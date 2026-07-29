Что посадить после картофеля: как восстановить почву и получить новый урожай

Читайте в материале:
- Что посадить после уборки картофеля
- Какие сидераты улучшают почву
- Почему не стоит вносить свежий навоз
После уборки картофеля участок остается свободным, поэтому перед огородниками встает важная задача - эффективно использовать освободившуюся площадь. Август и начало осени прекрасно подходят для того, чтобы не только вырастить дополнительный урожай до заморозков, но и подготовить почву к следующему сезону. Главред расскажет об этом подробнее.
По информации издания Gazeta.ua, правильный выбор послесекционных культур помогает защитить участок от сорняков, улучшить структуру почвы и обогатить её питательными веществами без риска истощения.
Что посадить после картофеля
На освободившейся после картофеля грядке можно высеять различные культуры - в зависимости от того, хотите ли вы получить ещё один урожай или улучшить состояние почвы.
Раннеспелые овощи и зелень
Редис, салат, шпинат, укроп и руккола хорошо растут в конце лета и успевают дать урожай до первых заморозков.
Сидераты
Люпин, клевер, горчица, фацелия или гречиха помогают разрыхлить почву, подавляют сорняки и улучшают её плодородие. Бобовые культуры, в частности люпин и клевер, дополнительно обогащают почву азотом.
Озимый севок
Её высаживают осенью, в рекомендованные для региона сроки. Она хорошо зимует и даёт ранний урожай в следующем году.
Видео о том, что можно посадить после картофеля, можно посмотреть здесь:
Как правильно подкармливать почву
Специалисты предостерегают от распространённой ошибки - внесения свежего навоза сразу после уборки картофеля.
Свежий навоз может способствовать развитию грибковых болезней и привлекать вредителей, в частности медведиков и личинок хруща. Для улучшения плодородия лучше использовать хорошо перепревший компост или перегной, а также высевать сидераты. Если вы вносите органические удобрения осенью, они должны быть полностью перепревшими.
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Об источнике: Gazeta.pl
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