / Коллаж: Главред, фото: terminalautonomy.com, скриншот

О чём пишет The Guardian:

Ракета РФ уничтожила завод дронов в Киеве

Завод принадлежал американской компании Terminal Autonomy

Жертв в результате удара не было

Во время ракетного удара 24 июля 2026 года был уничтожен завод дронов в Киеве, принадлежавший американской корпорации, зарегистрированной в штате Делавэр. Это первый известный случай, когда Москва атаковала американскую компанию в рамках войны против Украины. Об этом сообщает The Guardian.

Уничтоженный завод принадлежал компании Terminal Autonomy, которая производит высокоточные дроны для глубоких ударов с системами наведения, устойчивыми к российским средствам радиоэлектронной борьбы. Об этом рассказал источник, знакомый с деятельностью компании.

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Само название компании отсылает к финальной фазе атаки дрона-камикадзе, когда искусственный интеллект берёт на себя управление оружием после того, как обороняющаяся сторона глушит радиоволны или мобильную связь. Государственные регистрационные данные показывают, что корпорацию зарегистрировали в Делавэре в 2023 году.

"Мы развёртываем управляемые искусственным интеллектом барражирующие боеприпасы и высокоточные боеприпасы, которые уже находятся на активной службе против объектов противника на линии фронта", - говорится на сайте компании.

The Guardian отмечает, что Terminal Autonomy не ответила на запрос издания о комментарии, как и украинское министерство обороны.

Для России не имеет значения, чья собственность

Атака на объект, юридически принадлежащий американскому бизнесу, поднимает вопрос о будущей безопасности иностранных оборонных производств на территории Украины. Бывший высокопоставленный разведчик США Энтони Винчи объяснил логику, которой руководствуется российская армия при выборе целей.

"Россиянам всё равно, кому принадлежит производственный объект. Это всё равно цель. Им всё равно, американская она или чья-то другая", - сказал Винчи.

Риск распространяется и на потенциальное производство американского оружия непосредственно на территории Украины - вопрос, который приобрёл актуальность после недавних заявлений Вашингтона. В начале июля Дональд Трамп, который ранее сдержанно относился к вооружению Украины, заявил, что США предоставят Киеву лицензию на производство зенитных ракет Patriot.

"Я действительно думаю, что если бы ракеты Patriot или любая американская система производились бы в Украине, россияне атаковали бы это производственное предприятие", - считает Винчи.

ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

Россия скрыла, что завод принадлежал американцам

Официальное российское освещение удара существенно отличалось от реальных обстоятельств атаки. В РФ обошли стороной самый острый факт - американское происхождение владельца завода. Об ударе первым сообщило государственное российское информагентство ТАСС, ссылаясь на Минобороны РФ как источник. В сообщении не раскрывалось, что заводом владела американская компания, однако упоминалось, что на объекте работали "специалисты украинско-американской компании". ТАСС точно сообщило, что завод производил дроны AQ-400 Scythe и AQ-100 Bayonet.

По данным источника, знакомого с деятельностью компании, погибших в результате удара не было.

Когда ждать очередной ракетный удар РФ по Киеву - прогноз

Как писал Главред, российская авиация применила в ночной атаке 30 июля лишь небольшую часть готового ракетного арсенала, что может свидетельствовать о подготовке нового массированного удара в ближайшее время. В это раз целью, вероятнее всего, будет Киев. Об этом сообщил мониторинговый канал єРадар.

По данным аналитиков, часть ракет, выпущенных ночью по Киеву, могла иметь не боевую, а разведывательную цель - проверку возможностей украинской противовоздушной обороны.

Несколько ракет, которые ночью были выпущены по столице, вероятно применялись с целью "прощупывания" на наличие ракет для систем противовоздушной обороны, отмечают аналитики.

Наблюдение за подготовкой российской авиации к новым ударам усложнилось из-за изменения логистики бомбардировщиков. Аналитики зафиксировали, что после пусков ракет шесть бортов Ту-95МС совершили посадку не на привычном аэродроме, а на базе "Оленьей", тогда как три Ту-160 вернулись на Дальний Восток.

Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Лицензии на Patriot для Украины - новости

Как писал Главред, по итогам встречи с руководством компании Raytheon во главе с вице-президентом Джозефом Деантоной президент Зеленский заявил, что Украина начнет совместное производство ракет-перехватчиков для зенитных комплексов Patriot.

Идея совместного производства противоракет стала продолжением предыдущих переговоров на высшем уровне. По словам президента, эту тему поднимали во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

"Об этом мы с президентом Трампом говорили в Анкаре, и сейчас самое время двигаться в этом направлении", - отметил Зеленский.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что ещё не решил, позволит ли он Украине производить зенитные ракетные комплексы Patriot.

Изданию Financial Times глава Белого дома заявил, что его внимание сосредоточено на прекращении войны России против Украины, а не на ракетах.

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