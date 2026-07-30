Россияне останутся без света и тепла: назван катастрофический для Кремля сценарий

Если осенью вывести из строя энергосистему городов за Уралом, восстановить её удастся не раньше лета следующего года.

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Норильск и Якутск - главная уязвимость энергосистемы России / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем сказал Виталий Шапран:

Удары по энергетике севера РФ способны остановить её до лета

Без отопления зимой здания в регионах начнут разрушаться

Экономика Москвы полностью зависит от добычи сырья

Вывод из строя энергетической инфраструктуры нескольких российских городов за Уралом осенью способен запустить процесс, который Москва уже не сможет остановить до следующего лета. Речь идет о Норильске, Якутске, Салехарде и еще около двух десятков населенных пунктов с суровым климатом, где зимой температура опускается до минус 50 градусов. Об этом заявил член Украинского общества финансовых аналитиков, бывший член Совета Национального банка Украины Виталий Шапран в интервью Главреду.

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Аналитик описал гипотетический сценарий, согласно которому удар по энергосистеме таких городов наносится именно в ноябре, когда там уже наступает полноценная зима. В этих условиях человек не может находиться на улице дольше нескольких минут, а транспортная инфраструктура работает в форсированном режиме.

"Оставим в покое Москву и другие крупные города, но в ноябре выведем из строя энергетическую инфраструктуру Норильска, Якутска, Салехарда и еще примерно двух десятков городов. В ноябре там уже наступает полноценная зима, а в декабре температура может опускаться до минус 50 градусов. Автобусы курсируют постоянно, потому что человек в таких условиях не может находиться на улице дольше 15 минут", - рассказал Шапран.

Руины вместо заводов

Для промышленности этих регионов остановка энергосистемы означает не временные убытки, а фактическую потерю производственных мощностей. В Норильске, в частности, добывают никель, платину и частично золото в значительных объемах.

"Представим, что город останавливается в ноябре. Когда его можно будет восстановить? Летом, не раньше июля следующего года. И у них будет всего два месяца, чтобы всё отремонтировать. Поверьте, они могут и не успеть", - отметил аналитик.

По его словам, здания без отопления в таких климатических условиях начинают саморазрушаться: влага проникает внутрь, а морозы разрушают кирпич и бетон. Через четыре-пять лет на месте инфраструктуры остаются, по определению Шапрана, "руины, словно после бомбардировки".

Почему Москва беззащитна без ресурсов из-за Урала

Экономическую модель России аналитик сравнивает с ульем, куда олигархи со всей страны свозят ресурсы и деньги, тогда как собственное производство в столице минимально. Даже завод "Москвич", который французы пытались развивать, после их ухода, по словам Шапрана, до сих пор не работает полноценно.

"Если часть этих "цветов", с которых они собирают мёд, просто исчезнет, улей опустеет и станет никому не нужным", - подчеркнул эксперт.

Эта зависимость усугубляется огромной территорией страны: зимой доставить продукты и товары из Москвы в Норильск можно практически только самолетами, и то при благоприятной погоде. Поэтому Шапран подчеркивает важность увеличения дальности украинских БПЛА и ракет - с 30 км за линию фронта в начале войны до примерно 2000 км сейчас.

"Если дальность составит 5000 км, региональная модель российской экономики станет главной уязвимостью для Путина и его команды", - убежден аналитик.

По его оценке, 50–70 % производства в европейской части России зависит от сырья, добываемого за Уралом, а единой энергосистемы в стране фактически нет: Дальний Восток и Север работают в рамках отдельных энергосистем, поэтому перебросить электроэнергию из европейской части России туда невозможно. В настоящее время, по словам Шапрана, системные удары наносятся преимущественно по нефтяной отрасли, хотя это лишь начало.

"Если РФ захочет пойти дальше, негативный сценарий для них будет более вероятным, чем для нас", - подытожил Шапран.

Дрон "Лютый" / Инфографика: Главред

Смотрите видеоинтервью Виталия Шапрана "Главреду" о последствиях ударов по складам в России:

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина массированно атаковала Ярославль, Ростов и Белгород дронами. По сообщениям СМИ и очевидцев, массированные атаки дронов в ночь на 27 июля затронули важную инфраструктуру. В Белгороде зафиксировано аварийное отключение света, в Ростове были повреждены портовая и железнодорожная инфраструктура, а в Ярославле сообщали о перекрытии дороги в сторону Москвы.

Силы обороны Украины нанесли удары по логистическим и промышленным объектам в глубине России. В частности, сообщалось об уничтожении склада Wildberries в Рязани. По имеющейся информации, на складе возник масштабный пожар. Этот объект называли четвертым по площади в стране и открытым в 2023–2024 годах.

Очевидцы и OSINT-каналы сообщали об ударах по нефтеперерабатывающему комплексу в Перми. В результате действительно был зафиксирован пожар на НПЗ. Огнем охвачены технические эстакады между установками АВТ-4 и АВТ-5.

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О персоне: Виталий Шапран Виталий Шапран - экономист, финансовый аналитик. В 2007–2018 гг. работал главным аналитиком одного из ведущих национальных уполномоченных рейтинговых агентств, в 2018–2019 годах занимал должность главного эксперта по вопросам денежно-кредитной политики Секретариата Совета НБУ. В ноябре 2019 года был назначен Верховной Радой Украины на должность члена Совета НБУ. С мая 2020 года - член редакционной коллегии международного научного экономического журнала VUZF Review (София, Болгария). Также является членом общественных организаций: Украинского общества финансовых аналитиков (УТФА) и Украинской профессиональной ассоциации по защите инвесторов, кредиторов и страхователей (УПАЗИКС). Имеет научную степень PhD, признанную в ЕС.

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