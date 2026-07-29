Зачем наливать холодную воду в пельмени во время варки: кулинарная хитрость

Пельмени могут потерять форму во время варки. Зачем добавлять холодную воду в пельмени и когда это делать, чтобы тесто оставалось упругим.

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Как варить пельмени / Коллаж: Главред, скриншоты

Читайте в материале:

Зачем добавлять холодную воду к пельменям

Когда применять этот кулинарный прием

Приготовление пельменей кажется простой задачей, однако нередко тесто разваривается или рвется еще до того, как полностью приготовится мясная начинка. Опытные кулинары используют простой прием с холодной водой, который, по их словам, помогает сохранить упругость теста и сочность фарша. Главред расскажет подробнее.

По информации издания ТСН, один из секретов удачного блюда - правильный температурный режим во время варки.

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Пропорции и подготовка воды

Чтобы пельмени не слипались и равномерно проварились, стоит соблюдать несколько правил.

Достаточное количество воды

На 500 г пельменей рекомендуют брать не менее 1,5 л воды, чтобы они свободно плавали в кастрюле.

Соль

Добавьте примерно 1 чайную ложку соли на 1 литр воды.

Специи

Для аромата можно положить лавровый лист, перец горошком или целую луковицу. По желанию добавьте несколько капель масла, чтобы уменьшить риск слипания.

Видео о том, как и сколько варить пельмени, можно посмотреть здесь:

Зачем добавляют холодную воду

Пельмени опускают в кипящую воду небольшими порциями и сразу осторожно перемешивают.

После того как вода снова закипит, а пельмени всплывут на поверхность, некоторые хозяйки вливают в кастрюлю стакан холодной воды.

Считается, что кратковременное понижение температуры делает варку менее интенсивной, благодаря чему тесто реже разваривается, а начинка успевает равномерно приготовиться.

Как приготовить идеальный фарш для котлет / Инфографика: Главред

После повторного закипания пельмени варят ещё примерно 3–5 минут (или в соответствии с рекомендациями производителя). Готовое блюдо можно заправить сливочным маслом, чтобы пельмени не слипались после извлечения.

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Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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