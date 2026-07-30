РФ хочет оставить украинцев без тепла, света и газа: насколько тяжелой будет зима

Предстоящая зима будет сложной, и Украина на всех уровнях готовится защищать энергосистему от атак со стороны РФ.

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Основными целями ударов для оккупантов станут объекты критической инфраструктуры / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот с YouTube

О чем идет речь в материале:

Как Россия будет оказывать давление на Украину зимой

Насколько возрастет угроза воздушных атак осенью и зимой

Готовы ли украинские города к сложной зиме

Страна-агрессор Россия вряд ли откажется от тактики массированных ударов по критической инфраструктуре Украины этой осенью и зимой, и подготовка государства к холодному сезону уже стала одним из главных приоритетов власти.

Главред выяснил, как Украина готовится к отопительному сезону и какие угрозы для украинцев могут усилиться этой осенью и зимой.

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Готова ли Украина к новой волне давления со стороны России осенью

Президент Украины Владимир Зеленский призвал чиновников и партнеров максимально укрепить страну до августа, чтобы встретить новую волну российского давления в полной готовности - речь идет не только о фронте, но и о защите объектов генерации и подготовке коммунальных служб к сложному сезону.

В эфире проекта "Сейчас" военный эксперт Иван Ступак подчеркнул, что Москва вряд ли откажется от ударов по критической инфраструктуре, поэтому подготовка к зиме стала одной из главных государственных задач.

"Речь идет о подготовке к отопительному сезону. Это самое главное. Именно на это Российская Федерация будет оказывать давление всю зиму - с первых холодов и фактически до конца марта", - пояснил Ступак.

Эксперт добавил, что Кремль рассматривает удары по энергообъектам как способ косвенного воздействия на украинское общество через бытовые трудности населения.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

"Российская Федерация уделяет этому огромное внимание. Они понимают, что этот отопительный сезон может стать для них возможностью хоть как-то повлиять на политическое руководство Украины через гражданское население", - подчеркнул он.

Насколько серьезна баллистическая угроза для Украины этой зимой

Военнослужащий Вооруженных сил Украины Дмитрий Быков в эфире телеканала "Киев24" заявил, что, несмотря на всю подготовку Украины, предстоящий холодный сезон может оказаться сложнее предыдущего из-за усиления ракетной угрозы и вероятных повторных атак на энергетические объекты.

"Эта зима может оказаться значительно тяжелее предыдущей из-за роста баллистической угрозы и возможных ударов России по энергетике", - заявил он.

По оценке Быкова, запасы боеприпасов для систем Patriot ограничены, а быстро нарастить их сложно из-за невысоких темпов мирового производства вооружений.Без договоренностей о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре страну могут ожидать серьезные перебои со светом, теплом и водой одновременно.

Patriot / Инфографика: Главред

Возможно ли воздушное перемирие в Украине перед сезоном холодов

Директор Института мировой политики Евгений Магда в эфире "Киев24" признал, что воздушное перемирие теоретически могло бы обезопасить генерирующие мощности в преддверии зимы, однако на данный момент шансов на такую договоренность практически нет.

Какими ракетами РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

По словам Магды, публичные заявления Владимира Путина свидетельствуют о том, что Кремль по-прежнему настроен продолжать войну и говорить о "победе", а не о паузе в боевых действиях.

Есть ли новые решения в планах обеспечения устойчивости

Критический взгляд на государственные планы подготовки изложил основатель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в комментарии для автора "Зеркала недели" Элины Лисовской.

По его словам, в утвержденных СНБО планах устойчивости концептуально нет ничего нового - они фактически систематизируют подходы, которые Украина применяла в предыдущие годы.

"Вместо того чтобы работать над внедрением концептуально новой альтернативной системы энергообеспечения, продолжается просто заделывание дыр старыми методами", - считает Корольчук.

В качестве примера Корольчук назвал развитие распределенной генерации: по его словам, этот процесс важен, но сам по себе он не создает новой архитектуры энергетической безопасности страны. Аналитик добавил, что для полноценной реализации планов устойчивости в государственном бюджете просто недостаточно средств.

Атомная генерация Украины / Инфографика: Главред

"Хочется быть оптимистом, но следующий отопительный сезон мало чем будет отличаться от предыдущих, поскольку остаются те же проблемы и те же подходы к их решению", - подытожил эксперт.

Успеют ли Киев и другие крупные города уложиться в сроки подготовки к отопительному сезону

Об организационных трудностях с реализацией энергетических планов рассказал член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в эфире "Киев24".

Он признал, что планы по обеспечению энергетической устойчивости столицы и регионов физически невозможно полностью реализовать до 1 сентября, поскольку на отдельные объекты требуется от 9 до 24 месяцев работ.

Как согреться без отопления / Инфографика: Главред

Нагорняк пояснил, что подрядчики с самого начала соглашались на нереалистичные сроки выполнения, поэтому нынешний процент готовности выглядит низким, хотя реальная ситуация не является критической.

Депутат добавил, что следующая зима не обязательно будет тяжелее предыдущей, а заявления о возможном "апокалипсисе" лишь провоцируют панику среди населения. В то же время смена состава правительства может дополнительно затормозить подготовку, ведь новым чиновникам нужно время, чтобы разобраться в проектах и восстановить контроль над работами.

Будет ли Киев готов к отключениям света этой зимой

Оптимизм в отношении сроков, о котором говорил Нагорняк, расходится с оценкой готовности конкретных городов, которую дал энергетический эксперт Станислав Игнатьев в интервью изданию "Комерсант украинский".

По его словам, к этой зиме Украина подготовлена лучше, чем в прошлом году, однако избежать отключений электроэнергии всё равно не удастся, а самая сложная ситуация среди крупных городов складывается именно в столице.

"Они будут не намного больше, чем в прошлом году", - добавил эксперт, комментируя масштаб предстоящих отключений.

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Игнатьев уточнил, что прогресс компании "Укрэнерго" в передаче электроэнергии заметен, тогда как ситуация с теплоснабжением складывается индивидуально в каждом городе, и именно здесь Киев выглядит самым слабым звеном.

Оценивая готовность энергосистемы в целом, эксперт поставил ей 8 баллов из 10, подчеркнув, что с теплогенерацией каждый город справился по-своему.

"К большому сожалению, Киев в аутсайдерах. Но другие города неплохо справились, и большинство городов и областных центров готовы к суровой зиме", - добавил он.

Игнатьев не исключил и финансового удара по потребителям: счета за тепло зимой могут вырасти в 8 раз из-за рыночной цены на газ и нехватки бюджетных средств для покрытия разницы между тарифом и себестоимостью.

Хватит ли Украине газа на отопительный сезон

Ситуацию с газовыми запасами Украины главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев считает более стабильной. В эфире Украинского радио он заявил, что Россия не способна помешать Украине сформировать необходимые объемы топлива к новому сезону.

По его словам, для почти полного заполнения подземных хранилищ хватит газа собственной добычи, а импорт не будет играть решающей роли. Рябцев уточнил, что Кабинет министров поставил задачу достичь оптимального уровня запасов в 14,6 миллиарда кубометров в хранилищах, а минимального - 13,2 миллиарда кубометров.

По его оценке, Украине может понадобиться максимум 2 миллиарда кубометров импортного газа, который можно поставить через Польшу, Румынию и Словакию, тогда как 70% газа в хранилищах составит продукция внутренней добычи.

Учёный признал, что российские атаки действительно приостанавливают работу отдельных объектов газовой отрасли, но это не ставит под угрозу общий план накопления запасов.

Как украинцам самостоятельно подготовиться к зиме

Поскольку признаков перемирия нет, как и уверенности в том, что эта зима будет для украинцев легче предыдущей, эксперт энергорынка Геннадий Рябцев дал практические советы домохозяйствам по подготовке к зиме.

Как пишут "Факты", он отмечает, что не стоит откладывать подготовку к холодам на осень, поскольку война продолжается, а значит, каждая семья должна позаботиться о собственной энергетической автономности уже сейчас.

По его оценке, владельцам частных домов сделать это значительно проще, и именно в межсезонье, когда спрос на оборудование еще невысок, стоит устанавливать необходимую технику - осенью цены на нее традиционно растут.

Жильцам многоквартирных домов Рябцев советует прежде всего проверить, хватит ли имеющихся портативных зарядных устройств, зарядных станций или аккумуляторов для питания самых необходимых приборов, рассчитывая мощность с запасом на пиковое потребление при запуске техники.

Как приготовить еду без света / Инфографика: Главред

"Не менее важно позаботиться и о теплоизоляции жилья. Без надлежащего утепления значительная часть тепловой энергии просто теряется, а это означает дополнительные расходы на обогрев", - рассказал эксперт.

Рябцев также посоветовал заранее сформировать запас питьевой и технической воды, поскольку повреждение инфраструктуры может привести к перебоям не только с электроснабжением, но и с водоснабжением.

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О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После окончания учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

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