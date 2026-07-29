Урожай будет в разы больше: что нужно сделать с помидорами

Блогерша объяснила, как пассинирование влияет на размер и сроки созревания плодов.

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Как правильно пасынковать помидоры / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Как правильно пасынковать помидоры

Что будет, если не пасынковать томаты

Чем подкормить помидоры после пасынкования

Пасынкование помидоров - одна из важнейших процедур в уходе за томатами, от которой зависит размер плодов, скорость их созревания и общая урожайность. Если оставить все боковые побеги, куст станет более пышным, но растение будет тратить силы на лишнюю зелень вместо формирования крупных помидоров.

Главред узнал, как правильно пасынковать помидоры.

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Что такое пасынки у помидоров

Украинская блогерша Ольга Мартинишин, известная как "Баба Оля на псевдо Чех", в Facebook показала на собственном огороде, как правильно определить пасынки, когда их стоит удалять и чем подкормить помидоры после процедуры. По словам огородницы, пасынки - это боковые побеги, которые появляются в пазухах листьев.

"Из пазух листьев растет... Это и есть пасынок", - пояснила она во время осмотра куста.

Именно эти дополнительные побеги часто путают с основным стеблем, особенно те, кто только начинает выращивать помидоры.

Почему нужно пасынковать помидоры

Ольга объясняет, что все зависит от того, какой результат хочет получить огородник. Если оставить все пасынки, куст сформирует больше завязей, однако плоды будут мельче и созревать будут значительно дольше.

"Если их оставлять, то урожай будет больше. Но плоды будут мельче и созревать позже", - отметила она.

Зато после удаления лишних побегов растение направляет питательные вещества на развитие основных плодов.

"А если их удалить, а оставить только несколько стеблей, то помидоры будут лучше, крупнее и быстрее созреют", - пояснила огородница.

Смотрите видео о том, как правильно пасынковать помидоры:

Чем подкормить помидоры после пасынкования

После удаления пасынков растения желательно подкормить. По словам Ольги, для этого подойдут различные варианты удобрений. Она советует использовать комплексные минеральные удобрения или органические подкормки, если они есть под рукой.

"Можно минеральными, комплексными, универсальными. Можно раствором куриного помета. Золой. Чем располагаете, тем и поливайте", - сказала она.

Лучшие соседи по грядке для помидоров / Инфографика: Главред

Когда азотные удобрения нежелательны

Огородница обратила внимание, что в конце июля следует более осторожно использовать азотные удобрения. По её словам, куриный помет ещё можно применять до конца июля, однако позже избыток азота уже нежелателен.

Она пояснила, что для многолетних растений азот во второй половине лета стимулирует образование молодых побегов, которые не успевают созреть до наступления холодов и могут вымерзнуть. Для помидоров такое ограничение менее критично, но в конце сезона также лучше не злоупотреблять азотными подкормками.

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О персоне: Баба Оля под псевдонимом Чех "Баба Оля под псевдонимом Чех" (Ольга Мартинишин) - известная 70-летняя блогерша из Львовской области, прославившаяся благодаря своим видео в TikTok и Instagram. Раньше она работала инженером-конструктором, но после смерти мужа начала снимать ролики о садоводстве, кулинарии и жизни. У страницы около 164,6 тыс. подписчиков и более 1,9 млн лайков

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