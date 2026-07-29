Простой, но очень сытный завтрак из яиц за 15 минут — рецепт

Рецепт вкусного завтрака, который насытит на полдня.

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Рецепт завтрака с тунцом / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Завтрак - первый прием пищи в день, и очень важно, чтобы он был сытным. Поэтому отличной идеей будет добавить в утреннее блюдо тунец, который богат белком.

Главред узнал, что рецептом не только сытного, но и очень вкусного завтрака с тунцом в TikTok поделилась украинская блогерша Анна.

Белковый завтрак - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Яйца 3 шт.

Тунец 1 банка

Помидор 1 шт.

Твёрдый сыр 70 г

Укроп

Соль

Перец

Нарезаем помидоры кольцами и обжариваем на смазанной маслом сковороде с обеих сторон. Затем смешиваем яйца, тунец, укроп и специи. Заливаем помидоры яичной смесью.

Несколько минут готовим под закрытой крышкой, затем посыпаем натертым сыром и оставляем завтрак на сковороде до готовности.

Простые завтраки / Инфографика: Главред

Приятного аппетита!

Смотрите видео с рецептом:

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Об источнике: gotuyemo_v_kayf gotuyemo_v_kayf - TikTok-страница украинской блогерши Анны, которая делится простыми, быстрыми и вкусными рецептами на каждый день. Блогерша также ведёт YouTube-канал "Готовим_в_Кайф", на который подписано более 7 тысяч пользователей.

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