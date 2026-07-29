Простой, но очень сытный завтрак из яиц за 15 минут — рецепт

Завтрак - первый прием пищи в день, и очень важно, чтобы он был сытным. Поэтому отличной идеей будет добавить в утреннее блюдо тунец, который богат белком.
Главред узнал, что рецептом не только сытного, но и очень вкусного завтрака с тунцом в TikTok поделилась украинская блогерша Анна.
Белковый завтрак - рецепт
Ингредиенты:
- Яйца 3 шт.
- Тунец 1 банка
- Помидор 1 шт.
- Твёрдый сыр 70 г
- Укроп
- Соль
- Перец
Нарезаем помидоры кольцами и обжариваем на смазанной маслом сковороде с обеих сторон. Затем смешиваем яйца, тунец, укроп и специи. Заливаем помидоры яичной смесью.
Несколько минут готовим под закрытой крышкой, затем посыпаем натертым сыром и оставляем завтрак на сковороде до готовности.
Приятного аппетита!
Смотрите видео с рецептом:
@gotuyemo_v_kayf Белковый завтрак с тунцом ? Сохрани, чтобы потом приготовить ❤️ Ингредиенты: Яйца - 3 шт. Банка тунца Помидор - 1 шт. Сыр моцарелла - 70 г (или любой твёрдый сыр) Укроп - по вкусу Соль, перец - по вкусу Приготовление: Помидор слегка обжарьте, сверху вылейте смесь из яиц, тунца и укропа, посыпьте сыром и готовьте под крышкой до готовности. Приятного аппетита ? #омлет#завтрак#перекус#рецепты#тунец♬ som original - Dj Bruxo o Original !!!
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Об источнике: gotuyemo_v_kayf
gotuyemo_v_kayf - TikTok-страница украинской блогерши Анны, которая делится простыми, быстрыми и вкусными рецептами на каждый день. Блогерша также ведёт YouTube-канал "Готовим_в_Кайф", на который подписано более 7 тысяч пользователей.
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