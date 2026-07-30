Сны с четверга на пятницу: действительно ли они пророческие и как их толковать

Пророческие сны часто связывают с ночью перед пятницей. Как толковать сны, от чего зависит их значение и почему психологи придерживаются иного мнения.

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Сны с четверга на пятницу / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как интерпретируются сны с четверга на пятницу

Какие даты считаются особенными

Почему психологи не верят в пророческие сны

Сны в ночь с четверга на пятницу издавна считаются особенными. В народной традиции существует поверье, что такие сны могут содержать подсказки, предостережения или символически указывать на грядущие изменения в личной жизни или карьере. Главред расскажет об этом подробнее.

По информации издания РБК-Украина, значение сна, согласно народным представлениям, зависит от времени, когда он приснился, его эмоциональной окраски и даже конкретной даты в календаре.

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Как толкуют сюжет и время сна

Согласно народным поверьям, при толковании сна важно обращать внимание не только на его сюжет, но и на другие детали.

Время

Считается, что сны, приснившиеся до полуночи, могут сбыться через длительное время, а те, что приснились под утро, - быстрее.

Детализация

Чем ярче и реалистичнее сон, тем большее значение ему придают в народных толкованиях.

Эмоциональная окраска

Существует поверье, что иногда действует правило "наоборот": очень радостные сны могут предвещать временные трудности, а грустные или тревожные - положительные изменения.

В народных сонниках свадьбу или любовь часто связывают с приятными переменами в личной жизни, сны о работе или деньгах - с финансовыми успехами, а встречи с умершими родственниками - с началом нового жизненного этапа.

Бытовые приметы / Инфографика: Главред

12 самых важных пятниц в году

Согласно народным поверьям, особое значение приобретают сны, приснившиеся накануне некоторых религиозных праздников. К ним относятся:

первая пятница Великого поста;

канун Благовещения;

пятница Вербной недели;

накануне Вознесения;

кануне Троицы;

перед праздником Иоанна Предтечи;

накануне праздника Ильи Пророка;

перед Успением;

накануне праздника Архангела Михаила;

перед днями памяти Кузьмы и Демьяна;

накануне Рождества;

перед Богоявлением.

Если вы хотите запомнить приятный сон, после пробуждения рекомендуется не спешить вставать с постели. Сначала вспомните как можно больше деталей и запишите их. Согласно народным приметам, не стоит сразу рассказывать сон всем подряд.

Что говорит наука

Несмотря на многочисленные народные приметы, научных доказательств существования пророческих снов нет. Психологи считают, что сновидения являются результатом работы мозга, который во время сна обрабатывает пережитые события, эмоции, воспоминания и полученную в течение дня информацию.

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