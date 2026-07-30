Как говорить правильно — "завідувач" или "завідуючий": ответ может удивить

Языковеды напоминают, что активные причастия на -уч-, -юч- современная норма не одобряет.

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"Заведующий" или "заведующий" / Коллаж: Главред, фото: magnific

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Какая форма названия должности является нормативной

Почему "завідуючий" остался в старых уставах

Какой падеж ставить после слова

Нормативное название должности в современном украинском литературном языке - "завідувач", а не "завідуючий" - последнее является активным причастием, которое закрепилось в языковой практике под влиянием русского языка. Именно поэтому его до сих пор можно увидеть в не обновленных уставах учреждений, старых документах и на табличках, сообщает 24 Канал со ссылкой на обяснения филолога Василия Денисюка.

В официально-деловой речи лингвисты советуют отдавать предпочтение форме "завідувач". Для женщин соответствующим словом является "завідувачка".

Правило распространяется не только на названия должностей. Образования с суффиксами -уч-, -юч- современная норма в целом не одобряет: поэтому в украинском языке нет ни "керуючого" как должности, ни таких характеристик действия, как "граючий", "співаючий", "танцюючий" или "освіжаючий".

Отдел или отделом: где кроется ошибка

Второе проблемное место - падеж после названия должности. Неправильный вариант возникает из-за ориентации на глагол "завідувати", который действительно требует творительного падежа: "завідувати відділом, бібліотекою, лабораторією".

Зато существительное имеет собственную модель управления - после него ставится родительный падеж: "завідувач відділу, завідувач бібліотеки, завідувач лабораторії, завідувач кафедри".

Логика при этом последовательна: если в тексте всё же употребляется устаревшее "завідуючий", оно сохраняет управление глагола, поэтому сочетается с творительным падежом - "завідуючий відділом". Но поскольку сама эта форма выходит за рамки нормы, корректным остается только вариант "завідувач відділу".

Смотрите видеоо том, как говорить правильно - "заведующий" или "заведующий":

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Об источнике: 24 канал 24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия. Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владелицей которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине. Вещает с 1 марта 2006 года. "24 канал" представляет новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде и курсах валют.

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